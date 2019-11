Il Napoli Basket sbanca anche Trapani

di Mario Triggiani

Ancora una vittoria per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nell'incontro valido per la sesta giornata di serie A2 ha sconfitto a domicilio la 2B Control Trapani dominando il match dall'inizio alla fine e chiudendo con il risultato di 83-75 che sarebbe potuto essere ancora pi rotondo se Napoli non avesse perso qualche pallone di troppo negli ultimi possessi di gioco.La Ge.Vi. prova la fuga gi nel primo quarto, con Sandri che realizza 9 punti nei primi tre minuti e regala a Napoli un vantaggio di 13-5. La reazione di Trapani non si fa attendere e cos la gara si trascina in equilibrio per tutto il primo tempo.I padroni di casa passano ad inizio terzo quarto sul 40-39 per quello che sar il loro unico vantaggio dell'intera gara. Inizia infatti al 25' lo show di Roderick che in pochi minuti diventa assoluto protagonista del match.La guardia americana penetra pi volte con comodit nell'area avversaria nonostante ogni difesa che il coach di Trapani prova a porgli davanti chiudendo poi la terza frazione con una tripla dall'altissimo quoziente di difficolt ed iniziando l'ultimo quarto con una schiacciata in transizione che regala a Napoli il massimo vantaggio sul +17.Se vero che i numeri non possono descrivere il dominio che sta avendo Roderick nelle ultime gare sotto la guida di coach Sacripanti, innegabile che il cambio in panchina lo ha rivitalizzato sotto ogni voce statistica.Nelle tre gare con il nuovo allenatore l'americano ha messo a referto 19 punti, 7.6 rimbalzi, 6 assist, 2.3 palle recuperate, 1.3 stoppate, 6.3 falli subiti e 8.7 tiri liberi segnati.Se vengono esclusi i rimbalzi e le stoppate, statistiche che tipicamente si addicono pi ai lunghi, Roderick si piazza in cima alle graduatorie di A2 per quanto riguarda ognuna delle ultime altre statistiche citate.Non sono solo le cifre di Roderick ad aver avuto una crescita esponenziale con l'arrivo di Sacripanti sulla panchina azzurra.Il coach brianzolo ha pi volte affermato di voler sopperire alla mancanza di un centro di ruolo alternando gli unici due giocatori che possono coprire in quella posizione, Sherrod e Spizzichini.Il cestista di Bridgeport, pur vedendo i suoi minuti di utilizzo medio diminuire, ha aumentato le sue cifre (da 14 a 15.5 punti di media) grazie a quella che sembra essere una ritrovata fiducia nei propri mezzi in attacco dove non appare andare pi in difficolt contro gli avversari pi grossi di lui.Ma dove c' stata la vera trasformazione di Sherrod nella fase difensiva. Se nelle prime uscite aveva subito la fisicit dei centri che affrontava, ora sembra aver fatto di necessit virt riuscendo sempre a sfruttare la propria agilit per limitare i non facili clienti affrontati nelle ultime settimane, aiutato anche da un sistema difensivo che gli consente di non trovarsi mai uno contro uno sotto il proprio canestro.Anche Spizzichini, nelle ultime gare partito dalla panchina, sembra essere a suo agio con il nuovo ruolo e con le minori responsabilit offensive dategli da Sacripanti.Esentato dal peso di dover essere una delle principali bocche da fuoco della squadra partenopea, Spizzichini entra pi facilmente in fiducia e prende tiri ad alta percentuale, come nella gara del PalaIlio in cui ha realizzato tutti i suoi 9 punti (cui aggiungeva 8 rimbalzi al 20', saliti a 10 al termine della gara) nel secondo quarto, quando ha monopolizzato la gara sembrando inarrestabile per la difesa di Trapani.Un ulteriore dato a dimostrazione dell'impatto avuto dal nuovo coach il fatto che sotto la sua guida la Generazione Vincente stata avanti nel punteggio per 115 dei 120 minuti, sintomo evidente dell'ottimo approccio del team azzurro agli avversari ed alla ritrovata capacit di gestire la gara quando in vantaggio.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente sar domenica prossima alle ore 17:00, quando ospiter Treviglio al PalaBarbuto nella settima giornata del campionato di Serie A2.La cortissima classifica del girone Ovest, con dieci squadre racchiuse in quattro punti, sembra cominciare a sorridere al Napoli Basket, per la prima volta in odore di playoff.Coach Sacripanti continua a predicare calma ed a invitare tutti a ragionare innanzitutto in funzione del raggiungimento della salvezza.Ma dopo aver vinto tre gare insidiose con facilit l'ambiente napoletano comincia a galvanizzarsi e pi di qualche addetto ai lavori comincia a chiedersi chi potr mai fermare questa macchina perfetta costruita dal coach in meno di due settimane.: Lamarshall Corbett 28 (7/11, 3/7), Marco Mollura 14 (4/5, 1/2), Kenneth Goins 10 (2/5, 0/1), Gabriele Spizzichini 8 (4/5, 0/1), Curtis chinonso Nwohuocha 8 (3/5, 0/0), Alessandro Amici 7 (1/1, 1/5), Andrea Renzi 0 (0/1, 0/1), Federico Bonacini 0 (0/1, 0/0), Alessandro Ceparano 0 (0/0, 0/0), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/1), Marko Dosen 0 (0/0, 0/0), Salvatore Basciano 0 (0/0, 0/0): 18 / 21: 27 4 + 23 (Kenneth Goins 9): 14 (Marco Mollura, Alessandro Amici 5): Terrence Roderick 28 (8/13, 1/2), Daniele Sandri 19 (7/8, 1/4), Brandon Sherrod 12 (5/10, 0/0), Stefano Spizzichini 9 (3/7, 0/2), Diego Monaldi 8 (1/2, 1/3), Francesco Guarino 5 (1/1, 1/2), Tommaso Milani 2 (1/1, 0/0), Massimo Chessa 0 (0/0, 0/1), Nemanja Dincic 0 (0/0, 0/0), Andrea Spera 0 (0/0, 0/0), Jakov Milosevic 0 (0/0, 0/0), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0): 19 / 25: 25 5 + 20 (Stefano Spizzichini 10): 9 (Terrence Roderick 5)