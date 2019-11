“Solo”, one-man-show di Arturo Brachetti

di Giovanna D'Arbitrio

In scena aldi Napoli dal 1° al 3 novembre, ha riscosso notevole successocon il suo coinvolgente one-man-show,Dopo il successo conseguito all’estero, ritorna Arturo Brachetti nel suo coinvolgente show, un particolare assolo dedicato ai suoi ricordi e fantasie con il quale ci fa entrare nella sua casa segreta, una casa che in fondo è in ogni essere umano: qui ogni stanza racconta ricordi e aspetti diversi della nostra esistenza e gli oggetti si animano, conducendoci in mondi fantastici, pieni di sogni e desideri.In un mix di reale e surreale, magia e verità, Brachetti si destreggia con maestria in uno spettacolo funambolico in cui il grande artista del trasformismo si diverte a creare fino a 60 personaggi, come quelli di film e telefilm, musica pop, favole e così via. Ogni tanto appare in scena anche la sua ombra sempre in lotta con lui (interpretata da, un ballerino di colore).In, tuttavia, oltre a tutto ciò, Braghetti ci affascina con altre abilità in cui eccelle, come ombre cinesi, mimo ee quant’altro, con il supporto di una scenografia che si avvale sia di mezzi tradizionali che moderni, come iloppure i raggi laser in stile Matrix, esaltando fantasia e creatività e coinvolgendo al massimo gli spettatori.”.Ci sembra giusto ricordare coloro che hanno contribuito al successo dello spettacolo, come, associated director edizione 2016-17,, associated director edizioni successive, consulenza creativa e testi,per le musiche,per i costumi,per la scenografia,per le coreografie.Dalle note biografiche apprendiamo che Arturo Brachetti, nato a Torino nel 1957, artista ammirato in tutto il mondo, ha riportato in auge il, l’arte dimenticata di Fregoli. Famoso in tutto il mondo, è capace di portare in scena una “galleria” di oltre 350 personaggi, di cui 100 interpretati in una sola serata, mescolando sapientemente comicità, illusionismo, giochi di luci e ombre, il tutto amalgamato con poesia e cultura.Trai i numerosi riconoscimenti ricevuti figurano il(FR), il(UK), il titolo di Commendatore, assegnato da Giorgio Napolitano. Nel corso della sua carriera si è cimentato anche come regista e direttore artistico in spettacoli e concerti oltre che commedie e musical di successo.A Parigi dal 2013 al 2015 fu ancora una volta protagonista della stagione teatrale con(217 repliche complessive); sempre in Francia è stato giudice delle due stagioni di, successo televisivo dedicato ai migliori performer professionisti, in prima serata su TF1.