La matrigna di tutte le partite

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 31.10.2019)

Un grande Napoli nel finale viene derubato di una vittoria che sarebbe stata strameritata contro lAtalanta al San Paolo. Fallo da rigore netto su Llorente (85 Kjaer) ignorato dallarbitro e, sul capovolgimento di fronte, il gol del pareggio di Ilicic (2-2).Il leader calmo non pi calmo: espulso Ancelotti nelle concitate proteste per la svolta assassina del match. Impassibile Giacomelli sul clamoroso intervento da rigore di Kjaer. Il Var ha taciuto.Undici tiri e due gol degli azzurri, ma anche cinque palle-gol e due pali. LAtalanta sei tiri, due gol. Il pareggio stato un furto in piena regola.la sera dei miracoli, fai attenzione, il Napoli tornato uno squadrone. Gli azzurri hanno sorpreso la reclamizzatissima Atalanta di Gasperini. La squadra bergamasca furiosa, aggressiva, irresistibile stata domata e superata da un grande Napoli che le ha rubato subito la scena.Il Napoli ha opposto la sua grande qualit allintensit bergamasca che per sparita di fronte a un avversario superiore.LAtalanta viene chiusa subito nella sua met campo. Di Lorenzo sprinta a destra, Callejon (immenso) gioca dentro al campo, e proprio sul lato destro azzurro lAtalanta soffre e non sa quali contromisure prendere. Insigne ispiratissimo, Fabian Ruiz in grandissima serata.LAtalanta fiuta il vento contrario e abbassa le vele. Cerca di prendere i minori danni possibili, spera che il Napoli si fermi, ma il Napoli insiste.Gollini deve rimediare immediatamente, di piede, alla conclusione di Milik (2). Deve salvare poi sulla conclusione di Callejon (12). Arriva il gol di Maksinovic (16 cross di Callejon) e il Napoli insiste. Su una respinta di Gollini (22), Milik prima colpisce il palo di testa, poi non riesce a toccare in gol di piede per lopposizione di Gollini raggomitolato a terra.un Napoli a mille, pi forte della sfortuna perch perde subito Allan (10) che si infortuna a un ginocchio in un salvataggio nellarea azzurra. Entra Zielinski che ci mette un tempo per diventare anchegli un protagonista della serata.LAtalanta si limita a non cedere completamente. Tiene bene il campo, difende con ordine, ma ha difficolt a distendersi verso larea azzurra. Il Papu Gomez resta un po fuori partita. Ilicic il pi pericoloso, ma incappa in Koulibaly.Pasalic e Gosens tentano di sfondare in tandem sulla loro sinistra, ma sullo stesso lato lAtalanta deve rimediare alle puntate offensive di Di Lorenzo e ai colpi geniali di Callejon (ripetutamente abbattuto con falli). Lunica replica degli ospiti, nel furioso inizio napoletano, una punizione di Ilicic che Meret respinge (6).Sembra una serata pi che favorevole. Ma c la luna nera. LAtalanta pareggia su una papera di Meret, il protagonista assoluto delle vittorie sul Liverpool, sul Verona, sul Salisburgo. Lo infila Freuler (41) ed un pareggio che fa male, che lAtalanta non merita, che pu smontare il Napoli. Per fortuna, sopraggiunge lintervallo per assorbire la botta.LAtalanta gioca una gara prudente. Capisce che non serata e si adegua. Non fa la sfacciata. Non sfodera n il pressing alto, n il suo gioco a memoria. Con Muriel in panchina, non ha profondit. A centrocampo, i suoi famosi molossi sono saltati dai centrocampisti azzurri.Manca solo lapporto di Lozano alla grande serata del Napoli e Ancelotti provvede inserendo Mertens per il messicano (58) dopo che lAtalanta ha iniziato la ripresa in attacco con due conclusioni fuori bersaglio (52 Pasalic, 53 Gosenz). xMa il Napoli torna a galla, torna a comandare il gioco e la partita. Il Napoli non fallisce mai le partitissime e questa, contro lAtalanta dellattacco fulminante, terza in classifica, osannata a destra e a manca, proprio una partitissima che lAtalanta onora con una tattica conservativa e il Napoli vuole vincerla con la brillantezza di gioco dei tempi migliori.Gasperini aggiusta la difesa che barcolla sugli assalti del Napoli (64 Kjaer per Djimsiti, 69 Castagne per Pasalic). Il tiro a giro di Insigne lambisce lincrocio lontano dei pali ed il brivido per tornare avanti (59). Ma le contrariet, esplose nel finale, punteggiano lintera partita degli azzurri quando Milik, su punizione, colpisce lincrocio dei pali, secondo legno del polacco.La voglia del Napoli grande, la qualit tecnica altrettanto. La squadra gioca in ampiezza con continui cambi di gioco. Di Lorenzo e Callejon martellano sulla destra, Insigne e Fabian Ruiz fanno altrettanto sulla sinistra, mentre al centro Zielinski sale di tono e Milik fa molto movimento.Non entra bene in partita Mertens che rimane chiuso nel mucchio centrale del gioco con Insigne sempre largo a sinistra.Ed vittoria chiara, netta, meritata quando Milik, sul lancio magistrale di Fabian Ruiz, va in solitudine verso la porta bergamasca, evita luscita di Gollini al limite dellarea e insacca a porta vuota (71). Sembra fatta.Gasperini, allora, ricorre a Muriel (74 per Gomez) per avere un attaccante vero. Ancelotti replica con Llorente per Milik (82). Il Napoli ha in pugno la partita. Pu solo recriminare sulle cinque occasioni da gol non concretizzate e sui due pali di Milik. Si troverebbe con un ampio margine di vantaggio.Sul filo del 2-1, il Napoli non sembra soffrire. Ilicic sempre temibile, ma ben contenuto. Muriel non entra in partita. Il Papu Gomez non c pi. Come pu rimontare lAtalanta?Rimonta per lerrore arbitrale che deruba il Napoli del sacrosanto rigore a cinque minuti dalla fine. Kjaer abbraccia e affonda Llorente in area. Il Napoli ha un momento di sbandamento, di delusione, di rabbia. Ne approfitta lAtalanta per siglare il pareggio con Ilicic, la difesa azzurra assente. Poi il putiferio che ne consegue.Nelle prime dieci partite di campionato, il Napoli ha lasciato per strada 12 punti (9 nelle ultime sei). Tre punti lasciati alla Juve, tre al Cagliari, due al Torino, due alla Spal, due allAtalanta.LAtalanta, migliore attacco del campionato, tre gol a partita, la squadra che tira di pi (179 tiri, 92 nello specchio). Il Napoli: 141 tiri (69 nello specchio). LAtalanta ha tirato di pi contro Lecce (29 tiri, 3-1), Udinese (21 tiri, 7-1), Torino (21 tiri, 2-3), Spal (20 tiri, 3-2). Il Napoli ha tirato di pi contro Sampdoria (20 tiri, 2-0), Brescia (19 tiri, 2-1), Cagliari (16 tiri, 0-1).LAtalanta imbattuta in trasferta: 3-2 Spal, 2-1 Genoa, 2-0 Roma, 4-1 Sassuolo, 3-3 Lazio, 2-2 Napoli. In casa ha perduto una partita (2-3 col Torino).Double-face i confronti diretti fra Napoli e Atalanta. Ciascuna delle due squadre domina in casa, cede fuori. Napoli in casa: 33 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte. Atalanta in casa: 20 vittorie, 18 pareggi, 10 sconfitte.Dal ritorno in serie A del Napoli (2007-08) questi i cannonieri azzurri contro lAtalanta: 6 gol Higuain; 3 Mertens, 3 Hamsik, 3 Cavani, 3 Quagliarella; 2 Lavezzi, 2 Milik; 1 Fabian Ruiz, 1 Callejon, 1 Maksimovic, 1 Pandev, 1 Pazienza, 1 Zapata. Per lAtalanta: 5 gol Denis, 2 Zapata, 2 Carmona, 2 Caldara, 2 Ferreira Pinto.Campionato 1962-63. Era il Napoli di Pesaola. Il finale di quella stagione nel racconto dellindimenticabile petisso.: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan (10 Zielinski), Fabian Ruiz, Insigne; Lozano (58 Mertens), Milik (82 Llorente).: Gollini; Toloi, Djimsiti (64 Kjaer), Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosenz; Pasalic (69 Castagne), Gomez (74 Muriel); Ilicic.: Giacomelli (Trieste).: 16 Maksimovic, 41 Freuler, 71 Milik, 86 Ilicic.Parma-Verona 0-1, Brescia-Inter 1-2, Napoli-Atalanta 2-2, Cagliari-Bologna 3-2, Juventus-Genoa 2-1, Lazio-Torino 4-0, Sampdoria-Lecce 1-1, Udinese-Roma 0-4, Sassuolo-Fiorentina 1-2. Luned: Milan-Spal.Juventus 26; Inter 25; Atalanta 21; Roma 19; Napoli, Cagliari, Lazio 18; Fiorentina 15; Parma 13; Bologna, Verona 12; Torino 11; Milan, Udinese 10; Sassuolo, Lecce 9; Genoa 8; Spal, Brescia 7; Sampdoria 5.