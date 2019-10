Partita dura contro una squadra asfissiante

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 30.10.2019)

Il mondo grigio, il mondo blu. Piuttosto grigio da queste parti. Sconsolante pareggio a Ferrara e sono 10 i punti persi dal Napoli in nove giornate. Non un paese per vecchi e non un paese per scudetti.Ancelotti giustifica tutti, Elmas e Di Lorenzo fuori ruolo, Zielinski improbabile regista, Mertens dietro Milik col polacco che rientra e toglie spazio al belga. Il mister contento e ha visto unottima prestazione del Napoli contro la Spal.Siamo vecchi cronisti, forse abbiamo le cataratte. A noi il Napoli di Ferrara non piaciuto per niente. Tanto impegno forse, secondo tempo allattacco s, ma come? Gioco improvvisato, giocatori fuori ruolo, manovra offensiva annaspante.Il palo di Fabian Ruiz? In apertura, anche Petagna aveva stampato sulla traversa il primo pallone utile della Spal e Ospina aveva tirato fuori dalla porta la fiondata di testa di Vicari (non goal allesame tecnologico). Il Napoli ha rischiato due volte di andare sotto.Dice Ancelotti che stiamo bene e ci mancano solo i tre punti persi contro il Cagliari. Lasciamo stare la classifica (4 punti meno dellanno scorso, quarto posto dove non eravamo mai calati negli ultimi quattro campionati, sei punti dalla Juve che va pi lenta dellanno passato).il gioco del Napoli che non si vede. A Ferrara, con la Spal tutta dietro, raramente si sono visti tre passaggi di seguito bene eseguiti. Se, poi, deve essere Zielinski a ispirare il gioco azzurro, allora stiamo freschi, non il suo mestiere.Ora la Roma a un punto, la Lazio a due. La zona-Champions in pericolo e, ahi, ahi, stasera c lAtalanta di 28 gol in nove partite (ha sempre segnato, il Napoli due volte rimasto a secco).Un avversario di lusso che si spera ecciti gli azzurri e li riporti a un livello di gioco soddisfacente. Se vero che, in campionato, non facile giocare contro le piccole squadre (vecchio alibi italiano), lavversario di nome o di talento sollecita la grande prestazione. Il Napoli atteso a una grande prestazione.Questa Atalanta sogna di essere il Leicester italiano. Potr vincere lo scudetto? Per il momento la rivale pi accreditata di Juve e Inter. Si vedr nei confronti diretti (Atalanta-Juventus a fine novembre, Inter-Atalanta a fine girone dandata). Intanto, la squadra che tira di pi verso la porta. Nello specchio ha piazzato 28 tiri pi del Napoli.Una settimana di tre partite ha le sue insidie per tutti, ancora di pi per le squadre impegnate nei tornei europei. LAtalanta ha fatto flop in Champions, ma in campionato non soffre pause, distrazioni e cedimenti.Viaggia alla media di tre gol a partita. il capolavoro di Gasperini che rifonda lAtalanta ogni anno mentre gli cedono i pezzi pregiati. Da due partite gioca senza Zapata e ha segnato dieci gol, ultima vendemmiata contro lUdinese (7-1). Muriel il nuovo pericolo pubblico numero uno, senza far torto a Ilicic.Allarme rosso al San Paolo. Il Napoli giocher contro un avversario che non molla un centimetro e un pallone. Gasperini gioca con marcature a uomo e, suprema audacia, porta il pressing alto lasciando la difesa uno contro uno.Se avr tanto coraggio a Napoli, gli azzurri possono giocarsela in velocit, con attaccanti rapidi, scambi veloci, gioco a un tocco e profondit.Ma il Napoli dovr uscire vivo dalla pressione a tutto campo dellAtalanta, dalla ferocia agonistica della squadra bergamasca, dallapplicazione forte e costante dei dettami di Gasperini. La condizione fisica sar essenziale.Il Napoli ha giocato male a Ferrara, ma nel secondo tempo aveva gamba e corsa (usate male). Sul piano atletico il Napoli dovrebbe essere alla pari. La differenza che il gioco asfissiante dellAtalanta ubbidisce a schemi precisi, a volte irresistibili, che saltano gli avversari.Conforta il ricordo della partita dei bergamaschi a Roma contro la Lazio. Primo tempo schiacciante e stratosferico, ma ripresa a corto di fiato e Atalanta rimontata di tre gol. Gasperini non dimentica la lezione e non far lo sfacciato al San Paolo. Ma prevedibile che lAtalanta vorr impossessarsi subito del match e vorr tenerlo sui suoi ritmi alti.Ancelotti dovr ridare a Mertens lo spazio adeguato per colpire (i rientri di Milik hanno soffocato il gioco di Dries a Ferrara), dovr augurarsi di azzeccare un altro pronostico su Lorenzo Insigne, dovr mettere su un centrocampo di combattenti (Elmas al posto giusto) e sperare che Koulibaly torni al massimo pilotando una difesa che, sinora, ha avuto i punti di forza nei portieri.Ma non si pu continuare con le prodezze di Meret e Ospina. Il Napoli sta concedendo molto agli avversari e, nello stesso tempo, li sta saccheggiando poco (5 gol nelle ultime cinque partite).Sar una gara a viso aperto perch non nelle corde del Napoli la gestione delle partite. La squadra non ha il palleggio (difensivo) per raffreddare il match e, contro lAtalanta arrembante, avrebbe difficolt a far circolare la palla. LAtalanta verr a pressare alto per soffocare sul nascere la manovra del Napoli. Guai, poi, a perdere palla spingendo in attacco.Napoli-Atalanta se un test per ritrovare il Napoli migliore, un test ancora pi significativo per lAtalanta che ambisce ormai ad essere considerata una grande squadra. Facile in Italia dove il ritmo dei bergamaschi non ha confronti, difficile in Europa dove giocano tutti a mille.