La finale di Carlo

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 30.10.2019)

E cos la citt che s, eternamente in attesa di un, questa citt un po greca e un po malandrina, questo fenomeno mondiale che Napoli,, tra, discute, si distacca e mette in dubbio lemerito sacerdote del pallone nella cattedrale del San Paolo, Carlo Ancelotti, il leader calmo, che comincia a perdere la calma.Alzando il sopracciglio e masticando chewing-gum, lUomo rubizzo, col volto acceso dal sole di Napoli, da meritare lappellativo di Carlo Tinto, comincia a replicare e muso duro:. Ti! Un pareggio per nemico, niente affatto.Intervengono i saggi. Ma come si fa a discutere lAllenatore di 1.094 partite, 645 vittorie e 20 trofei vinti dal Manzanarre al Reno e sul Naviglio di Milano? Non si fa.Ma il popolo del golfo spinge, 60 per cento contro, 40 a favore, secondo sondaggi di fantasia. Il Vomero a favore, la Pignasecca contro, la Sanit contro e a favore, Forcella non si pronuncia?Per De Laurentiis, Carlo non si discute, si ama. Ma la citt freme, praticando lo sport preferito, distruggere, demolire, contestare, che costano meno fatica di costruire, avere pazienza e ottimismo.E adesso aspetta questa partita con lAtalanta, la matrigna di tutte le partite, ammirando il Gian Piero Gasperini, torinese di Grugliasco, col suo gioco furente e avvolgente, uno che, a parit di anni, stato in panchina la met delle volte di Ancelotti e che, in tre partite di Champions, ha beccato undici gol, ma il Messia del calcio total e full service.E mette sotto esame Carlo Ancelotti, ricco di lauree e diplomi, uno che potrebbe godersela nella casetta in Canada e, invece, venuto a Napoli per un progetto di pazienza senza scoprire lacqua calda e inventare il calcio gi inventato da Apelle figlio di Apollo quando fece una palla di pelle di pollo.Quello che, a Napoli, insopportabile che Ancelotti una persona seria, mentre qui,, ci piace il pacco, il doppio pacco e il contropaccotto, e