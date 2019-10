Il Napoli Basket sbanca Scafati

di Mario Triggiani

Prima vittoria in campionato per la Generazione Vincente Napoli Basket, che all'esordio di Sacripanti sulla panchina partenopea conquista i due punti sul difficile parquet del PalaMangano di Scafati.Tra gli azzurri indisponibile il centro Andrea Spera, la cui assenza riduce ulteriormente le gi risicate possibilit di rotazione dei lunghi.Napoli parte con quattro esterni e Sherrod in quintetto e la scelta sembra premiare Sacripanti, visto che dopo quattro minuti il punteggio di 12-2 in favore della GeVi. Scafati riesce poi a riportarsi sotto grazie a Frazier e Putney.Napoli nel primo tempo particolarmente fallosa e vanifica spesso quanto di buono fatto in attacco regalando tiri liberi agli avversari.Nel terzo quarto c' una nuova fiammata degli azzurri, che aprono il secondo tempo con un parziale di 22-8 grazie alle triple di Sandri e Chessa.Scafati torna ancora una volta a ridosso degli avversari, ma stavolta Napoli brava a chiudere le maglie in difesa e non concede punti facili.Gli ultimi dieci minuti sono un susseguirsi di emozioni, con Napoli brava ad amministrare il vantaggio e Scafati che accusa lo sforzo fatto per rientrare dallo svantaggio del terzo quarto.Roderick trova spesso Sherrod sotto il canestro per appoggi facili, mentre i padroni di casa faticano tantissimo contro l'eccellente difesa partenopea che li costringe a tentare quasi sempre tiri della disperazione.Chessa trova prima la tripla del +6 a meno di un minuto dal termine, poi il giocatore designato da coach Sacripanti per ricevere i palloni decisivi della gara ed andare in lunetta a sigillare la vittoria del team partenopeo.Tra i napoletani brilla la stella dei due americani Sherrod e Roderick, ritrovatisi dopo il cambio in panchina ed autori di una prestazione da incorniciare anche oltre quanto dicano le meravigliose statistiche (23 punti e 8 rimbalzi per Sherrod, 15 con 10 rimbalzi e 9 assist per Roderick).Bene anche Sandri, limitato dai falli, ed un Chessa che ripaga la fiducia del coach che lo schiera in quintetto risultando decisivo nel minuti finali.Coach Sacripanti nel post-gara analizza cos la vittoria: "".La prossima gara della Generazione Vincente sar gioved alle ore 21:00 contro Capo d'Orlando nell'esordio di Sacripanti davanti al pubblico del PalaBarbuto, che gi ieri pare averlo adottato gridando il suo nome dopo la vittoria nel derby.: J.j. Frazier 20 (4/7, 3/7), Raphiael Putney 13 (3/4, 1/6), Abdel pierre Fall 10 (5/8, 0/0), Riccardo Rossato 10 (3/7, 0/0), Nicholas Crow10 (2/2, 2/8), Marco Contento 9 (1/5, 1/3), Marco Ammannato 7 (1/2, 1/1), Claudio Tommasini 3 (0/1, 1/2), Ion Lupusor 0 (0/0, 0/1), Nikola Markovic 0 (0/0, 0/0), Luigi Spera 0 (0/0, 0/0), Daniele Robustelli 0 (0/0, 0/0): 17 / 24: 28 3 + 25 (Raphiael Putney 7): 15 (J.j. Frazier 5): Brandon Sherrod 23 (10/15, 0/1), Terrence Roderick 15 (3/6, 2/5), Massimo Chessa 15 (0/0, 3/6), Daniele Sandri 15 (3/4, 3/4), Diego Monaldi 5 (1/2, 1/7), Tommaso Milani 4 (2/3, 0/0), Stefano Spizzichini 4 (2/5, 0/1), Nemanja Dincic 3 (1/1, 0/2), Francesco Guarino 0 (0/0, 0/0), Jakov Milosevic 0 (0/0, 0/0), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0): 13 / 22: 33 5 + 28 (Terrence Roderick 10): 18 (Terrence Roderick 9)