Un Maestro che esce dall'anonimato

di Rosaria Di Girolamo

da Il vero nome del Maestro dellannuncio ai pastori

Ignazio Silone. Fontamara, 1933

Achille della Ragione, amante della cultura e dellarte napoletana attento conoscitore delle collezioni napoletane ha dedicato una delle ultime fatiche intellettuali ad una figura lasciata nellanonimato allinterno della pittura naturalista napoletana: il Maestro dellAnnuncio ai pastori.Il vero nome del Maestro dellAnnuncio ai pastori libro anche catalogo curato da Edizioni Napoli Arte (2018) e raccoglie un apparato fotografico di cento venti foto tra tavole e immagini.Un lavoro work in progress che durato anni di cui le tracce si rinvengono nei diversi articoli, tanti tasselli dell'appassionato studio, pubblicati sul suo blog che sono confluiti nel volume.Uno dei primi a dare una connotazione temporale allattivit e alla figura di Bartolomeo Bassante o Passante fu Roberto Longhi nel millenovecentotrentacinque che lo ritenne pugliese nato a Brindisi nel milleseicentodiciotto, presente a Napoli a partire dal ventinove e morto nel milleseicentoquarantotto.In unintervista del gennaio del millenovecentotretacinque contemporanea allEsposizione francese dedicata ai Pittori della Realt, lo storico propose un parallelo tra Bassante e Louis Le Nain.Quanto dellallora dichiarazione giornalista rilasciata dallo storico:Lautore confrontando le sue posizioni storico-artistiche con quelle contemporanee ha portato avanti un discorso critico meritevole non solo per aver riordinato un cospicuo apparato fotografico ma perch ha colto attraverso ulteriori osservazioni di natura storico-politico e sociologiche un aspetto che ha investito la produzione pittorica del Maestro ovvero quella di farsi portavoce della dimensione di povert che investiva una parte della societ meridionale legata allattivit agricola.Considerazioni che come lui stesso ha ben inteso vanno inquadrate nella storica Questione meridionale alla quale in tal senso dedica un capitolo. Il Maestro dellAnnuncio ai pastori precursore della questione meridionale con la successiva partecipazione della nostra letteratura come quella di Simone Tranquilli (Pescina,1900-Ginevra 1978) al secolo Ignazio Silone:

Achille della Ragione attento conoscitore anche della cultura politica contemporanea sul suo blog cura tra laltro ritratti dedicati a figure storiche tra esse Teofilo Patini (Castel di Sangro 1840 - Napoli 1906).L'artista abruzzese non solo fu attento studioso della pittura del Seicento napoletano ma precursore rispetto ai contemporanei della denuncia sociale attraverso la sua arte.Cos la naturalistica Madonna delle Adorazioni sostituita in Vanga e latte dalla contadina che allatta il pargolo.Adorazione dei Magi. Maestro dell'annuncio ai pastori.Palazzo Zevallos. Napoli.Adorazione dei pastori.Passante o Bassante.Vanga e latte.Teofilo Patini.Roma Ministero dell'agricoltura.