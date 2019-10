Tutto il mio folle amore, di Gabriele Salvatores

di Giovanna D'Arbitrio

Presentato fori concorso alla Mostra Cinematografica di Venezia 2019,, diliberamente ispirato al romanzodi, che racconta la storia vera di un padre e figlio autistico,, che partono per un viaggio senza meta in moto.Il film inizia con la significativa didascalia sul calabrone le cui ali, seguita poi dalle bellissime immagini di Vincent () che con le braccia aperte, insegue dei cavalli in corsa.Vincent ha 16 anni, affetto da autismo e vive a Trieste con sua madre Elena () e Mario (), il patrigno che lo adottato e ha imparato a volergli bene. Inaspettatamente ritorna Willy (), il padre naturale del ragazzo, che ha abbandonato Elena quando era incinta. Desideroso di stare con lui, Vincent fugge nascondendosi nel furgone del padre, cantante squattrinato, soprannominato "", impegnato in una tourne nei Balcani.Comincia cos una straordinaria avventura, ricca di rocamboleschi episodi, problemi e difficolt di ogni genere, ma anche piena di momenti toccanti in cui padre e figlio impareranno conoscersi e a trovare insperate vie di comunicazione, malgrado la malattia.Elena, Mario e poliziotti li inseguono, ma quando li raggiungeranno la storia si concluder in maniera imprevista, poich sar proprio Vincent con il suoa stravolgere la vita di tutti, rompendo schemi e clich.I titoli di coda mostrano immagini del film alternate a quelle della storia vera di Franco e Andreas Antonello. E anche se ambientazione e trama sono diverse rispetto al libro di, il film coglie il senso profondo della storia di un padre che riesce a comunicare con il figlio autistico, attraversando lAmerica con lui in moto fino alle foreste del Guatemala, in un viaggio durato 3 mesi.Magistrale linterpretazione del giovane attore, coadiuvato da un ottimo cast. Notevoli la fotografia di, la scenografia dila sceneggiaturail montaggio di, in particolare le musiche diInsomma anche questa volta Salvatores non ci delude, come in altri bei film tra i quali ricordiamoEcco unintervista al regista: