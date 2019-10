Il Club dei Lettori incontra Pino Imperatore

di Giovanna D'Arbitrio

Lodevole liniziativa dellache con ilpropone un anno di letture e incontri mensili con scrittori contemporanei, da settembre a maggio per i soli soci tesserati.Ogni mese, in effetti, viene assegnata la lettura di un libro (scontato al 15%) e in una data prefissata i lettori potranno poi dialogare con lautore.Senzaltro interessante stato lincontro con lo scrittore, moderato da, tenutosi il 23 ottobre nella suddetta libreria alle ore 18,00. Nel gruppo dei lettori si creata una gradevole atmosfera e in verit in questi tempi di gente incollata ai social, davvero una buona opportunit comunicareguardandosi in faccia e farlo intorno a un libro e al suo autore, rappresenta qualcosa in pi.Dopo una breve introduzione di Pino Imperatore sul thriller,(Ed. Dea/Planeta), la moderatrice ha dato il via al dibattito con i lettori che interagendo con lautore ne hanno evidenziato caratteristiche e pregi, come vivace umorismo, napoletanit verace, termini dialettali usati nella convinzione che il nostro dialetto in realt sia, insieme alla valorizzazione di storia, arte, cultura, miti e leggende del nostro territorio.Ho letto il libro con piacere ed ho partecipato al di battito con delle riflessioni personali: la prima riguardante una citazione introduttiva tratta dal testodi Amlie Nothomb, in cui il cervello umano paragonato ad unostrica capace di produrre una perla, se per un imprevisto in essa entra una particella estranea.Lautore ha spiegato che tale similitudine da riferirsi alleterna lotta tra Bene e Male: talvolta in modo imprevisto il Bene, simboleggiato dalla perla, pu fiorire anche in un ambiente ostile e inospitale, come quello in cui agisce la protagonista del libro, Elena De Flavis, vera perla circondata da familiari interessati e meschini.Ho sottolineato poi che in genere i thriller moderni sono alquanto cambiati, in quanto tale genere viene usato spesso quasi come unper tener desto linteresse del lettore con la suspence, mente al di l della trama tipica del, il campo viene esteso ad altri temi, come vediamo nei libri di Dan Brown, di Maurizio De Giovanni e dello stesso Pino Imperatore.Colpisce sulla quarta di copertina unaltra citazione:. -- conclude lautore.Non a caso, quindi, il libro da lui dedicatoProssimo incontro del Club dei Lettori: 20 novembre 2019, sempre di mercoled alle ore 18,00, presso la Libreria Raffaello in Via Kerbaker a Napoli.