Jesus Rolls, Quintana è tornato, di John Turturro

di Giovanna D'Arbitrio

, il recente film scritto, diretto e interpretato da. è uno spin-off in quanto riporta in vita il personaggio di Quintana creato dai fratellinel, ed è anche in parte un remake del film diBlier(Les valseuses- 1974, tratto dal libro omonimo), con un gran cast di interpreti, comeIl film segue le vicende alquanto surreali di Jesus Quintana () che, appena uscito di prigione, insieme ad altri due disadattati Petey) e Marie () ruba una bella macchina ad un parrucchiere e Inizia così una fuga rocambolesca e senza meta in cui si inserisce una serie di avventure scollegate e senza logica.È la descrizione di un mondo grottesco, a tratti demenziale e caotico, con molte scene di sesso e qualche punta drammatica come il suicidio di Jean, un’ex detenuta ().Jesus Quintana senza il mondo dei Coen intorno a sé, insomma, diventa un altro personaggio e anche il film risulta ben diverso. Perfino l’umorismo appare strano (si ride poco in effetti) in un contesto senz’altro differente da quello descritto da Blier, fatto di piccoli, allegri furti, sesso e furberie di un gruppo di squinternati che si diverte a infrangere le regole della società borghese.Tornato ancora una volta alla regia, a quanto pare non con ugual successo di pubblico con quest’ultimo film, John Turturro ha realizzato una serie di pellicole in verità molto particolari e divertenti, come, il musicale la commediaBravo interprete di alcuni personaggi dei suoi film, evidenzia la sua maestria come attore anche in quest’ultima opera in cui si è avvalso di un ottimo cast, di una valida colonna sonora (), buona fotografia ().Ecco un’interessante intervista: