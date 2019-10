Il sax di Max Ionata al “Kind of Blue”

di Adriano Cisternino

Si chiama “” semplicemente perché è nato a Copenaghen, in un locale - lo Jazzhus Montmartre - dove si celebrava Dexter Gordon che proprio lì si esibiva spesso nei suoi soggiorni europei.E naturalmente c'era bisogno di un sassofono di spessore internazionale. Chiamarono dunque Max Ionata, sul palco in compagnia di una ritmica danese formata da Jasper Bodilsen al contrabbasso e Martin Andersen alla batteria.Questo accadeva circa tre anni fa: affiatamento immediato, al punto che ne è nato un trio - “” appunto - che da un paio d'anni gira l'Europa e questa settimana sarà in giro per l'Italia. Tappa a Napoli venerdì 25 al “” di Via Antiniana (Agnano) dove il Napoli Jazz Club conclude il primo mese di programmazione dei venerdì in jazz varati dalla collaborazione di Michele Solipano con Davide Niespolo, factotum della Camp Academy.Classe '72, abruzzese di Atessa, Ionata ha cominciato, come tanti jazzisti, nella banda del paese, esibendosi da ragazzino in processioni e feste.Curioso il suo approccio iniziale alla musica: era affascinato della forma di grande pipa del sassofono, ma quando si presentò al maestro gli fu consegnato un sax soprano, che più tardi lui scambiò con un amico possessore di un “”. Strumento che non ha più mollato. Tra i primi dischi che lo hanno sedotto mette “”, di Pino Daniele, con Gato Barbieri al sax.Il premio “” (uno dei più prestigiosi d'Europa) nel 2000 per la sezione fiati lo ha definitivamente lanciato nel panorama internazionale.Variegata la scaletta in preparazione per la serata napoletana. Alla base, alcuni pezzi originali di “Kind of Trio” disco molto apprezzato del 2011 in cui il sax di Ionata è sostenuto dal contrabbasso di Reuben Rogers e dalla batteria di Clarence Penn, due fuoriclasse dall'attuale panorama statunitense del jazz.Pezzi originali ma anche standard celeberrimi come “” nella scaletta di una godibile serata nella nuova sede cittadina del jazz di Agnano con (particolare non trascurabile) parcheggio convenzionato a pochi metri. Consigliabile la prenotazione al 3713531969.