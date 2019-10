Il Napoli Basket crolla a Rieti ed esonera coach Lulli

di Mario Triggiani

Nel recupero della prima giornata del campionato di Serie A2 la Generazione Vincente Napoli Basket ha messo in scena un pessimo spettacolo al PalaSojourner venendo sonoramente sconfitta dalla Zeus Energy Group Rieti con il punteggio finale di 79-62.La squadra partenopea, che ha dovuto fare ancora a meno di Milani per un problema fisico, non sembrata mai in partita e gli avversari hanno potuto prendere il largo gi nel primo quarto limitandosi poi a gestire un vantaggio anche molto pi netto di quanto non dica lo score finale.Tra i napoletani si sono manifestate le problematiche che gi avevano preoccupato tifosi ed addetti ai lavori nelle scorse settimane, con tantissime palle perse, una circolazione di palla inesistente dovuta alle troppe iniziative personali prese dai giocatori e la solita inferiorit a rimbalzo, con tantissimi secondi possessi concessi agli avversari.A fare le spese del pessimo spettacolo di ieri stato coach Gianluca Lulli, che nella mattinata di oggi stato sollevato dall'incarico di allenatore del Napoli Basket.La societ partenopea, dopo aver ringraziato il coach per i lavoro svolto da agosto 2018 quando spos il progetto di una squadra ancora in divenire, ha comunicato che le redini della squadra sono state affidate per il momento a Francesco Cavaliere, primo assistente di Lulli con numerose esperienze da vice-allenatore ad Avellino in Serie A.La Generazione Vincente, guidata da Cavaliere, torner in campo domenica alle ore 18:00, quando ospiter Casale Monferrato al PalaBarbuto. Dopo le due sconfitte rimediate con Latina e Rieti, sar necessario cercare di far risultato contro i piemontesi per risollevare gli animi dei tifosi rimasti attoniti di fronte al deludente inizio di campionato della squadra azzurra.: Elijah Brown 23 (4/9, 2/6), Giovanni Vildera 14 (7/7, 0/0), Andrea Pastore 14 (1/2, 3/5), Jalen Cannon 8 (4/7, 0/1), Marco Passera 6 (3/6, 0/0), Carlo Fumagalli 6 (1/4, 1/2), Dario Zucca 4 (1/1, 0/2), Niccolo Filoni 3 (1/2, 0/0), Aleksa Nikolic 1 (0/0, 0/0), Andrea Finco 0 (0/0, 0/0), Gabriele Mammoli 0 (0/0, 0/0), Francesco Stefanelli 0 (0/0, 0/0): 17 / 27: 35 10 + 25 (Jalen Cannon 8): 15 (Elijah Brown 6): Brandon Sherrod 15 (6/12, 0/1), Terrence Roderick 15 (4/9, 0/3), Stefano Spizzichini 10 (3/4, 0/0), Daniele Sandri 8 (1/4, 2/4), Massimo Chessa 6 (3/5, 0/6), Andrea Spera 6 (2/4, 0/0), Diego Monaldi 2 (1/4, 0/0), Francesco Guarino 0 (0/0, 0/0), Nemanja Dincic 0 (0/1, 0/0), Jakov Milosevic 0 (0/0, 0/0), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0): 16 / 20: 27 11 + 16 (Brandon Sherrod 8): 16 (Terrence Roderick 6)