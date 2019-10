Due interessanti dipinti del Seicento napoletano

di Achille della Ragione

Abbiamo avuto la fortuna di poter visitare una importante collezione privata napoletana e ci siamo trovati davanti a due capolavori.Il primo quadro raffigura una nota iconografia: Sansone e Dalila (fig. 1), unopera dal chiaroscuro di indiscutibile derivazione caravaggesca ed in passato alcuni studiosi avevano ipotizzato potesse essere stata eseguita da Massimo Stanzione ai suoi esordi, ma la tela appartiene viceversa, come si evince chiaramente dallesame di alcuni particolari (fig. 2 - 3 - 4) a Carlo Sellitto, ipotesi confermata da un parere orale espresso al proprietario da Stefano Causa, tra i massimi conoscitori di quel periodo.Il catalogo dellartista, morto nel 1614, relativamente esiguo, ed ora possiamo aggiungere con certezza un altro tassello.Tra i pittori napoletani che tributarono al Merisi laccoglienza pi entusiastica vi in prima fila, assieme a Battistello Caracciolo, Carlo Sellitto, nato culturalmente in ambito tardo manierista filtrato dallinsegnamento del fiammingo Lois Croise, per accogliere poi il nuovo messaggio e dar luogo a composizioni drammatiche, animate da unintensa tensione emotiva e da una spasmodica ricerca di verit, con un dominio della luce che modella le immagini attraverso un sottile gioco di ombre patognomonico del suo stile.La sua prima opera documentata, unica firmata, del 1606 e si trova in provincia ad Aliano. Essa raffigura una Madonna in gloria con donatore e nonostante limpronta manieristica baroccesca presenta in basso unimmagine del committente dalla precisione ottica stupefacente, a lampante dimostrazione dellabilit dellartista come ritrattista.Sempre in Basilicata, terra natia del pittore, conservata a Melfi una Madonna del suffragio con anime purganti, intrisa di naturalismo con la luce che evidenzia le figure ed i gesti, sottolineando la drammaticit della scena.In ambiente napoletano la sua pi importante commissione lo impegner dal 1608 al 1612 in SantAnna dei Lombardi nella cappella Cortone, nellesecuzione di un ciclo su San Pietro, dove ha loccasione di lavorare al fianco di Caravaggio attivo nella cappella Fenaroli e del Caracciolo operante nella cappella Noris Correggio.Un cataclisma, distruggendo la chiesa nel Settecento, non ci ha permesso un confronto tra le opere in gran parte distrutte. Delle cinque eseguite dal Sellitto se ne sono salvate soltanto due, segnate da un fascio luminoso potente che scandisce i corpi nel ritagliarsi violento delle ombre.In seguito egli esegue, tra il 1610 ed il 1613, il San Carlo per la chiesa di SantAntoniello a Caponapoli e la splendida Santa Cecilia allorgano per la chiesa della Solitaria, entrambe oggi a Capodimonte, lAdorazione dei pastori per la chiesa degli Incurabili e la Visione di Santa Candida per SantAngelo al Nilo, percorsa da un brivido di luce calda e avvolgente.Altre opere da aggiungere al suo scarno catalogo sono la Santa Lucia del museo di Messina ed il David e Golia del museo nazionale della Rhodesia.Un segno tangibile del prestigio raggiunto dal pittore presso la committenza fu lincarico, nel 1613, di eseguire una Liberazione di San Pietro da collocare su un altare del Pio Monte della Misericordia, ma lopera per limprovvisa morte del Sellitto fu poi affidata al Battistello.Egli lasci nella sua bottega numerose tele incompiute, tra cui il Crocefisso per la chiesa di Portanova, oggi purtroppo scomparso per un ignobile furto ed il SantAntonio da Padova per i governatori di San Nicola alla Dogana, ricco di un gioco luminoso sui volti ed in cui si pu leggere come segno distintivo, quasi una firma nascosta del pittore, il classico tocco di luce sulle fisionomie dei personaggi, che si pu apprezzare anche nella famosa tela di Santa Cecilia allorgano.Nel suo atelier vi erano anche una serie di quadri di natura morta, di paesaggio ed inoltre noto dai documenti che fu celebre ritrattista, ricercato da nobili e borghesi, una produzione al momento completamente sconosciuta agli studi eccetto poche esempi. Tra questi possiamo segnalare il Ritratto di gentildonna in vesti di Santa Cecilia, transitato pi volte sul mercato, nel quale si avverte un contemperamento dei caratteri caravaggeschi con intenerimenti classicistici e preziosismi cromatici di matrice reniana, consentaneo alla presenza a Napoli nel 1612 del divino Guido.Lautore del secondo dipinto (fig. 5) non ha bisogno di presentazioni, trattandosi di un gigante: Francesco Solimena, che tra le tante opere eseguite nella sua lunga vita ha eseguito pi redazioni dello stesso soggetto: Il Miracolo di San Mauro, il cui bozzetto (fig. 6) si trova nel museo di belle arti di Budapest, mentre loriginale, assieme a altri dipinti della stessa serie, si trovava presso lAbbazia di Montecassino, distrutta, come noto, durante lultima guerra mondiale dalle criminali bombe sganciate dagli Americani, da poco divenuti i nostri pseudo alleati.Di questo quadro parlano sia Roberto Longhi, che lo colloca cronologicamente tra il 1695 ed il primo decennio del Settecento, che Ferdinando Bologna, autore di una monumentale monografia sullartista, pubblicata nel 1958.Il quadro di cui ci interessiamo presenta misure identiche a quello conservato in Ungheria e, come ci riferisce il proprietario, il primo ad esaminarlo stato il prof. Alberto Chiesa, capo del Dipartimento Old Master Paintings di Sotheby's, il quale non solo lo attribuiva al Solimena ma affermava che la cornice in cui inserito certamente napoletana e coeva al dipinto stesso.In seguito furono mostrate al professor Bologna delle foto del dipinto ed alcuni dettagli (fig. 7 - 8 - 9) indussero lo studioso ad affermare che si trattava di una redazione autografa di altissima qualit e davanti al parere di cos illustri studiosi non abbiamo nulla da aggiungere se non invitare i lettori ad approfondire le foto di un vero capolavoro.Bologna F., Francesco Solimena, 1958, p. 249