Ammalarsi a Posillipo

di Achille della Ragione

Achille della Ragione

Prima di partire con la descrizione degli ospedali e delle cliniche collocati nel quartiere chic della citt, voglio giustificare il perch di un titolo apparentemente severo: meglio curarsi altrove, che si riferisce a tutte le strutture sanitarie napoletane e non solo a quelle localizzate a Posillipo.Rimembrando una mia lettera sullargomento, pubblicata da numerosi quotidiani, che scaten le ire dellallora (siamo nel 2006) presidente dellordine dei medici, che mi convoc davanti ad una commissione disciplinare per giustificare il motivo per cui consigliavo di evitare Napoli e recarsi altrove, quando si era affetti da patologie serie.Mi difesi con energia con unarringa degna di Cicerone e convinsi i colleghi che avevo espresso unopinione ampiamente condivisibile. In seguito pubblicai una nuova lettera che propongo allattenzione dei lettori:Sono l'amico medico che ha consigliato al giornalista Goffredo Locatelli di recarsi al San Raffaele di Milano per sottoporsi a intervento di by-pass; anzi poich ero affetto da eguale patologia mi sono ricoverato anche io. Essendo meno coraggioso ho preferito sottopormi ad angioplastica, una tecnica meno invasiva, che a Napoli i colleghi ritenevano non applicabile.Non mi resta che fare mio il perentorio invito di Eduardo: fuitevenne. Almeno per curarsi non esiste luogo pi pericoloso di Napoli, parola di medico ammalato.E partiamo ora con la nostra carrellata sanitaria parlando dellospedale Fatebenefratelli (fig.12), che sfrutta la dimora gentilizia di un celebre quanto ricco napoletano e dal 1937 a disposizione della popolazione che necessita di cure.Nel tempo aumentata la recettivit, che sarebbe potuta crescere a dismisura se una struttura contigua, che negli anni Sessanta ospitava la sede della Forrest Scherman School, donata allospedale, fosse stata ristrutturata.Viceversa sono passati decenni, per un breve periodo ha ospitato la sede dellIstituto alberghiero, per scomparire in pochi giorni, pochi giorni fa, in maniera rapida quanto sospetta, sperando che non si trasformi in una serie di palazzoni per civili abitazioni.Il grande vantaggio che offre lospedale ai suoi utenti la relativa rapidit di ricezione del pronto soccorso (fig.3), che nellarco di poco tempo (ore se non minuti) in grado di ricevere i pazienti, a differenza del gettonatissimo Cardarelli, dove, se sei in fin di vita col codice rosso, devi attendere allinfinito, perch ti trovi almeno 50 pazienti pi gravi di te.In passato hanno lavorato medici famosi come primari; un nome solo voglio ricordare Chiantera, celebre ginecologo, ma trovandomi cito anche un valido pediatra: Donato Zappulli, che ha avuto lonore di essere mio compagno di liceo.E poich siamo passati ai ricordi personali voglio illustrare le mie due esperienze dirette come paziente, la prima nel 2006, quando accusai un acuto dolore al petto ed essendo un plurinfartuato, sospettai che si trattasse di una recidiva.Era un sabato sera intorno alle 20, quando il traffico diventa a croce uncinata, per cui dissi a mio figlio Gian Filippo che mi accompagnava in auto:, (mentre in questi casi opportuno raggiungere lospedale entro unora dai primi sintomi), dirigiamoci verso il Fatebenefratelli (che dista circa un chilometro dalla mia villa).Fui visitato immediatamente, per fortuna si trattava di una crisi ipertensiva, anche se grave, 220/130, una endovena di Lasix, ripetuta dopo unora, abbondanti scariche di urina, la notte trascorsa in rianimazione e la mattina successiva la dimissione.La seconda esperienza recente, risale allo scorso aprile, quando, dopo aver trascorso una notte infernale tra tosse, sputi corposi e difficolt respiratorie, mi reco al pronto soccorso e dopo esami di laboratorio ed una radiografia del torace in meno di unora si arriva alla diagnosi: bronco polmonite, che mi tormenter per alcune settimane.Imbarazzante alcuni anni fa (nel 2014) fu viceversa lesperienza di una mia domestica, alla quale tenevo moltissimo, dopo oltre dieci anni di onorato servizio presso la mia famiglia. Era affetta da un cancro allutero, che aveva gi invaso gli organi limitrofi.Quando parlai col primario egli mi disse che era inoperabile e le rimanevano pochi mesi di vita. Non mi diedi per vinto e la feci ricoverare al Pascale, dove fu sottoposta ad un intervento di 6 ore, ma da allora sta benissimo ed i controlli periodici escludono qualsiasi recidiva.Passando in et pediatrica dobbiamo segnalare la benemerita attivit del Pausillipon (fig.4), gemellato con il Santobono, che ha sede al Vomero, che oltre a fornire ai bambini unassistenza qualificata, grazie a benemerite associazioni di volontariato, cerca di far dimenticare ai pargoletti la sfortuna che li ha colpiti (fig.5).Esaminiamo ora le strutture private, partendo da quella che per decenni stata considerata la meta preferita dei pazienti danarosi: Villa del Sole (fig.67) e che negli ultimi anni, travolta dalla crisi economica e dagli scandali di medici truffaldini, che cercavano di indirizzare verso la struttura pazienti che si erano rivolti allassistenza pubblica ed erano spaventati dalle attese estenuanti, si trasformata in una serie di mega ambulatori (fig.8) dove si eseguono sofisticati accertamenti diagnostici.Proseguiamo con la clinica Posillipo, della quale troneggia ancora linsegna (fig.9) sulla via omonima, mentre le lussuose stanze di degenza, che hanno avuto laltissimo onore di ricoverare nel lontano 1962 un illustre paziente: me medesimo, per un delicato intervento di turbinectomia bilaterale, sono ora utilizzate per accertamenti diagnostici di altissimo livello.Lultima arrivata nel campo delle strutture private Villa Angela (fig.10), posta sulla discesa del Parco Cafiero e dotata di un accogliente parcheggio e soprattutto di un impagabile panorama (fig.11).Essa ha usufruito, rendendole lussuose ed accoglienti, delle antiche camere di un convento di monache, costretto a chiudere per crisi di vocazioni; le religiose scompaiono mentre gli anziani bisognosi di assistenza aumentano giorno dopo giorno e la vera specialit di Villa Angela la cura affettuosa e scrupolosa che presta a questi nostri antenati (fig.12), senza dimenticare una serie di indagini diagnostiche e dei pacchetti mutuabili di check up senologici e cardiologici di altissimo livello con la consulenza di validi specialisti.E concludiamo in bellezza parlando della pi importante clinica della citt: la Mediterranea (fig.13), posta allinizio di via Orazio e dalla quale si pu ammirare un panorama da favola (fig.14).Oltre a reparti specializzati ed attrezzature davanguardia, vi una sala per riunioni, dove periodicamente si svolgono convegni internazionali (fig.15) con la partecipazione di scienziati di grande prestigio.Due dei miei tre figli hanno visto la luce in questa splendida clinica, mentre mio figlio Gian Filippo venne operato al piede dal mitico chirurgo Giuseppe Zannini ed il sottoscritto sub quindicenne la resezione sottomucosa del setto nasale.Anche ora sono in attesa da mesi e mesi di essere operato di cataratta e pare che dovr attendere ancora a lungo, perch la Mediterranea, a differenza di tutti gli ospedali del mondo, non prevede una via preferenziale per i medici (prevista dal codice deontologico dellordine professionale) e si attiene scrupolosamente alle estenuanti prenotazioni allestite dalla Asl di appartenenza.1. "Fujtevenne!" del grande Eduardo ancora consigliabile? Saluti. Aldo Spina2. Che spasso leggerti, Achille! Riesci a far ridere anche parlando di cose serissimee delicate come la salute! Il sospetto che molti rinomati medici siano piuttostosprovveduti nel campo della diagnostica diffusissimo. Patrizia. N.B. Saluti adElvira3. Il professor della Ragione come sempre ha ragione, la lista estenuante peroperarsi di cataratta alla Mediterranea un vero scandalo. Luciano Peru4. Quando dicono che Napoli una citt di merda perch vogliono farle uncomplimento. Francesco Spagna