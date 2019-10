Il Napoli Basket perde all'esordio contro Latina

di Mario Triggiani

Nella gara di esordio stagionale la Generazione Vincente Napoli Basket ha perso il posticipo serale della seconda giornata del campionato di Serie A2 al PalaBarbuto contro la Benacquista Assicurazioni Latina con il punteggio di 85-80.La formazione napoletana, priva di Milani per un problema fisico, ha retto fino agli ultimi minuti di gioco, quando tre palle perse consecutive hanno consentito a Latina di prendere il largo ritagliandosi un vantaggio incolmabile.La gara si sempre mantenuta sui binari dell'equilibrio, con Latina che sia nel primo quarto che ad inizio secondo tempo ha tentato la fuga dando l'impressione di poter chiudere anzitempo il match.In entrambe le occasioni la Generazione Vincente riuscita per a recuperare lo svantaggio portandosi avanti nel punteggio. Nella seconda met del terzo quarto, anzi, i napoletani hanno segnato quindici punti consecutivi, frutto delle triple di Sandri e Monaldi e delle intuizioni personali di Roderick e Sherrod.Gli ultimi dieci minuti vedono il punteggio sempre in parit, fino a quando Latina intercetta un paio di passaggi pretenziosi di Roderick e Sandri sbaglia completamente una rimessa regalando agli avversari la possibilit di chiudere comodamente il match con una vittoria.Tra le fila di Napoli si segnalano in positivo la difesa asfissiante che Latina riesce a battere solo trovando canestri dall'altissimo quoziente di difficolt con Musso e Raucci.I tifosi napoletani hanno potuto certamente apprezzare anche la reazione d'orgoglio della squadra partenopea nel terzo quarto, che ha infatti infiammato il pubblico accorso sugli spalti per la prima volta nella gara.Buona anche la prestazione dell'ultimo acquisto del Napoli Basket, Massimo Chessa. Alla prima uscita stagionale con la canotta azzurra la guardia ha trovato subito un appoggio al ferro in penetrazione ed ha poi mandato a bersaglio tre triple consecutive a cavallo tra terzo e quarto quarto.Da rivedere, invece, le prestazioni dei due americani. Sherrod, risultato comunque il miglior marcatore dei napoletani, ha sofferto gli avversari sotto le plance dove ha lottato con determinazione ma non riuscito a strappare molti rimbalzi o a contenere Ancellotti.Roderick ha invece rinunciato a qualche tiro di troppo nei primi venti minuti di gioco, prima di risultare tra i protagonisti della rimonta del terzo quarto e comunque prendere le redini nell'attacco nei possessi decisivi degli ultimi minuti.Le cifre finali di 11 punti e 7 assist, ma anche 8 palle perse, denotano come con qualche passaggio in meno e qualche tiro in pi Roderick abbia tutte le carte in regola per riconfermarsi tra i top player della categoria.La Generazione Vincente Napoli Basket avr pochi giorni per rimuginare sulla sconfitta di ieri. La formazione partenopea torner infatti in campo gi mercoled al PalaSojourner alle ore 21:00 nel recupero della gara contro Rieti rinviata lo scorso 6 ottobre a causa di un impegno del giocatore reatino Fumagalli con la Nazionale 3x3 ai Mondiali in Cina.: Brandon Sherrod 18 (6/12, 1/3), Diego Monaldi 14 (1/2, 4/7), Massimo Chessa 13 (2/3, 3/5), Daniele Sandri 12 (2/3, 2/4), Terrence Roderick 11 (4/9, 0/5), Stefano Spizzichini 6 (2/8, 0/0), Nemanja Dincic 3 (0/2, 1/1), Andrea Spera 3 (1/2, 0/0), Francesco Guarino 0 (0/1, 0/1), Jakov Milosevic 0 (0/0, 0/0), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0): 11 / 15: 28 9 + 19 (Daniele Sandri 7): 17 (Terrence Roderick 7): Dalton Pepper 20 (4/6, 4/10), Davide Raucci 16 (3/5, 2/2), Andrea Ancellotti 13 (5/6, 1/2), Bernardo Musso 12 (4/7, 1/5), Riccardo Bolpin 9 (3/3, 1/3), Alessandro Cassese 6 (1/1, 1/2), Evan Mcgaughey 5 (0/2, 1/3), Gabriele Romeo 4 (1/2, 0/0), Marco Di pizzo 0 (0/0, 0/0), Matteo Di prospero 0 (0/0, 0/0): 10 / 16: 40 8 + 32 (Andrea Ancellotti 10): 16 (Riccardo Bolpin 6)