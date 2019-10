Joker, di Todd Phillips

di Giovanna DArbitrio

, diretto da, basato sull'omonimo personaggio dei fumetti DC Comics, ha vinto il Leone d'Oro come miglior film alla Mostra Cinematografica di Venezia 2019.La storia si svolge negli anni 80 a Gotham City, citt sconvolta da degrado e iniquit sociale. Qui vive in uno stabile fatiscente Arthur Fleck (), prendendosi cura dellanziana madre. Uomo sensibile e alienato, pur soffrendo di incontrollabili attacchi di risa, sogna di diventare un cabarettista, come il suo idolo televisivo Murray Franklinn (), ed innamorato della sua vicina ().Arthur si guadagna da vivere come clown, ma un giorno subisce un pestaggio da parte di teppisti e cos il suo collega Randall () gli presta una pistola da usare per difesa personale. Purtroppo una sera, mentre torna a casa in metropolitana ancora truccato da pagliaccio, viene deriso e malmenato da un gruppo di giovani yuppie, ma questa volta reagisce, estrae la pistola e li uccide.Poich le vittime sono tra i sostenitori del potente candidato sindaco Thomas Wayne (), si scatena una guerriglia urbana tra coloro che danno la caccia allassassino e le classi sociali meno abbienti che lo sostengono mascherati da clown, considerandolo eroe simbolo degli oppressi contro l'arroganza dei ricchi.Alla fine Arthur, pi volte calpestato, picchiato e deriso da tutti, dopo aver scoperto tragici episodi della sua infanzia, reagisce con inaudita violenza uccidendo sua madre ed altre persone, totalmente in preda alla follia.Nel film Todd Phillips in effetti ci mostra in un crescendo di scene crude e violente in che moda possa nascere un mostro attraverso continui maltrattamenti fisici e psichici, derisioni e delusioni, un prodotto della stessa societ disumana, egoista, corrotta e priva di vera cultura.Senzaltro magistrale linterpretazione di Joaquin Phoenix (costretto a perdere ben 25 Kg per entrare meglio nel personaggio) originali la sceneggiatura die la colonna sonora della violoncellista islandese, notevoli la fotografia die la scenografia diTra I film del regista ricordiamo,Ecco unintervista a Todd Phillips: