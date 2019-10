Il Napoli Basket quarto nel Trofeo Irtet

di Mario Triggiani

Non stata felice per la Generazione Vincente la partecipazione alla decima edizione del Trofeo Irtet, che si disputato nel fine settimana nel palazzetto dello sport di Via Medaglie d'oro a Caserta.Nella semifinale la squadra guidata da coach Lulli ha visto sfuggire la vittoria all'ultimo respiro, quando il tiro sulla sirena del giocatore di Forl stato stoppato da Sandri mentre il pallone era gi in parabola discendente.A nulla sono servite le vivaci proteste di giocatori e staff tecnico partenopei, con gli arbitri irremovibili sulla decisione di assegnare i due punti decisivi per l'esito dell'incontro alla formazione romagnola.Nella finale 3/4 posto contro l'EuroBasket Roma la squadra partenopea apparsa pi stanca degli avversari, a cui ha regalato molti comodi tiri da tre che hanno impedito alla formazione di coach Lulli di prendere il largo nei primi due quarti e l'hanno poi costretta a subire la rimonta dei capitolini che hanno alla fine conquistato la vittoria senza particolari patemi.Tra le due partite della domenica si svolta anche la gara di tiro da tre punti. Ad aggiudicarsi la coppa di miglior tiratore stato l'azzurro Daniele Sandri che ha totalizzato un punteggio di sessanta punti in semifinale e cinquantaquattro nella finale valevole per l'assegnazione della gara.La nota pi lieta dell'intero torneo per i tifosi napoletani stata certamente la prestazione della guardia Terrence Roderick. L'americano apparso nella migliore condizione atletica riuscendo a dimostrare a tutti i presenti come abbia fatto lo scorso anno a risultare tra i migliori della categoria per punti, rimbalzi ed assist.Roderick ha infatti deliziato il pubblico con passaggi di pregevole fattura per i compagni, oltre ad una costante presenza a rimbalzo anche offensivo ed alla leadership con cui ha guidato la Generazione Vincente alla rimonta che stava garantendo la vittoria nella gara con Forl.Incoraggianti anche le prestazioni di Spizzichini e Sherrod, per la prima volta non apparsi in difficolt contro i lunghi avversari.Meno convincente, invece, l'apporto dato dai giocatori che sono partiti dalla panchina.A parte Milani, scelto spesso come terminale offensivo quando Roderick e Sandri non erano in campo, i restanti panchinari del Napoli Basket non sono sembrati in grado di garantire un corposo contributo in fatto di punti.Ci ha comportato che il minutaggio dei titolari stato particolarmente elevato, con conseguente minore lucidit nelle azioni decisive degli ultimi quarti delle gare.Il prossimo impegno della Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica 13 ottobre alle 20:30, quando la formazione partenopea ospiter Latina al PalaBarbuto.Si tratter della prima gara di un trittico che vedr poi i ragazzi di coach Lulli affrontare Rieti al PalaSojourner mercoled 16 ed infine scendere nuovamente in campo sul parquet di Fuorigrotta domenica 20 contro Casale Monferrato.: Spera 4, Guarino, Roderick 21, Klačar, Diincic, Sandri 14, Milosevic, Monaldi 21, Spizzichini 9, Sherrod 13, Milani 5. Coach Lulli.: Spera, Guarino 2, Roderick 8, Klačar ne, Dincic, Sandri 11, Milosevic, Monaldi 15, Spizzichini 6, Sherrod 18, Milani 9. Coach Lulli.