Riprendere la corsa dopo due flop in cinque partite

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 29.09.2010)

Torneremo a pettinare le bambole? Ceravamo tanto amati con il Liverpool e forse pi. Patatrac. Napoli affondato dal Cagliari e dal pesante turn-over che non si capisce pi qual la squadra che deve sfidare la Juventus (e lInter) per lo scudetto.Due sconfitte sono un grosso fardello, un handicap notevole in cinque giornate. Perduti entusiasmo e certezze. Ancelotti ha difeso la prestazione degli azzurri contro il Cagliari (17 tiri a 5), ma non ha difeso se stesso. Cambiare ogni volta otto giocatori pu essere divertente, ma controproducente.Tre incontri in una settimana impongono certamente una rotazione della rosa, ma non cos profonda. Non cambiano molto Juve e Inter e vincono al di l delle critiche, del gioco che alla Juve non scorre ancora e della fortuna, per chiamata Handanovic, che sorregge lInter.Sembrava che, a Lecce, il Napoli avesse superato lesame di maturit, che fosse diventato la squadra adulta, continua e concentrata, per una stagione ad altissimo livello. Il Cagliari, con una onesta condotta di gara difensiva, raccogliendo poi pi di quanto meritasse, ha tirato gi un pesante sipario sulla scena azzurra.Il Napoli non partiva cos male dalla seconda stagione di Donadoni (2009-10: tre sconfitte nelle prime cinque partite) e dalla seconda di Benitez (2014-15: due sconfitte nelle prime cinque). In quegli anni il Napoli fin sesto, mentre Mazzarri sostituiva Donadoni, e quinto con Rafa.E cos, improvvisamente, questa partita col Brescia a mezzogiorno diventa una gara delicata contro una squadra che ha fatto soffrire la Juventus quattro giorni fa, sembra in salute e ha un gioco risoluto, col Napoli costretto a cambiare ancora per la squalifica di Koulibaly e le condizioni di forma di alcuni giocatori (e mercoled si giocher a Genk, in Belgio, per la Champions).Corini allenatore concreto. Tre centrocampisti davanti alla difesa a quattro, Tonali regista difensivo e offensivo, 19 anni, un talento, un trequartista (Romulo) e due punte, il Donnarumma di Torre Annunziata con Balotelli. In classifica tre punti meno del Napoli e nessun pareggio.Il Brescia avversario che gli azzurri dovranno smontare evitando il valzer lento del primo tempo col Cagliari, partendo decisi e veloci.Ancelotti rimetter dal primo minuto Fabian Ruiz e Llorente. Si giocher ancora le due torri (Llorente e Milik) come a Lecce? Mertens stato il migliore mercoled sera, difficile tenerlo fuori. Si annunciano novit sulla corsia sinistra con Ghoulam e Younes, una nuova coppia tutta da verificare.Forse un turno di riposo per Allan, in campo Elmas, e sar Fabian e non Zielinski ad assicurare una pi robusta spinta al centrocampo. Luperto per Koulibaly. Ma la vedremo solo sul campo la formazione di Ancelotti, sempre a sorpresa.Inter e Juve non incantano, ma sono gi in fuga rispetto agli azzurri. Se arriva unaltra battuta a vuoto, sar il tramonto dei sogni di gloria alla vigilia del campionato. Vittoria indispensabile e possibile contro il Brescia. Ma non sar facile nonostante i proclami di ottimismo di Ancelotti.Il Napoli non ha giocato bene contro il Cagliari. Nel primo tempo non ha giocato proprio, tirando avanti con un tran-tran lento e di sufficienza. Nella ripresa, s avventato in massa e ha intasato larea di rigore dei sardi togliendosi lo spazio per mirare la porta di Olsen (una sola vera parata miracolosa).Quando gli avversari fanno muro, bisogna chiamarli fuori dai loro venti/trenta metri di difesa. Schiacciandoli nella loro area si passa solo con un colpo fortunato, un rimpallo, una prodezza. Mertens ha giocato pi da suggeritore che da punta, Lozano non ancora in condizione, Milik deve essere sollecitato a una presenza pi incisiva.Riprendiamo la corsa mentre tornano gli impegni di Champions che richiederanno prestazioni adeguate su due fronti.