Una superba mostra di Lampronti alla Reggia di Caserta

di Achille della Ragione

Per oltre tre mesi si potr ammirare nella Reggia di Caserta una mostra di oltre 100 dipinti appartenenti ad uno dei pi importanti antiquari presenti sul mercato internazionale: Cesare Lampronti.Lesposizione comprende quadri appartenenti a varie scuole pittoriche sia del Seicento che del Settecento, come fa presagire il titolo: Da Artemisia ad Hackert, ma noi nel nostro modesto contributo illustreremo, salvo rare eccezioni, unicamente opere del secolo doro della pittura napoletana.Cominciamo la nostra entusiasmante carrellata con il quadro di copertina:(fig. 1), che mette in risalto la nota abilit della pittrice ad eseguire sensuali nudi femminili.Rappresenta una replica con varianti della celebre tela conservata a Columbus nel Museum of fine arts ed appartiene al periodo del soggiorno napoletano dellartista.Una bellezza solare si irradia dalle nudit di Betsabea con una prodigalit intensa nel dispensare i pi golosi piaceri allocchio dellosservatore; una scena da raffinato voyeur, che avr fatto la gioia di qualche ricco collezionato dai gusti raffinati.Per rimanere nel campo della delicatezza proponiamo due opere di Bernardo Cavallino: una(fig. 2) ed una(fig. 3), entrambe appartenenti agli anni giovani dellattivit dellartista, un vero poeta per delicatezza di tocco ed eleganza nella composizione.Passiamo ora ad un gigante indiscusso del secolo doro: Luca Giordano presente con tre esibizioni di bravura, partendo da un(fig. 4), gi del famoso antiquario Marco Datrino, che ebbe lonore di andare in copertina del mio libro(consultabile in rete digitando il titolo).La tela, eseguita negli anni in cui Luca era influenzato da Jusepe Ribera, si fa apprezzare per una fluente e vividissima condotta pittorica, che a tratti si rischiara nel roseo inatteso degli incarnati e della mano, in altri si ricarica di una lucidissima verit, come sul metallo della lanterna.Per le altre due realizzazioni del Giordano, una coppia di raffinati olii su vetro, raffigurantied(fig. 5 6) rimaniamo muti e facciamo parlare la lucentezza abbagliante delle figure.Rimanendo nel campo dei pendant proponiamo ora al lettore due(fig. 7 8), che se non fossero attribuite a Francesco Solimena da Nicola Spinosa, massimo esperto dellartista ed autore di una recente ponderosa monografia sullautore, avrebbero fatto sorgere qualche dubbio acome me medesimo.Superbi viceversa i due martiri di Micco Spadaro (fig. 9 10), repliche con varianti di opere note dellartista, che incutono nellosservatore un senso di smarrimento e nello stesso tempo di ammirazione per la pennellata sciolta e garbata dellesecutore.Anche di Andrea Vaccaro sono esposti due quadri, anche se di soggetto diverso, un(fig. 11), ritenuto nella scheda del catalogo eseguito in collaborazione con il figlio Nicola ed uno splendido(fig. 12), siglato, gi da me pubblicato nella mia monografia sul pittore (fig. 110).Pure Massimo Stanzione presente con due tele, un capolavoro rappresentato dall(fig. 13), conservato in una raccolta spagnola ed un(fig. 14), gi di propriet della nobile famiglia Sanseverino, come si arguisce dallo stemma araldico presente nella composizione, che a nostro modesto parere non autografo.Sempre in tema di coppia presentiamo ora due interessanti nature morte, gi illustrate nella mia monografia sullargomento: una sontuosa(fig. 15) eseguita da Paolo Porpora ed una appetitosa(fig. 16) prodotta dal virtuoso pennello di Giuseppe Ruoppolo.Tra gli allievi di Ribera vi una splendida(fig. 17), opera di Francesco Fracanzano e da me pubblicata a pag. 10 della mia monografia sullartista ed uninedita composizione (fig. 18) del Maestro dell, che finalmente, dopo i documenti da me resi noti, possiamo chiamare col suo vero nome: Bartolomeo Passante (con la P e non la B come indicato da altri studiosi).Dal volto sofferto dal quale trapela amarezza e dolore un(fig. 19) eseguito da Mattia Preti durante il soggiorno allombra del Vesuvio. Passiamo ora a Salvator Rosa presente con tre capolavori ed un quadro con attribuzione sbagliata, che grida vendetta e di cui parleremo in seguito.Partiamo da un(fig. 20) di rara potenza espressiva, seguito da due romantici(fig. 21 22), una specialit prediletta dal poliedrico artista.Ed esaminiamo ora il dipinto incriminato (fig. 23) erroneamente indicato come, mentre viceversa raffigura il, come capirebbe anche una bizzoca o un parroco di campagna; infatti alla prima furono amputati i seni, mentre alla seconda asportati i denti e poscia, se non avesse bestemmiato, a piacere Dio o la Madonna, sarebbe stata bruciata viva (come si evince dal cavadenti e dal legname posti in basso nella composizione).Il dipinto stato donato alla Reggia e notificato dallo Stato come opera di Salvator Rosa, mentre stato eseguito da Agostino Beltrano. Per chi volesse approfondire largomento basta digitare il linkI lettori ci permetteranno una escursione nella pittura bolognese, ma l(fig. 24) di Guido Cagnacci possiede attributi anatomici di tale potenza, che non ammettono repliche.Ci portiamo ora nel Settecento per un omaggio a Corrado Giaquinto in mostra con un superbo dipinto (fig. 25), ringraziamo il Vanvitelli per unimmagine della(fig. 26) che pochi ricordano e concludiamo in bellezza con(fig. 27) del sommo Hachert, che fa crepare di invidia le altre vedute dellartista incluse nella collezione permanente della Reggia di Caserta.Per chi volesse dare uno sguardo al catalogo della mostra deve semplicemente digitare il link: