Mio Fratello Rincorre I Dinosauri, di Stefano Cipani

di Giovanna d'Arbitrio

, di, tratto dall'omonimo romanzo di, alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 ha ottenuto il premioche valorizza temi sociali e umani.Il film narra la storia vera dei fratelli(detto Jack) e(detto Gio) e di tutta la loro famiglia: i genitori, Davide () e Chiara (), e le due sorelle. Il racconto comincia in un parcheggio di un supermarket, luogo emblematico per la loro famiglia dove avvengono tutte le discussioni importanti: qui i genitori annunciano ai figli la nascita di Giovanni ().Purtroppo presto essi scopriranno che Gio soffre della sindrome di Down, ma nella fantasia del piccolo Jack (), alimentata dai genitori, il fratellino appare come un supereroe dei fumetti, interessato ai dinosauri e fornito di strani poteri. Quando scopre la verit, la sua delusione grande e dovr imparare a vivere con il fratello e ad accettare la sua diversit.In effetti anche se Giacomo bada a Gio e si preoccupa per lui, allo stesso tempo sente un forte disagio nel presentarlo agli altri. Cerca quindi di iscriversi a una scuola superiore lontana dalla sua casa e dal fratello, convincendo il suo pi caro amico Vittorio () a seguirlo nella scelta.Innamoratosi di Arianna (), una compagna di scuola, per anni Jack nasconde a lei e ai nuovi amici lesistenza di un fratello down: solo dopo aver commesso molti errori, si vergogner di se stesso e finalmente trover il coraggio di svelare a tutti la verit, ammettendo le sue debolezze.La storia di Giovanni apparsa nella realt anche in un video intitolatocaricato su YouTube da Giacomo e basato sul suo diario: un resoconto della sua infanzia e adolescenza, unanalisi toccante sulle difficolt dei suoi rapporti con il fratello e la famiglia, superate solo grazie allamore e allaiuto reciproco.Un buon film che si avvale di bravi interpreti, della sceneggiatura di, della fotografia di, delle belle musiche di, un film delicato, commovente ed educativo da consigliare non solo ai giovani, ma anche a genitori e insegnanti.Ecco un video su film e interpreti: