Esordio incoraggiante di Roderick

ma Napoli cede contro San Severo

di Mario Triggiani

A sette giorni esatti dall'eliminazione nella Supercoppa LNP per mano di Trapani, la Generazione Vincente Napoli Basket tornata in campo sul parquet del PalaBarbuto per uno scrimmage contro San Severo, squadra che prender parte al prossimo campionato di Serie A2 nel girone Est.Napoli ha potuto contare su tutti i suoi giocatori, compreso l'americano Terrence Roderick, al suo esordio davanti ai tifosi partenopei.La formazione napoletana si aggiudicata la prima frazione, anche pi comodamente di quanto dica il 21-19 finale, grazie a Sandri e Spizzichini che hanno trovato con facilit la via del canestro.Nel secondo quarto i panchinari della Ge.Vi. non hanno retto per l'onda d'urto degli avversari, consentendogli di dilagare in quello che sar il break decisivo della gara.Gli ultimi venti minuti sono stati combattuti con lotte su ogni pallone. Milani segna ripetutamente dalla lunga distanza, Sherrod suda sotto le plance (anche se le sue percentuali non sono affatto buone) e Roderick regala momenti di classe, ma alla fine San Severo riesce a conquistare anche terzo e quarto quarto.Rispetto alle gare di settimana scorsa la Generazione Vincente sembra comunque aver compiuto dei passi in avanti soprattutto nel settore lunghi, con Spizzichini, apparso opaco nelle precedenti uscite, che sta lentamente entrando nella migliore condizione atletica, e Sherrod che stavolta non apparso eccessivamente in difficolt a rimbalzo, anche se c' da dire che tra le fila della formazione pugliese era assente il centro americano.Il tanto atteso esordio casalingo di Roderick pu dirsi quantomeno incoraggiante. La guardia, da poco pi di una settimana a Napoli e da sei giorni ad allenarsi con la squadra, apparso in buona condizione atletica.Spesso riuscito ad attaccare il ferro trovando punti facili e conquistando importanti rimbalzi anche in attacco. In fase di regia si dimostrato volenteroso di coinvolgere i compagni, anche se l'intesa con il resto del team potr ovviamente essere giudicata solo dopo qualche altra settimana di allenamento con i compagni prima dell'esordio in campionato il 13 ottobre.La gara contro Rieti, valida per la prima giornata di campionato e che si sarebbe dovuta giocare domenica 6 ottobre al PalaSojourner, stata infatti rinviata a causa della convocazione nella nazionale italiana 3x3 dell'atleta reatino Fumagalli.La data scelta per il recupero della gara mercoled 16 ottobre alle ore 21, rappresentando dunque per entrambe le squadre il secondo impegno di campionato ed andando a posizionarsi tra i due match della Ge.Vi. al PalaBarbuto contro Latina il 13 e Casale Monferrato il 20.Spera 4, Guarino, Roderick 13, Klacar, Dincic 5, Sandri 7, Milosevic, Monaldi 2, Spizzichini 14, Sherrod 18, Milani 12Roderick 4, Sandri 7, Spizzichini 6, Sherrod 4Spera 1, Roderick 5, Dincic 2, Monaldi 2, Spizzichini 3, Sherrod 5Roderick 4, Spizzichini 5, Sherrod 5, Milani 5Spera 3, Dincic 3, Sherrod 4, Milani 7