La stella Mertens nel cielo di Fuorigrotta

Un Napoli dalla difesa europea colpisce a affonda il Liverpool (2-0) nella prima partita della nuova Champions e il San Paolo cantain una notte indimenticabile.Il successo sugli inglesi, pi netto dellanno scorso, nato da una organizzazione difensiva perfetta. Il Napoli ha concesso poco al trio delle meraviglie di Klopp e Meret stato prodigioso nelle due occasioni degli inglesi.Mertens si presa la partita su rigore dopo che Adrian gli aveva annullato una perfida palla-gol. Ha portato in vantaggio gli azzurri verso la fine del match quando si temeva la stanchezza del Napoli. Llorente ha messo il doppio sigillo nei minuti di recupero.Il miglior Koulibaly stato il perno di una organizzazione difensiva perfetta (qualche svarione di Manolas nel finale). Ancellotti ha confermato Di Lorenzo che ha giocato senza soffrire troppo contro Man e ha dato qualche sostegno allattacco.A centrocampo Allan e Fabian Ruiz hanno raddoppiato energia e interventi per spegnere i suggerimenti del Liverpool alle tre punte temute. Ma n Salah, n Man, n Firmino si sono presa la scena.La scena se l presa tutta Mertens, in questo sfolgorante inizio di stagione, alla caccia del record dei gol del Napoli, inseguendo Maradona e Hamsik.Il Napoli stato grande per lalta concentrazione che ha sostenuto la squadra, appena appannata nel finale, quando, temendosi la resa azzurra per stanchezza, Mertens ha avviato limpresa. Il rigore non apparso netto, ma il Var non lha cancellato.Hanno vinto i campioni del golfo sui campioni dEuropa. E la vittoria stata meritata perch il Liverpool non ha mai sopraffatto il Napoli schierato da Ancelotti nel migliore dei modi.Nel primo tempo senza gol il Liverpool gioca senza furore, attento a non dare campo al Napoli che gioca con grande concentrazione e compattezza, con le linee molto vicine.Ancelotti tiene Mario Rui molto profondo per mettere in crisi la fascia destra degli inglesi perch Salah non arretra sul terzino azzurro e Henderson deve schiacciarsi. Gioca largo anche Callejon. La punta centrale Lozano con Mertens sulla destra. Hanno vita dura contro Matip e Van Dijk, due colossi.In difesa c il miglior Koulibaly che strappa applausi per sette interventi uno contro uno. C anche un intervento decisivo nellarea azzurra di Mario Rui (43). Di Lorenzo se la cava con Man.Il centrocampo regge contro quello del Liverpool che molto mobile con cambi continui di ruoli. Sono pochi gli errori azzurri, una palla persa da Insigne, una da Fabian Ruiz. Lequilibrio massimo (50% di possesso per entrambe le squadre) e pu romperlo solo una prodezza.Lattenta partita del Napoli a centrocampo concede poco al trio delle meraviglie di Klopp. Allan e Fabian Ruiz sono dovunque, aiutano Callejon e Insigne nei rientri. Salah, Firmino e Man hanno pochi palloni giocabili.Nel primo tempo, la parata di Meret su Man (20) e il colpo di testa di Firmino di poco a lato (44) sono le uniche occasioni degli inglesi. Il Napoli aveva aperto il match con una doppia conclusione di Fabian Ruiz sventata da Adrian (7).Nei primi 45 minuti si giocato molto, ma si tirato poco in porta (due conclusioni per parte). I portieri non hanno dovuto compiere prodezze. La partita stata molto tattica, attenta. Il Liverpool ha attaccato con azioni corali, il Napoli ha cercato la profondit a sorpresa cercando di non scoprirsi mai.Falloso il Liverpool a inizio di ripresa (56 ammonito Robertson, 60 giallo a Milner) col Napoli pi aggressivo e ad un soffio dal vantaggio quando Adrian con una paratissima in corner sventa il colpo di Mertens (49) a tre metri dal palo sinistro del portiere inglese.Solo una svirgolata di Manolas concede a Salah la conclusione pericolosa che un grande Meret sventa in corner (65). Protagonista il portiere azzurro per la seconda volta.I cambi di Ancelotti per forzare il match. Fuori Insigne, non al massimo, dentro Zielinski (66). Fuori Lozano (stanco), dentro Llorente (68). Klopp inserisce Wijnaldum per Milner (66).Il pericolo ora la stanchezza (crampi per Allan, maiuscolo nella ripresa, che deve uscire, in campo Elmas 75). Dopo un avvio furioso di secondo tempo, il Napoli deve respirare. Il Liverpool sale di tono perch Firmino si prende la scena. E gli inglesi hanno pi energia.Ma negli ultimi dieci minuti di sofferenza arriva il soccorso di un calcio di rigore. Sul contatto di Robertson su Callejon, larbitro tedesco indica il dischetto. Impeccabile Mertens dagli undici metri (81).Klopp inserisce Shaqiri per Henderson (87), un attaccante in pi per acciuffare il pareggio. Errori, stanchezza, ansia e affanno finale, ma Llorente che prima sfiora il raddoppio (90) e poi piazza il due a zero sullerrore di Van Dijk (92). Il Napoli si arrampica sul tetto del girone.E un giorno gli Stadio canteranno. I reds sono il Liverpool che non cammina mai solo e che stato fondato nel 1892 (lanno in cui, ad Atlanta in Georgia, nasceva la Coca Cola ed Edoardo Scarfoglio e Matilde Serao fondavano).Lo squadrone che, con 62 trofei, il pi titolato dInghilterra dopo il Manchester United. Il vincitore di 18 campionati inglesi (lultimo nel 1990) e di 6 Coppe dei Campioni/Champions. Il club lanciato sulle vette del calcio britannico negli anni Settanta e Ottanta dai due mitici allenatori Bill Shankly e Bob Paisley. La squadra degli hooligan e di due disastri: lHeysel (lo stadio di Bruxelles per la finale di Coppa dei campioni 1985 Juve-Liverpool con la morte di 39 spettatori per la ressa) e lHillsborough Stadium di Sheffield, campo neutro per la semifinale di Coppa dInghilterra 1989 tra Liverpool e Nottingham, che per leccessiva ressa dei tifosi, superiore alla capienza dellimpianto, si risolsero in una tragedia con 96 spettatori che persero la vita.Undici vittorie, tre pareggi e undici sconfitte nelle partite delle otto squadre italiane che hanno affrontato il Liverpool nelle Coppe europee (il primo risultato quello ottenuto in casa, il secondo fuori).Laha incontrato il Liverpool cinque volte: 1-0 nella finale 1985 di Coppa dei campioni; 1-0 e 0-2 in Coppa delle coppe; 0-0 e 1-2 in Champions. Quattro gli incontri dellInter col Liverpool: 3-0 e 1-3 in Coppa dei campioni, 0-1 e 0-2 in Champions. Il Milan col Liverpool ha perso una finale Champions ai rigori (1-1, 2-3 dal dischetto) e ne ha vinta una 2-1.Laha perso una finale Champions ai rigori (1-1, 2-4 dal dischetto), 0-0 e 0-2 nella fase a gironi. Lanei gironi Champions ha battuto il Liverpool in casa (2-0) e fuori (2-1).Ilin Coppa Uefa ha vinto a Marassi 2-0 e in Inghilterra 2-1. Lnei gironi di Europa League: 0-1 in casa, 3-2 a Liverpool.Il0-0 al San Paolo, 1-3 a Liverpool in Europa League; 1-0 e 0-1 in Champions e, ieri, 2-0 al San Paolo.Sono 88 le squadre che il Napoli ha incontrato nelle Coppe e nelle competizioni internazionali. In testa dieci squadre tedesche (Hannover, Eintracht Francoforte, Stoccarda, Kaiserslautern, Lokomotive Lipsia, Lipsia, Bayern Monaco, Werder Brema, Borussia Dortmund, Wolfsburg); nove inglesi (Burnley, Leeds, Sheffield Weds, Swindon Town, Southampton, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal); sei francesi (Metz, Tolosa, Bordeaux, Paris Saint Germain, Marsiglia, Nizza); otto svizzere (Bienne, Selezione Zurigo/Losanna, Basilea, Young Boys, Servette, Grasshoppers, Wettingen, Zurigo); quattro olandesi (Ajax, Utrecht, Psv Eindhoven, Feyenoord); quattro spagnole (Real Madrid, Valencia, Villareal, Athletic Bilbao); quattro portoghesi (Porto, Sporting Lisbona, Boavista, Benfica); quatro belghe (Anderlecht, Standard Liegi, Waregem, Brugge).Nella Coppa Uefa 1988-89 vinta dal Napoli, la Juventus nei quarti (0-2 a Torino, 3-0 dopo i supplementari a Napoli).La squadra spagnola del Villarreal stata lavversario che il Napoli ha affrontato di pi nelle Coppe europee. Sei volte (tra parentesi il risultato fuori casa): Napoli-Villarreal 2-0 (2-0); 0-0 (1-2); 1-1 (0-1).: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan (75 Elmas), Fabian Ruiz, Insigne (66 Zielinski); Lozano (68 Llorente), Mertens.: Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson (87 Shaqiri), Fabinho, Milner (66 Wijnaldum); Salah, Firmino, Man.: Brych (Germania).: 81 Mertens rigore, 92 Llorente.Napoli-Liverpool 2-0Salisburgo-Genk 6-2