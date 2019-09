Riecco la sfida con i Reds di Jurgen Klopp

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 17.09.2010)

Ed subito Liverpool nella sesta Champions del Napoli di De Laurentiis dopo le due Coppe dei campioni con Maradona. Ancora il Liverpool, appena un anno dopo i due confronti dellultima Champions, il cioccolatino di Insigne per l1-0 al San Paolo e lo 0-1 in Inghilterra con Alisson che neg il pareggio a Milik affondando gli azzurri in Europa League.Nel girone con Salisburgo, anchesso avversario dellanno scorso in Europa League (decisivo Milik in Austria), e Genk, la formazione belga dalla quale venuto Koulibaly, il Liverpool lalto ostacolo da abbattere questa sera a Fuorigrotta per piazzare la prima banderilla sulla qualificazione agli ottavi di finale.Se non unimpresa, poco ci manca contro lo squadrone pi titolato dInghilterra dopo il Manchester United, la squadra di Klopp e di Salah, Firmino e Man che non sono proprio ladi Can. Se, negli anticipi del sabato, il Napoli ha governato le energie battendo la Sampdoria 2-0, il Liverpool contro il Newcastle ha sfoderato tutta la sua intensit di gioco per vincere in rimonta 3-1.La squadra che non cammina mai sola () conduce a punteggio pieno la Premier dopo cinque giornate ed campione dEuropa. Lanno scorso, al San Paolo, rimase sorpresa dal Napoli e infilata all89. Fece tesoro della lezione apparecchiando il match di ritorno con le dovute cautele e risolvendolo con Salah al 34.Il Liverpool il favorito numero uno del girone e il Napoli per accodarsi e saltare il turno deve fare bottino pieno nelle tre partite in casa cercando di non smarrirsi poi sui campi del Salisburgo (1-3 lanno scorso) e del Genk.Gli inglesi sono gi pronti e in forma, il Napoli ha la leggiadra leggerezza del suo gioco offensivo che per Lozano e Llorente potrebbero rafforzare. Il messicano con la sua velocit; Llorente (1,95), che ha giocato gli ultimi 25 minuti contro la Samp, entrando efficacemente con lassist al raddoppio di Mertens, per impegnare i colossi della difesa britannica, il camerunese Matip (1,95) e lolandese van Dijk (1,93).Ci vorr un Napoli di elevata indole agonistica, che non proprio nelle sue corde, per domare la superiore veemenza del Liverpool, ma bisogner vedere come se la giocher Klopp, se parte pancia a terra per stabilire subito una distanza di gioco e di gol oppure terr a bada gli azzurri pi friccicarielli colpendo di rimessa senza allungare la squadra.Rientrano Manolas, Allan e Insigne. Il Napoli deve fare il suo gioco con un pi marcato equilibrio nella fase difensiva. Sono importanti i gol che, lanno scorso, condannarono il Napoli a vantaggio del Liverpool.Contro i colossi della difesa inglese possibile che Ancellotti punti sulla velocit di Lozano e la verve di Mertens, con Callejon e Insigne esterni del 4-4-2, a meno di affidarsi a Dries e Lorenzo per lattacco scaraventando tutti sulla linea mediana (Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski). Molto dipende dalla condizione di Lozano. Non escluderemmo Elmas che sembra il partner ideale di Allan.Il Liverpool al completo con la sola assenza di Alisson (in porta lo spagnolo Adrian). La velocit (un tocco e via) larma con cui il Napoli pu far soffrire la formazione inglese. Ma attenzione a non sbagliare e perdere palla nelle uscite dalla fase difensiva.Gli azzurri hanno una e mille motivazioni per battersi al meglio e Ancelotti ha pi di una alternativa per cambiare il Napoli nel corso del match. Laccoppiata Lozano-Llorente escluderebbe Mertens, per cui lo spagnolo di Pamplona scatter, se necessario, dalla panchina.Stavolta il Liverpool pi in forma dellaltra volta (3 ottobre 2018) e conosce meglio il Napoli. Le docce del San Paolo sono pronte e Klopp, che le aveva messe in dubbio, pu stare tranquillo. Tocca al Napoli fargli una doccia gelata in questa notte di pura passione.