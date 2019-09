Il Napoli bello e concreto

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 15.09.2019)

appena echeggiato in settimana il grido di Carlo Ancelotti agli ulissidi azzurri: Fatti non foste per vivere secondi, e parte spavaldo lattacco allo scudetto,, lanalisi secca di Carlo, ed tutta una allegria di seggiolini nuovi e docce messe a posto in un San Paolo colorato e magnificamente affollato per questo Napoli-Samp di molti guizzi e scintille, pause e ripartenze, squilli e meraviglie mancate, e totale padronanza azzurra, allinizio di un itinerario (Samp, Lecce, Cagliari, Brescia) che preceder Inter-Juve del 6 ottobre e invita il Napoli al massimo dei punti e della volont per essere col dove si puote, e pi non tergiversare.C una squadra che parte sempre da 1-0 perch ha Cristiano Ronaldo (ma a Firenze 0-0) e unaltra inferocita da Antonio Conte, e c il Napoli del dolce stil novo di Sarri affinato e affilato da Ancelotti per cui la migliore difesa lattacco, la Grande Bellezza che condanna e risorsa.Il pallone che rotola felice. E la partita con la Samp va come doveva andare, nonostante il muro doriano di cinque difensori, arretrando gli esterni di centrocampo che sono due autentici terzini, e linsidia dei fuochi dartificio di Quagliarella, questo figlio perduto per un accidenti.Il Napoli ragiona e punge, gioca di gusto perchconfida commosso Ancelotti Carlo, venuto a conoscere il mare e il Vomero.E non che il Napoli volesse aprire la Sampdoria come una scatoletta di tonno, che son cose che non si dicono pi, perch la Samp non squadra da zero punti, difende con ordine, contrattacca con molti uomini.E il Napoli deve stare attento perch non bastano il primo gol di Mertens, biondo-cenere e lapilli, e la traversa di Ciro, e le occasioni di Elmas e Lozano (stanco).Nota bene: Meret deve fare due parate-salvatutto. Ma, nella ripresa, il Napoli vola, concreto, mai farfallone, 17 tiri (8 in porta), e il grande di Spagna don Fernando Llorente di Pamplona entra e ruba la palla ad Audero per offrirla al raddoppio di Mertens.Ed proprio finita col Napoli che conclude in palleggio e solfeggio, e Di Lorenzo attacca e difende, Elmas una certezza in mezzo, Callejon il magnifico architetto di sempre, Mertens un intramontabile diavulillo. Il Napoli tutto gioca con giudizio e vince da signora squadra.