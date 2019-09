Il ritorno inevitabile al 4-4-2

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 14.09.2010)

Signori, in carrozza. Dal binario numero tre riparte il treno del campionato. In business-class la Juve, lInter e il Torino con biglietto pieno (sei punti). In prima classe Lazio, Genoa Bologna, Verona (quattro punti). In seconda classe il Napoli (tre punti) con altri sei passeggeri, tra cui Atalanta e Milan. In un vagoncino la Roma (due punti). il treno della fantasia. In terza classe Fiorentina, Spal, Cagliari, Lecce, Sampdoria, zero punti.La sorpresa proprio la Samp, stasera al San Paolo, passata da Giampaolo a Di Francesco, due allenatori da laboratorio, che vogliono creare squadre, darle la loro impronta, trasmetterle la loro filosofia di gioco e incontrano difficolt.La Samp stata appena ritoccata, qualche innesto in difesa, niente di pi. Forse, per questo, Giampaolo ha lasciato, non solo per il richiamo del Milan. Voleva un salto di qualit della formazione blucerchiata, cio acquisti determinanti.Di Francesco, chiusa lincerta esperienza alla Roma, lha accettata cos com, incompiuta per lalta classifica. Giampaolo lha lasciata al nono posto, con Quagliarella capocannoniere del campionate (26 gol), dopo due anni al decimo posto. Difficile prevedere che Di Francesco possa fare meglio, mentre c questa confusione del passaggio della societ da Ferrero al gruppo Vialli.In queste condizioni, pi che lallenatore, che nuovo, sono i giocatori storici a potere e dovere dare una scossa, scongiurando un declino inarrestabile, il rischio della Samp di questa stagione. Ma i giocatori di pi lunga esperienza blucerchiata sono pochi (Quagliarella, Barreto, Linetty).Due sconfitte pesanti e una pioggia di gol nella porta di Audero nelle prime due giornate, tre presi contro la Lazio a Marassi, quattro dal Sassuolo, sono un segnale pericoloso dello scollamento della squadra.Lanno scorso, unaltra Samp, proprio alla terza giornata, dissolse a Genova il primo Napoli di Ancelotti (3-0) che era partito alla grande (2-1 a Roma con la Lazio, 3-2 al San Paolo contro il Milan) e Quagliarella segn una spettacolare rete di tacco. Sembra una storia lontana.Il Napoli, frenato a Torino dallautogol di Koulibaly, gi dietro a Juve e Inter (-3) e deve riprendere a correre se vuole confermare dessere la prima rivale della Juve per la quarta volta nelle ultime cinque stagioni.Non solo ricomincia il campionato, ma avr inizio anche la Champions. Non ancora lora della verit, ma potremmo cominciare a verificare le tante chiacchiere del calciomercato.Il Napoli, con qualche indisponibilit (Insigne, Milik), qualche ritardo di forma (Allan, Koulibaly), gli stranieri rientrati dalle trasferte transoceaniche con le nazionali (Allan, Lozano) e quelli in giro per lEuropa (Mertens, Meret, Manolas, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Mario Rui, Hysaj), non al massimo per gli allenamenti saltati.In pi, Ancelotti sta ripensando la formula con i due mediani (4-2-3-1) e torner al 4-4-2, il vecchio modulo per essere pi solidi e schierare Lozano e Llorente in attacco.Contro la Samp, la formazione azzurra sar dettata dalle condizioni dei giocatori, i pi stanchi riposeranno, anche in vista del match di marted col Liverpool a Fuorigrotta. Giocher la difesa che ha preso sette gol tra Firenze e Torino. Novit sulla linea mediana (Allan rifiata?). In attacco, Mertens e Llorente.Sembra una partita morbida per il momento negativo della Samp, ma le partite sono sempre da giocare. Occhio alla Juve che gioca a Firenze e allInter che ospita lUdinese, anche le due capilista impegnate poi duramente in Champions, la Juve a Madrid con lAtletico e lInter a San Siro con lo Slavia Praga ma in un girone duro con Barcellona e Borussia Dortmund.Siamo alle prime battute, ma meglio non perdere il passo.