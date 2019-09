Martin Eden, film di Pietro Marcello

di Giovanna d'Arbitrio

, diretto da, liberamente tratto dall'omonimo romanzo di, alla Mostra Cinematografica di Venezia 2019 si aggiudicato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione, assegnata aIl bravo regista casertano, in passato documentarista, rielabora il romanzo di J. London spostando l'azione dalla California in Italia, a Napoli, per raccontare la storia di Martin Eden (), un marinaio che nei primi anni del XX secolo ritorna nella sua citt.Dopo aver salvato Arturo Orsini da un pestaggio, viene accolto con riconoscenza dalla sua famiglia e presentato alla sorella Elena () della quale sinnamora perdutamente. Il desiderio di farsi accettare dalla famiglia borghese della giovane, lo spinge a istruirsi da autodidatta e, con laiuto di notevoli doti intellettive, scopre anche il suo talento per la scrittura.Purtroppo allinizio i suoi scritti vengono rifiutati dagli editori e ci lo allontaner anche da Elena che lo crede un socialista, mentre egli dichiara di essere un individualista, seguace dellevoluzionismo di Spencer.La scalata sociale mediante la cultura, in effetti, sembra a Martin un sogno realizzabile anche se difficile, ma ben presto egli si accorge che le porte dellhigh society si aprono non per i meriti culturali duramente conquistati, bens solo per la notoriet e il successo conseguiti.Prover allora delusione e amarezza nel costatare che perfino Elena ora pronta ad accoglierlo, mentre si avvede di aver rinunciato agli ideali giovanili per gente che non stima pi. Il suicidio del suo pi caro amico e mecenate Russ Brissenden (), scrittore e poeta anch'egli, acuisce una forma di crescente depressione che egli cerca di annegare nellalcool.La differenza fra il film e il romanzo non consiste solo nello spostamento dellazione dalla California allItalia, ma anche nel dislocamento temporale in una Napoli che- come ha sottolineato il regista stesso- in una narrazione che arriva fino allo scoppio della prima guerra mondiale, con lintento di abbracciare un periodo storico pi ampio di quello del romanzo.In realt si tratta di un film che riflettendo sul passato, parla del presente in maniera sottile: i primi segnali del fascismo nascente nella parte finale, il disprezzo delllite per i poveri, la deriva culturale simboleggiata dai libri che bruciano, sono tutti presagi di un mondo sullorlo di una disastrosa guerra, presagi che ancor oggi dovrebbero metterci in guardia da eventuali vichiani corsi e ricorsi storici. Antieroe destinato allautodistruzione, Martin ci avverte che se si perde la voglia di combattere per i propri ideali per ambizione o cecit, si finisce per soccombere malamente.In effetti(1909), uno dei romanzi pi popolari di Jack London, intriso di dottrine filosofiche e politiche, in parte autobiografico, poich lautore, autodidatta come il protagonista, arriv al successo solo dopo aver svolto molti lavori umili e aver sperimentato sulla propria pelle iniquit sociali e delusioni. Il libro appare come una forte critica alla societ americana dellepoca attraverso il disgusto che Martin alla fine prova per essa, un disgusto che lo indurr a suicidarsi in mare, la sua prima casa di marinaio.Il film si avvale della sceneggiatura di, della fotografia di, delle belle musiche di. Ottimo il cast di attori, tra i quali ricordiamo alcuni attori napoletani di teatro, come(Giulia, la sorella di Martin),(il giudice Mattei),(Maria, umile e sincera amica),(marito di Giulia).Ecco unintervista con il regista e con lattore Luca Marinelli: