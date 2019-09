Sarri e Conte per la sfida antica Juve-Inter

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 09.09.2010)

Il fantastico mondo del calcio italiano, indebitato per 4,2 miliardi di euro, ha speso nellultimo calciomercato di serie A un miliardo e cento milioni. Denaro vero poco e denaro virtuale tanto fra prestiti, rateizzazioni annuali degli acquisti, plusvalenze sempre pi presenti per far quadrare i bilanci delle societ.La Juventus ha speso pi di tutti (173 milioni), seguita da Inter (152), Roma (119), Napoli (113), Milan (109). Fra acquisti e cessioni, la Juve ha chiuso con un saldo attivo (+24,5 milioni), in negativo Inter (-105 milioni), Milan (-78,5), Napoli (-29).Con gli ultimi colpi di mercato e dopo le prime due partite di campionato azzardiamo un voto per ogni allenatore di serie A.Stipendio 11 milioni. 50 anni. 3-5-2. Gi si avverte la mano forte per trasformare lInter bislacca in una squadra solida, determinata e continua.Ha avuto i giocatori che voleva. Lukaku non segner i gol di Icardi, ma centravanti di sfondamento e gioca per la squadra, assist e sponde, e Alexis Sanchez (31 anni, tornato in Italia dopo otto anni, stipendio 5 milioni) pu aggiungere entusiasmo e fantasia.Difesa solida alla quale si aggiunto lirriducibile Godin (33 anni). Centrocampo che gira attorno a Brozovic con Barella e Sensi (superlativo). Esordio brillante a San Siro (4-0 al neopromosso Lecce), partita in tono minore ma concreta a Cagliari (2-1).Alcuni bookmakers danno lInter prima sfidante-scudetto della Juventus (Juve 1,45; Inter 5,50; Napoli 6). In Champions, un girone con Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga da passare vincendo con i tedeschi.Stipendio 2 milioni. 57 anni. 3-5-2. Da due anni e mezzo sulla panchina del Torino ha in pugno una squadra solida e compatta, quarta migliore difesa del campionato scorso (13 pareggi esterni).Eliminato dallEuropa League (pasticcio di spogliatoio con Nkoulou, distratto dal calciomercato), avr solo il campionato da giocare e punta a una nuova qualificazione europea. Ha avuto Verdi (25 milioni dal Napoli) che gli consentir varianti offensive (Belotti, Zaza). A punteggio pieno battendo il Sassuolo (2-1) e andando a vincere a Bergamo (3-2).Stipendio 6 milioni. 60 anni. 4-3-3. Frenato dalla polmonite, ha potuto allenare poco, ma la sua Juve s intravista nella prima ora di gioco contro il Napoli, difesa alta, pressing nella met campo avversaria, dominio del gioco.Clamoroso calo nella ripresa, come a Parma. La squadra non ancora pronta, ma va a punteggio pieno (1-0 a Parma, 4-3 al Napoli).Ventisei giocatori in rosa con i due cancellati dalla Champions (Emre Can e Mandzukic, una volta titolari), la svolta di gioco dopo Allegri (cinque scudetti) e lombra di Dybala in panchina gli rendono difficile il primo anno bianconero.Ma ha a disposizione due squadre competitive (rincalzi: Buffon, Danilo, Demiral, Rugani, Emre Can, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Cuadrado, Bernardeschi, Dybala, Mandzukic). Pesante lassenza di Chiellini sino a marzo dopo lintervento al ginocchio, ma De Ligt (75 milioni) non tarder ad integrarsi.Douglas Costa, oltre a Ronaldo, il giocatore preferito. Vuole di pi da Pjanic. Ritrova Higuain, gran gol al Napoli, centravanti gradito a CR7. Dovr soprattutto afferrare la Champions (Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca nel girone). Ha la squadra pi vecchia del campionato (et media oltre 29 anni).Stipendio 6,5 milioni. 60 anni. 4-2-3-1. Lozano e Llorente gli ultimi colpi che aumentano le chance del Napoli in Champions.Difesa, dove venuta meno la guida di Albiol, da registrare. Manolas e Koulibaly sono eccellenti marcatori, manca un regista darea. opinione diffusa che debba tornare al 4-4-2 per schierare avanti Lozano e Llorente (Milik).Pochi i due in mediana, Allan e Zielinski, il meno indicato, meglio Elmas. In un 4-3-3 sfrutterebbe meglio anche Fabian Ruiz, esterno a sinistra. Pu variare da partita a partita. Bene Di Lorenzo che se l battuta con Ronaldo a Torino.Nessun modulo pu eliminare Callejon e Insigne. Forse, torna dattualit Mertens a sinistra. Fuochi pirotecnici a Firenze (4-3), rincorsa frenata a Torino contro la Juve dallautogol di Koulibaly (3-4). Ci sar nella lotta-scudetto. In Champions con Liverpool, Salisburgo e Genk pu passare.Stipendio 2 milioni. 43 anni. 3-5-2. Ha la stessa Lazio dellanno scorso pi il veloce esterno di destra Lazzari. rimasto Milinkovic-Savic, il brasiliano Lucas Leiva promette una grande stagione, largentino Correa ha affinato le doti di finalizzatore, Immobile deve tornare goleador (solo 15 reti nel campionato passato). Punta a guadagnare un posto per la prossima Champions. Ha stravinto a Genova contro la Sampdoria (3-0), ha pareggiato nel derby con la Roma (1-1). In Europa League con Celtic, Rennes e Cluj.Stipendio 500mila euro. 49 anni. 4-3-1-2. Ha riportato il Brescia in A e ha Balotelli (che potr schierare alla quinta giornata contro la Juventus), Matri, Ay, Romulo, in porta il danese Joronen. Pu giocarsela per la permanenza in serie A. Ha cominciato con due trasferte vincendo a Cagliari (1-0), perdendo a San Siro col Milan (0-1).Stipendio 450mila euro. 44 anni. 4-3-3. Gervinho gli consente un contropiede fulminante, Roberto Inglese promette gol, Karamoh unefficace spinta a destra. Darmian, dal Manchester United, arrivo dellultima ora. Il suo Parma ha debuttato in casa contro la Juventus (0-1), mettendo alle corde la squadra bianconera nel secondo tempo, ha stravinto a Udine (3-1).Stipendio 1,5 milioni. 50 anni. 4-2-3-1. Il suo spirito guerriero spinger il Bologna a un grande campionato dopo la strepitosa salvezza dellanno scorso con otto vittorie nelle ultime 17 partite sostituendo Filippo Inzaghi. Il centrocampista cileno Medel, 32 anni, ex Inter, giunto a rafforzare la fase difensiva. Orsolini il suo giovane asso, di rincalzo il danese Andreas Skov Olsen, 19 anni. Il regista Soriano. Inizio incoraggiante: 1-1 a Verona, 1-0 alla Spal dopo avere sprecato numerose occasioni.Stipendio un milione. 40 anni. 4-3-3. Undici acquisti, undici cessioni per il suo intraprendente Sassuolo che ha rinforzato lattacco col centravanti Caputo preso dallEmpoli (7,5 milioni) e con Defrel in prestito dalla Roma. Per la difesa arrivato Chiriches in prestito dal Napoli per 2,5 milioni. Ha perso Sensi (allInter per 25 milioni), Lirola, Demiral (alla Juve per 18 milioni). La stella-stellina resta Berardi (gi una tripletta alla Samp) largo sulla destra. Ha perso al debutto sul campo del Torino (1-2), ha poi strapazzato la Sampdoria (4-1).Stipendio 2 milioni. 52 anni. 4-3-1-2. Vuole dare un gioco al Milan, la squadra pi giovane del campionato (et media 24 anni), impresa non da poco. Alla ricerca del modulo migliore per avere da Suso il rendimento maggiore, non pi dietro le due punte, ma a destra, virando su un 4-3-3.Gli stanno mancando i gol di Piatek, deve ambientarsi lattaccante brasiliano Leao (35 milioni dal Lilla), arrivato il centravanti croato Rebic in prestito dallEintracht Francoforte con un passato italiano poco brillante alla Fiorentina e al Verona.Bennacer (15 milioni dallEmpoli) in cabina di regia, Paquet la mezzala ideale, difesa ritoccata con Duarte giunto dal Flamengo (11 milioni) e Theo Hernandez (20 milioni dal Real Madrid). rimasto Donnaruma. Fuori dalle coppe europee. Inizio incerto: battuto a Udine (0-1), vittorioso a fatica sul Brescia (1-0). ancora un Milan imballato.Stipendio 2,5 milioni. 46 anni. Portoghese. 4-3-3. Giunge alla Roma dopo tre anni in Ucraina allo Shakhtar Donetz e deve rilanciare la squadra giallorossa dopo le delusioni e la gazzarra della stagione scorsa.Dalla coda del mercato ha avuto Mikhitaryan, larmeno in evidenza gioved contro lItalia, in prestito dallArsenal, centrocampista geniale ma poco continuo, Kalinic in prestito dallAtletico Madrid (due stagioni alla Fiorentina e una al Milan poco esaltanti) e, per rafforzare la difesa, Smalling (30 anni, 1,93) in prestito dal Manchester United e Zappacosta in prestito dal Chelsea.La Roma non ha ancora equilibrio (formidabile in attacco con Dzeko e Zaniolo, fragile in difesa) in attesa di vedere il migliore Veretout a centrocampo. Rimontato tre volte dal Genoa allOlimpico (3-3), rimontato dalla Lazio (1-1). In Europa League con Borussia Moenchengladbach, i turchi del Basaksehir e gli austriaci del Wolfsberg.Stipendio 2,2 milioni. 61 anni. 3-4-1-2. Limpegno in Champions (con Manchester City, Shakhtar e Dinamo Zagabria) potrebbe risultare stressante per la sua Atalanta non ancora al massimo e in giro per i campi, lo stadio bergamasco in rifacimento. Contro il Torino ha giocato a Parma, far la Champions a San Siro. Inizio con difficolt. Vittorioso a Ferrara sulla Spal (3-2), sorpreso dal Torino (2-3).Stipendio 700mila euro. 65 anni. 3-5-2. Buon inizio del suo Genoa. Brillante pareggio allOlimpico con la Roma (3-3), vittoria sulla Fiorentina a Marassi (2-1). Pinamonti il nuovo centravanti, mediana rivoluzionata con Saponara, lolandese Schoene e Barreca.Stipendio 800mila euro. 56 anni. 4-3-1-2. Perde Pavoletti per sette mesi, operato a Innsbruck nella stessa clinica dove stato operato Chiellini, rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Arriva Simeone dalla Fiorentina per 15 milioni. Ma ha un buon Cagliari con Nainggolan, Rog e il forte centrocampista uruguayano Nandez dal Boca Juniors per 18 milioni. A zero punti nonostante il doppio inizio casalingo: 0-1 dal Brescia, 1-2 dallInter.Stipendio 1,5 milioni. 45 anni. 4-3-3. La sua Fiorentina la seconda squadra pi giovane del campionato (et media 25 anni). rimasto Chiesa, che appare scontento (voleva la Juve) e squadra molto rinnovata: Lirola, Dalbert, Caceres, Pulgar, Badelj, Boateng, Ribery, lalgerino Ghezzal dal Leicester e, sorpresa finale, lattaccante brasiliano Pedro, 22 anni, per 18 milioni dal Fluminense, punta centrale fisicamente forte, eccellente nel gioco aereo. Inizio a ruote sgonfie: 3-4 in casa col Napoli, 1-2 a Marassi col Genoa.Stipendio 500mila euro. 43 anni. 4-3-1-2. In tre anni porta il Lecce dalla serie C alla serie A. Colpo finale, lacquisto di Babacar con Lapadula in attacco. Lotta dura per non retrocedere. Esordio a San Siro (0-4 dallInter) e sconfitta casalinga col Verona (0-1) in un anticipato spareggio-salvezza.Stipendio 400mila euro. 52 anni. 3-5-2. Dovr guidare la Spal per la salvezza. Petagna e Floccari gli arcieri allattacco, DAlessandro e Di Francesco sulle ali per volare. A zero punti dopo due partite: cade in casa contro lAtalanta (2-3), perde a Bologna (0-1).Stipendio 300mila euro. 41 anni. 3-4-2-1. Ha ripreso la guida dellUdinese a marzo per limpresa-salvezza. Doppio avvio casalingo: batte il Milan (1-0), cede di schianto al Parma (1-3).Stipendio 250mila euro. 44 anni. 3-4-2-1. Sulla panchina del Verona tornato in serie A. Impresa salvezza. Buon inizio: 1-1 casalingo col Bologna, 1-0 a Lecce.Stipendio 1,8 milioni. 49 anni. 4-3-3. Sta incontrando alla Sampdoria le stesse difficolt incontrate a Roma. Annata pericolosa iniziata con due sconfitte pesanti: 0-3 in casa contro la Lazio, 1-4 sul campo del Sassuolo. Atmosfera poco serena con la propriet della societ in bilico fra Massimo Ferrero e il gruppo capeggiato da Vialli.