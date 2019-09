Il Napoli Basket perde con Salerno

Niente da fare per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nella prima gara al PalaBarbuto dopo un anno e mezzo di esilio forzato a causa dei lavori per le Universiadi deve arrendersi ad una Virtus Arechi Salerno apparsa pi avanti nella preparazione.Trattandosi solo di un'amichevole il punteggio un dettaglio trascurabile, ma la nota pi negativa per la formazione napoletana stato il primo quarto da incubo in cui non riuscita a trovare mai la via del canestro concedendo invece agli avversari molti tiri comodi e senza marcatura.Nei quarti successivi la Ge.Vi. reagisce d'orgoglio e torna in partita, riuscendo anche a regalare qualche azione spettacolare ai tifosi accorsi a Fuorigrotta.Positive le prestazioni di Sandri, autore di 18 punti, e Sherrod, ancora in doppia doppia con 14 punti e 12 rimbalzi catturati dopo il 16+15 della scorsa amichevole.tornato ieri in campo Jakov Milosevic, assente domenica scorsa nell'amichevole di Scauri a causa di un infortunio muscolare, mentre si attende ancora l'arrivo a Napoli della guardia americana Terrence Roderick.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente sar domenica prossima al PalaBarbuto alle ore 18:00 per l'incontro valido per la prima giornata del girone "Azzurro" di Supercoppa.L'avversario dei partenopei sar Capo d'Orlando, formazione siciliana ancora alle prese con gli ultimi acquisti per la costruzione del roster della prossima stagione.Napoli voler poi in Sicilia per affrontare le altre due squadre del girone, Agrigento mercoled prossimo e Trapani il sabato seguente.Accederanno ai quarti di finale di Supercoppa le squadre classificate al primo posto nei sette gironi pi la migliore seconda.Guarino 6, Spera 2, Klacar, Monaldi 0, Sherrod 14, Spizzichini 8, Dincic 6, Sandri 18, Milani 5, Milosevic 8Guarino, Spera, Klacar, Monaldi, Sherrod 1, Spizzichini 2 , Dincic 2 , Sandri 5, Milani, MilosevicGuarino, Spera 2, Klacar, Monaldi, Sherrod, Spizzichini 4 , Dincic, Sandri 5, Milani, Milosevic 3Guarino 1, Spera, Klacar, Monaldi, Sherrod 7, Spizzichini 2, Dincic, Sandri 8, Milani 5, MilosevicGuarino 5, Spera, Klacar , Monaldi, Sherrod 6, Spizzichini, Dincic 4, Sandri, Milani, Milosevic 5