Comoda vittoria per il Napoli Basket

di Mario Triggiani

La Generazione Vincente Napoli Basket inizia con una vittoria il proprio precampionato. Nel primo test di agosto la squadra partenopea ha infatti sconfitto Scauri, formazione che prender parte al prossimo campionato di serie B, con il punteggio complessivo di 83-48.Tra le fila dei napoletani erano assenti Milosevic, alle prese con un problema muscolare, e Roderick, che si aggregher ai compagni nel prossimo fine settimana giusto in tempo per disputare la Supercoppa.Il basket di agosto, si sa, non mai realmente indicativo del valore delle squadre, ma la formazione campana pu comunque essere soddisfatta di quanto fatto vedere sul parquet del PalaBorrelli.Dopo qualche minuto di sbandamento iniziale, con troppe palle perse, la Ge.Vi. ha mostrato un buon basket fatto di maglie chiuse in difesa e veloci ripartenze.L'attacco di Napoli non si affidato, per, solo ad iniziative personali. Nel secondo quarto dello scrimmage gli azzurri hanno fatto circolare molto bene la palla e solo qualche imprecisione al tiro ha impedito che il risultato fosse pi rotondo.Questo problema, per, dovrebbe essere facilmente risolto nel momento in cui quella magnifica circolazione di palla andr a premiare un bomber come Roderick., La differenza di categoria tra le squadre si vista soprattutto sotto le plance, dove Napoli ha potuto contare su un centro come l'americano Sherrod, che ieri ha banchettato sotto il canestro avversario chiudendo con 16 punti e 15 rimbalzi.Negli ultimi due quarti Napoli aggiusta anche la mira dalla lunga distanza con le triple di Guarino e Milani, che chiudono l'amichevole in doppia cifra di punti segnati.Anche coach Lulli contento della prestazione dei suoi:La Generazione Vincente torner in campo mercoled prossimo alle ore 19 per un altro scrimmage contro una formazione di Serie B. La Virtus Arechi Salerno sar infatti ospite al PalaBarbuto nell'ultimo test match prima dell'esordio di Napoli in Supercoppa domenica 8 settembre contro Capo d'Orlando sempre nel rinnovato impianto di Fuorigrotta.Guarino 11, Spera 4, Klacar 1, Monaldi 8, Sherrod 16, Spizzichini 8, Dincic 10, Sandri 8, Milani 17, Tolino, BauduinGuarino 3, Spera, Klacar, Monaldi 2, Sherrod 5, Spizzichini, Dincic, Sandri 2, Milani 4, Tolino, BauduinGuarino 3, Spera 4, Klacar, Monaldi 2, Sherrod 7, Spizzichini, Dincic 5, Sandri 2, Milani 2, Tolino, BauduinGuarino 2, Spera, Klacar, Monaldi, Sherrod 4, Spizzichini 4, Dincic 5, Sandri 2, Milani 3, Tolino, BauduinGuarino 3, Spera, Klacar 1, Monaldi 4, Sherrod, Spizzichini 4, Dincic , Sandri 2, Milani 8, Tolino, Bauduin