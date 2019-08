Il Napoli mette paura alla Juve

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 25.08.2010)

cominciato il campionato italiano pi bello degli ultimi dieci anni secondo lopinione unanime e interessata di giornali ed emittenti sportive (a pagamento) per attirare pi lettori e aumentare laudience. Lurlo a gole spiegate dei telecronisti lo render ancora pi bello. Ma che meraviglia! Ma che gol questo! Ma cosa ha fatto?Sono arrivati 31 nuovi stranieri per una spesa di 488,8 milioni di euro: 122,5 li ha spesi la Juventus per De Ligt (85,5) e Danilo; 101 lInter per Lukaku (75), Lazaro e Agoum. Si fermato a 60 milioni il Napoli per Lozano ed Elmas; 61 li ha spesi il Milan per Leao, Theo Hernandez e Duarte.Tra vecchi e nuovi, gli stranieri in campo saranno 329 (il 57,1% del totale dei 576 giocatori di serie A). Niente di nuovo.Viene calcolato che il valore delle rose delle venti squadre di serie A arriva a 9,3 miliardi di euro (864 milioni la Juve, 660 il Napoli, 600 lInter).Il pronostico-scudetto mette sempre avanti la Juventus, bancata 1,45, davanti al Napoli (5,50) e allInter (6,75). Lontani Milan (a 41) e Roma (45). Il quotidiano sportivo della capitale ha assegnato il 61 per cento di favori alla Juventus, il 20 allInter, il 18 al Napoli.Perch sar un campionato pi bello? Perch tutti sospettano che, dal passaggio da Allegri e Sarri, la Juve incontrer difficolt, ma ha pur sempre un patrimonio tecnico individuale da schierare due squadre ugualmente competitive.La Juve pu vincere anche senza allenatore, si dice esagerando. Per paga profumatamente i suoi tecnici (7,5 milioni ad Allegri, 6 milioni a Sarri). Lallenatore conta. vero che la Juve ha un problema di esuberi (e che esuberi!), ma meglio averne tanti e rinunciare a qualcuno (Dybala ignorato a Parma).Sar un campionato pi bello perch il Napoli ha cambiato poco, collaudatissimo, ha tenuto lallenatore (Ancelotti, un vincente) e sfider pi da vicino la Juve. Ancelotti ha dato 10 al calciomercato del Napoli e ha dichiarato:Anche lanno scorso parl di scudetto, questanno lo fa con pi convinzione. Per al Napoli manca un centravanti da scudetto. Icardi canta o surdato nnammurato ( il suo canto libero?). Dalla cassa integrazione arriverebbe Llorente (meglio di niente).Sar un campionato pi bello perch lInter si rafforzata (maggiore qualit a centrocampo, un centravanti di sfondamento, difesa di ferro) e la guida il feroce Conte. Non viene molto considerata la Roma che per ha tenuto Dzeko e ha una squadra con i fiocchi (da rinforzare in difesa).Sar un campionato pi bello perch c Mazzoleni al Var? Ah, saperlo.Queste le premesse e il campo dir se sar il campionato pi bello degli ultimi dieci anni.Tanto per capire come cominciano ad andare le cose, il calendario della prima giornata chiama subito al proscenio la Juve e il Napoli sui campi di avversari dello stesso calibro. Vince la Juve a Parma (1-0), calando nella ripresa, ducali spuntati: poco Inglese, pochissimo Gervinho.Entusiasma il Napoli a Firenze (4-3). Il caldo ha condizionato la partita del tardo pomeriggio a Parma (Juve sgonfia nel secondo tempo). A Firenze, il Napoli ha giocato in migliori condizioni climatiche. Oggi, la Roma contro il Genoa e domani lInter contro il Lecce lanceranno i loro guanti di sfida.La prima mezzora fiammeggiante della Fiorentina sullonda dellentusiasmo e della giovinezza rischia di incendiare il Napoli che per tiene il campo e cede solo su rigore. Sottil lattaccante viola pi pericoloso, Di Lorenzo soffre ma non molla Chiesa. A centrocampo sono pi brillanti i toscani (magnifico Castrovilli). Il Napoli fa errori su errori nelle uscite ed impreciso nella costruzione dellattacco. Ma nellultimo quarto dora il Napoli fa il Napoli e rimonta.il Var (Valeri) che assegna il rigore del vantaggio viola (1-0). Braccio teso di Zielinski in area. Perfetto Pulgar dagli undici metri (9). Il Var non interviene sul rigore del 2-1 del Napoli. Il penalty sembra molto dubbio. Non evidente il fallo di Castrovilli su Mertens. Larbitro Massa indica il dischetto: Insigne spiazza Dragowski.il protagonista assoluto della vittoria. Lorenzo che tenta di spingere il Napoli allattacco mentre imperversa la Fiorentina. Poi incide sulla vittoria. Lassist per il gol dell1-1 di Mertens. Il rigore del primo sorpasso (43). Lassist per il gol del 3-2 di Callejon. Il gol del definitivo 4-3. Ma anche un gran tiro sventato da Dragowski (63) e lassist per la palla-gol mancata da Mertens (79).In vantaggio a fine primo tempo, il Napoli prende in pugno il match. La Fiorentina esausta, si impone la qualit degli azzurri che annullano due volte il pareggio viola (Callejon replica a Milenkovic, Insigne a Boateng).Insigne, Callejon e Mertens, i titolarissimi di Sarri, strapazzano la Fiorentina. Insigne in serata sfolgorante, Mertens da centravanti (Milik indisponibile), Callejon nel 4-2-3-1 pi vicino alla porta (e segna).Un secondo tempo inglese. Attacchi dalluna e dallaltra pare. Un vero ping-pong. Vince la tecnica superiore del Napoli. I passaggi sono precisi, si gioca molto nella met campo della Fiorentina. Sotto le repliche viola, Zielinski copre poco, un difetto che si sapeva.Entra al 77 per Sottil. Applaude in tribuna il nuovo proprietario della Fiorentina, litalo-americano Rocco Commisso che ha rilanciato squadra ed entusiasmo a Firenze. Ha trattenuto Chiesa, ha preso Ribery (32 anni ma sempre un campione). Poco allenato, il francese manda fuori un cross (83), guadagna una punizione (87), subisce un fallo da rigore (92).Nellultimo quarto dora il Napoli palleggia da grande squadra nella met campo della Fiorentina. Ancelotti inserisce Hysaj (per Mertens) per tenere a freno Ribery. Nel finale la Fiorentina sfiora il pareggio. Fuori la palla-gol di Pezzella (88). Ribery gi in area strattonato da Hysaj (92).Sabato sera a Torino gi Juventus-Napoli. Gli azzurri sembrano arrivarci meglio.Non ancora la Juve di Sarri e non pi la Juve di Allegri. Ma funziona il pilota automatico della classe superiore dei singoli. Al Tardini, dirige la squadra lischitano Giovanni Martusciello, 48 anni (Sarri in degenza). Squadre arrugginite, non c spettacolo.La grande novit Higuain centravanti, pi gradito di Dybala a Ronaldo (quel filo dintesa al Real Madrid). Un segnale per il futuro? Mancano allinizio Rabiot (che entra al 63) e Ramsey, ed ecco la vecchia mediana con Khedira e Matuidi. A destra Douglas Costa, meno veloce del solito, sembra un punto fermo di Sarri. Davanti a Szczesny (due soli interventi), la vecchia difesa (Bonucci e Chiellini) che confeziona anche il vantaggio della Juventus.Nervoso per i gol mancati e per la condizione non ancora buona. il bianconero che tira di pi (sei volte). Manca due volte la rete (12 e 29), si vede annullato un gol per fuorigioco millimetrico (34), fuori bersaglio al 60, poi trova pronto Sepe (66 e 73). A secco il portoghese. Lanno scorso cominci a segnare alla quarta giornata, doppietta contro il Sassuolo (2-1) a Torino.Alle 18,21 la Juve timbra il primo gol del campionato. In un mischione in area primo tocco di Bonucci, poi quello decisivo in gol di Chiellini. La Juve, stanca, difende l1-0 per tutto il secondo tempo con un Parma pi offensivo. Prima gara senza prendere gol per la Juve che, nel campionato scorso, non prese gol in 16 partite su 38.Sarri vuole che tocchi 150 palloni a partita, sempre al centro del gioco. A Parma il centrocampista bosniaco ha toccato 56 palloni (28 per tempo). Spesso sono stati Bonucci e Chiellini a impostare lazione da dietro. Pi presente nel gioco Khedira, anche pi efficace nei contrasti.Completamente fuori dalla prima partita di campionato, malinconicamente seduto in panchina. Fuori anche dai cambi: Rabiot per Khedira (63), Cuadrado per Douglas Costa (70) e Bernardeschi per Higuain (82).Undicesimo debutto esterno in campionato per il Napoli di De Laurentiis che solo due volte ha giocato la prima di campionato al San Paolo. Fuori casa sette vittorie (2-1 e 3-0 a Palermo, 3-1 a Cesena, 2-1 sul campo del Genoa, 3-1 a Verona, 2-1 a Roma con la Lazio 4-3 a Firenze), tre pareggi (1-1 con la Roma, 1-1 con la Fiorentina, 2-2 col Pescara), una sconfitta (1-2 col Sassuolo).Il Napoli ha vinto per la prima volta a Firenze giocandovi la prima partita di campionato: 1-2 nel 1971-72, 1-5 nel 1983-84, 1-1 nel 2010-11, 4-3 ne 2019-2020.Lultima volta del debutto di campionato a Firenze (1-1) stata il 29 agosto 2010. Gol di Cavani (7) e DAgostino (49). Era il Napoli di Mazzarri (3-5-2) con De Sanctis; Campagnaro, Paolo Cannavaro, Aronica; Maggio, Blasi, Gargano, Hamsik, Dossena (88 Grava); Lavezzi (90 Lucarelli), Cavani (81 Zuniga). La Fiorentina, allenata da Mihajlovic schier (4-4-2): Frey; De Silvestri, Kroldrup, Natali, Pasqual; Montolivo, Cristiano Zanetti, Marchionni, DAgostino (71 Cerci); Juan Manuel Vargas, Gilardino (85 Babacar).Memorabile batosta a Firenze l11 settembre 1983 nel pi disastroso debutto del Napoli in campionato: Fiorentina-Napoli 5-1. Era il Napoli affidato a Pietro Santin che dur venti partite, sostituito da Rino Marchesi. Quellanno il Napoli doveva prendere Trapattoni, Bianchi, Marchesi, Burgnich. Si favoleggi di acquisti fantastici: Falcao, Dossena, Schachner. Krol aveva subito un intervento a un menisco e non era pi lui.Alla ventesima giornata il Napoli era terzultimo, in piena zona retrocessione. Fu richiamato Marchesi. Il Napoli si piazz dodicesimo salvandosi per un punto. La squadra dell1-5 di Firenze gioc con Castellini; Bruscolotti, Ferrario; Frappampina (46 Palanca), Krol, Masi; Celestini, Casale, De Rosa, Dirceu, Carannante.La Fiorentina, allenata da De Sisti, schier Galli; Pin, Contratto; Oriali, Massaro, Passarella; Bertoni, Pecci, Monelli, Antognoni, Iachini. Il disastro prese forma a pochi minuti dallintervallo. Oriali apr le segnature (43), tripletta di Monelli (45, 63, 71), quarto gol di Iachini (80). Il gol azzurro lo mise a segno Palanca (79) subentrato nella ripresa.: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (71 Ghoulam); Allan (71 Elmas), Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens (84 Hysaj).: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Castrovilli, Badelj (72 Benassi), Pulgar; Sottil (77 Ribery), Vlahovic (61 Boateng), Chiesa.: Massa (Imperia).: 9 Pulgar rigore, 38 Mertens, 43 Insigne rigore, 52 Milenkovic, 56 Callejon, 65 Boateng, 67 Insigne.Parma-Juventus 0-1Udinese-MilanCagliari-BresciaVerona-BolognaRoma-GenoaSampdoria-LazioSpal-AtalantaTorino-SassuoloInter-Lecce (luned).: Bologna-SpalMilan-Brescia, Juventus-Napoli: Lazio-Roma, Atalanta-Torino, Cagliari-Inter, Genoa-Fiorentina, Lecce-Verona, Sassuolo-Sampdoria, Udinese-Parma.