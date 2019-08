La scuola di Posillipo, una mostra da non perdere

di Achille della Ragione

Nella Cappella Palatina del Maschio Angioino fino al 2 ottobre si potr ammirare, gratuitamente, La scuola di Posillipo. La luce di Napoli che conquist il mondo, la pi grande mostra sullargomento del III millennio. Per ritrovare una mostra di analoga importanza bisognerebbe tornare nel 1936 o nel 1945.Oltre settanta sono le opere pittoriche provenienti da raccolte private che offrono allo spettatore un viaggio nel tempo e nello spazio, oggi trasformato e quasi irriconoscibile, se non per quellatmosfera che dal paesaggio naturale, che ancora offre la citt di Napoli e lintera Campania, trasmigrata nellopera pittorica.Pitloo, Gigante, Fergola, Scedrin, Vervloet, Dahl, sono solo alcuni dei nomi riuniti in questa operazione straordinaria che da sola basterebbe a caratterizzare l'estate a Napoli. Siamo grati alla dott.ssa Fedela Procaccini per averci fornito informazioni e foto del memorabile evento.La pittura di paesaggio conosce, tra la fine del XVIII e linizio del XIX secolo, un importante sviluppo, imponendosi come genere autonomo e superando la precedente idea di mera pittura di svago e di decorazione.A Napoli, a partire dalla met degli anni Dieci dell'Ottocento, grazie alla presenza dei pittori stranieri e a una forte scuola locale, si genera una vera e propria rivoluzione. Il paesaggio viene, infatti, dipinto esclusivamente dal vero, superando i confini del solo studio.Il plein air, consapevole e totale, non pi destinato alla fase di mezzo per giungere ai grandi quadri di composizione, ma diviene la vera chiave di svolta, che infine avrebbe condotto al pi maturo realismo. Anche l'impegnativo "", inclusivo di un episodio narrativo, storico o d'invenzione, si trasforma fondandosi sulla ripresa dal vero.Con la Scuola di Posillipo si superano il genere vedutistico e la conseguente riproduzione minuziosa della natura, secondo unidea ancora illuminista di documentazione che pervade il paesaggio europeo del Grand Tour, a favore del sentimento della natura che avrebbe presto condotto alla "".Ad avviare tale rinnovamento fu il pittore olandese Anton Sminck van Pitloo, che si stabilisce a Napoli nel 1816. I supporti privilegiati, per costo e maneggevolezza, sono ora i fogli di carta, in genere applicati in un secondo momento su tavolette e tele, mentre fra le tecniche praticate, oltre all'olio su tela, s'impongono la grafite, il lapis, la china, l'olio su carta, lacquerello e la tempera, per giungere al completamento del dipinto en plein aire senza ripensamenti, in modo da carpire la mutevolezza della luce.Accanto ai soggetti riprodotti innumerevoli volte, per gli artisti motivo di studio, e di orgoglio, fissare limpressione d'inconsueti paesaggi, mostrando una nuova sensibilit e una modernit di visione fuori dal comune.Il 1824 rappresenta lanno di consacrazione di Pitloo che vince la cattedra di paesaggio alla Reale Accademia di Belle Arti. questo il periodo in cui gli artisti collaborano alle illustrazioni delle numerose guide che fioriscono in citt, come il, dato alle stampe fra il 1829 e il 1832.I sovrani non restano indifferenti al fascino di questa rinnovata visione, stringendo legami con alcuni di tali artisti, tra i quali don Giacinto Gigante e Salvatore Fergola. Quest'ultimo cre addirittura un genere nuovo, una sorta di "", '' sulla tela le grandi imprese borboniche, come l'inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici, la prima d'Italia.Ma, il pi importante interprete della Scuola di Posillipo stato Giacinto Gigante, che con poche libere macchie d'acquerello o di olio riusciva a fermare l'impressione luminosa della natura. Napoli, Sorrento, le isole del golfo, i Campi Flegrei, divengono attraverso il pennello di Gigante i luoghi della nuova narrazione.I pittori stranieri giunti a Napoli per il Grand Tour - il viaggio intellettuale, quasi iniziatico, alla ricerca della luce, della natura e dell'antico - furono molti.Non si pu non menzionare il gallese Thomas Jones, che ha lasciato di Napoli un'immagine fantastica in piccole inquadrature oggi a Londra e a Cardiff, i norvegesi Johan Christian Clausen Dahl e Thomas Fearnley, linglese William Collins, il belga Frans Vervloet, i francesi Karl Girardet e Jean-Charles-Joseph Rmond, il russo Sil'vestr Feodosievič čedrine tanti altri.Dopo la grande esperienza della Scuola di Posillipo, la riforma della pittura di paesaggio approd al verismo sostenuto da Filippo Palizzi e infine alla Scuola di Resina, nata all'inizio degli anni Sessanta dal simposio di una cerchia di artisti riuniti nella casa-studio di Marco de Gregorio nella Reggia di Portici.Con lui, lavorarono Giuseppe De Nittis, Federico Rossano, Adriano Cecioni e lo scultore Raffaele Belliazzi, creando un nuovo prototipo pittorico che contemplava la pittura di "".La presenza del catalano Mariano Fortuny a Portici nel 1874 condusse, infine, i napoletani a una pittura luminosissima, fatta di bagliori e di piccoli tocchi di luce, di cui un esempio il delizioso olio di Rubens Santoro.Dei 74 dipinti esposti, un piccolo nucleo mostra come si sia evoluta la ricerca della pittura di paesaggio dopo l'esperienza di Posillipo, con una nuova generazione di artisti che fu protagonista della seconda met del secolo e del mercato italiano ed europeo. Vi proponiamo ora le foto di alcuni dipinti (fig. da 1 a 7).