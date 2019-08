E Dzeko scende dalla giostra dei centravanti

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 19.08.2010)

Cercasi centravanti disperatamente il cartello issato sul laboratorio azzurro di Ancelotti. Ma un centravanti lo cercano tutti ad eccezione della Roma che ha trattenuto Dzeko (7,5 milioni lo stipendio).Il Napoli sogna Icardi. Per lattaccante argentino De Laurentiis pronto a sborsare 40 milioni aggiungendoci Milik. Non si vede come lInter possa essere interessata al centrattacco polacco sul quale la fiducia del Napoli in calo.In ogni caso, andato in fumo il passaggio alla Roma, Icardi ha una sola possibilit di giocare nel prossimo campionato, il Napoli. Da Torino danno ancora per fattibile lo scambio Dybala-Icardi. Ma Dybala non vuole lasciare la Juve, i tifosi bianconeri sono dalla sua parte e Sarri sensibile al talento. Paulo ne ha in abbondanza. Finir col restare alla Juve. Saranno altri esuberi ad essere ceduti (Mandzukic, Rugani, Higuain che fa anchegli resistenza a lasciare il club bianconero, Matuidi).Il Napoli sembrerebbe in lizza per Alexis Sanchez, molto improbabile per. C lInter in vantaggio. Un ripiego sarebbe lo spagnolo Fernando Llorente (1,95), ormai a fine carriera (34 anni). Per il Napoli si parla anche dellala-centrocampista inglese Jordon Ibe, 24 anni, 1,76, in forza al Bournemouth che, due anni fa, lo pag 18 milioni per averlo dal Liverpool.ha detto Aurelio De Laurentiis. Sabato, James Rodriguez rimasto in panchina nella partita che il Real Madrid ha vinto a Vigo sul Celta (3-1). Ed ecco il presidente che pesca lattaccante messicano Hirving Lozano, 24 anni, 1,74, dal Psv Eindhoven come Mertens.La squadra olandese lha preso dal club messicano Pachuca per 8 milioni nel 2017. Lha ceduto al Napoli per 42 milioni, il giocatore pi pagato da De Laurentiis. Sono 232 le partite giocate in carriera da Lozano, 88 gol. Debutt nel Pachuca a 18 anni: 149 partite, 43 gol. Nel Psv 83 partite, 45 gol. Nella nazionale messicana 35 partite e 9 gol.Quale Napoli schierer Ancelotti sabato a Firenze per la prima di campionato? Se prender tempo nellimpiegare Lozano, la squadra sembra scontata. Meret in porta. Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam sulla linea difensiva. Nel 4-2-3-1, Allan ed Elmas a centrocampo: il ventenne macedone, che ha molto impressionato nelle amichevoli, sembra il pi adatto nel ruolo e potrebbe essere preferito a Fabian Ruiz e, ancora di pi, a Zielinski. Punta centrale Milik, alle sue spalle Callejon-Mertens-Insigne. Lattaccante polacco si allenato poco, perci possibile Mertens prima punta e Fabian Ruiz al centro dei tre alle spalle del belga.Se Lozano dovesse essere subito disponibile, Ancelotti potrebbe tornare al 4-4-2 per lasciare sugli esterni Callejon e Insigne (con Allan ed Elmas in mezzo) lanciando Lozano in tandem con Milik.Perso Dzeko, confermato dalla Roma per altri tre anni, lInter attivissima sul mercato per la sfida-scudetto alla Juventus. Si potr fare lo scambio Icardi-Dybala? Improbabile perch ora Marotta valuta Icardi cento milioni (il Napoli tratterebbe per quaranta pi Milik). E, poi, se Icardi vuole la Juve, Dybala non vuole lInter perch non vuole lasciare la Juve. Torna in piedi la possibile intesa con la Lazio: Icardi per Milinkovic-Savic!Intanto, Marotta cerca un altro centravanti, dopo Lukaku. Sotto mira il serbo Luka Jovic che il Real Madrid ha preso dallEintracht Francoforte per 60 milioni e sembra non rientrare nei piani di Zidane. Trattativa in corso per il cileno Alexis Sanchez, 31 anni, 1,69, ex Udinese (2008-11), che il Manchester United libererebbe. In carriera 178 gol in 593 partite.Tentativo interista anche per il centravanti croato Rebic (26 anni, 1,85) dellEintracht Francoforte. Rebic stato gi di passaggio in Italia, due stagioni alla Fiorentina, che lo prese dal RNK Spalato per 4,5 milioni, un anno a Verona giocando sempre poco. Sul taccuino di Marotta anche Llorente.LInter pronta con uno squadrone guidato da Antonio Conte (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Lazaro, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro.Il campionato registra il ritorno di Mario Balotelli in Italia dopo le puntate in Inghilterra e in Francia. Nato a Palermo, 29 anni, 1,89, da genitori ghanesi (Thomas e Rose Barwuah), emigrati in Sicilia, da piccolo fin in provincia di Brescia dove i genitori si trasferirono. Per le difficolt economiche della famiglia dorigine, Mario fu dato in affido a Francesco e Silvia Balotelli che vivevano a Concesio nei dintorni di Brescia. Prese il cognome della nuova famiglia.Diplomato in ragioneria. A 17 anni gioc nel Lumezzane in C1 (due partite). Tre anni allInter che lo prende per 360mila euro (86 partite, 28 gol), poi al Manchester City per 28 milioni (80 partite, 30 gol), al Milan per 23 milioni (70 partite, 33 gol), al Liverpool per 20 milioni (28 partite, 4 gol), al Nizza (76 partite, 43 gol) e al Marsiglia (15 partite, 8 gol) a parametro zero.Temperamento irrequieto, in campo e fuori, si complicata la carriera. Convocato da Prandelli in nazionale (2010), una sola partita con Conte, richiamato da Mancini lanno scorso. In nazionale, 36 partite, 14 gol.Il Brescia potr schierarlo in campionato alla quinta giornata (Brescia-Juventus). Balotelli deve scontare una squalifica di quattro turni comminatagli in Francia e valevole in Italia.Col rinnovo del contratto sino al 2022, la Roma trattiene Edin Dzeko e manda allaria la giostra dei centravanti che avrebbe dovuto portare Dzeko pi milioni allInter e Icardi alla Roma. Restano in sospeso i destini di Higuain, Mandzukic e dello stesso Icardi. LInter ha dichiarato di non volerlo dare alla Juventus. Lavesse ceduto alla Roma, avrebbe aggiunto la clausola che la Roma non lavrebbe mai ceduto alla Juve.Riuscir il Napoli ad attrarre Icardi in maglia azzurra? I soldi sono pronti. Tutto dipende dallassenso del giocatore.Dzeko, 33 anni, bosniaco di Sarajevo, giocher nella Roma per la quinta stagione. Finora, 179 partite con la maglia giallorossa, 87 gol. Alla Roma Dzeko arrivato nel 2015 dal Manchester City: 5 milioni per il prestito, 11 milioni pagati per il riscatto. Debutt a 17 anni nello Zeljeznicar, una squadra di Sarajevo. Trasferito alla squadra ceca del Teplice, quindi in Germania al Wolfsburg. Infine, City e Roma.Gran colpo per il nuovo allenatore della Roma, il portoghese Paulo Fonseca, 46 anni, nato in Mozambico, avere trattenuto Dzeko in giallorosso. Nellamichevole contro il Real Madrid, il centravanti bosniaco ha segnato un gran gol. Dopo alcune prove incerte, la Roma di Fonseca ha preso forma proprio contro i madrileni sfoderando unesibizione di alto livello.Nel 4-2-3-1 di Fonseca, mentre il club della capitale cerca ancora un difensore (il centrale belga del Tottenham Alderweireld, 30 anni, e il croato Lovren del Liverpool, 30 anni, intanto ha preso il turco Cetin, 22 anni, 1,89, dal Genlerbirligi, squadra di Ankara), il resto della squadra gi ben disegnato con Lorenzo Pellegrini e Cristante sulla linea mediana, Zaniolo devastante a destra nei tre dietro Dzeko con Veretout al centro. In difesa le novit sono Mancini e Spinazzola.La Roma ha investito sul mercato 121 milioni di euro. La squadra vista contro il Real Madrid pretende a ragione di entrare tra gli sfidanti della Juve per lo scudetto, alla pari dellInter. Paulo Fonseca vanta 445 panchine con 240 vittorie, 113 pareggi, 92 sconfitte. un vincente. Con lo Shakhtar in Ucraina ha vinto tutto. In Champions ha fatto fuori il Napoli, due stagioni fa, battendo gli azzurri a Kharkiv e poi il Manchester City. Dopo la vittoria sugli inglesi, si present in conferenza stampa travestito da Zorro come aveva promesso.In bilico due talenti di 26 anni, gli argentini Mauro Icardi e Paulo Dybala. Uno spreco. Icardi (252 partite, 135 gol) giunse in Italia alla Sampdoria che lo prese a 17 anni dalle giovanili del Barcellona per 300mila euro. Dopo due anni lo trasfer allInter per 13 milioni. Da sei anni nella squadra milanese (219 partite, 124 gol). Messo fuori rosa. Paulo Dybala (313 partite, 116 gol) tra gli esuberi della Juventus. In Italia a 19 anni: il Palermo ne acquist il cartellino dellIstituto de Cordoba, per 12 milioni. Dopo tre campionati, il club siciliano lo cedette alla Juventus per 40.Al calciomercato, i difensori hanno avuto quotazioni altissime. Il Manchester United ha pagato 87 milioni per linglese Harry Maguire, 26 anni, 1,94 dal Leicester. Lolandese Van Dijk, 28 anni, 1,93, passato dal Southampton al Liverpool per 84 milioni. La Juventus ha preso dallAjax lolandese De Ligt, 20 anni, 1,89, per 75 milioni.Ma sono gli attaccanti i giocatori pi preziosi. Il belga Hazard, 28 anni, 1,75, passato dal Chelsea al Real Madrid per 148 milioni. LAtletico Madrid ha pagato 126 milioni al Benfica per avere Joao Felix, centravanti portoghese, 19 anni, 1,81. Griezman, francese, 28 anni, 1,75, si trasferito dallAtletico Madrid al Barcellona per 120 milioni. Il belga di origini congolesi Lukaku, 26 anni, 1,90, del Manchester United, costato allInter 75 milioni. Al migliore offerente sono ancora in vetrina Icardi e Neymar.Sabato pomeriggio, ore 18, a Montecarlo, i sorteggi per la composizione dei gironi della Champions 2019-20. Il Napoli di De Laurentiis parteciper per la settima volta al massimo torneo europeo. Sinora vi ha giocato 38 partite con 17 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte.Nei 61 gol segnati spiccano le 11 reti di Mertens, poi Insigne con 10 gol, Hamsik con 6, Callejon con 5 come Cavani e Higuain. Quattro reti per Milik (due su rigore).Gli altri cannonieri azzurri: Inler 3 gol, Zielinski 2, Jorginho 2, Lavezzi 2, Fernandez 2. Un gol per Zapata, Gabbiadini (rigore), Diawara (rigore). Pi unautorete a favore. Il Napoli, in Champion, ha incontrato 18 squadre.Quattro volte ha affrontato il Manchester City (2-1, 1-1, 1-2, 2-4). Gli altri avversari: Arsenal (2-0 e 0-2), Athletic Bilbao (1-1 e 1-3), Bayern (1-1 e 2-3), Benfica (2-1 e 4-2), Besiktas (2-3 e 1-1), Borussia Dortmund (2-1 e 1-3), Chelsea (3-1 e 1-4), Dinamo Kiev (2-1 e 0-0), Feyenoord (3-1 e 1-2), Liverpool (1-0 e 0-1), Marsiglia (2-1 e 3-2), Nizza (2-0 e 2-0), Paris Saint Germain (2-2 e 1-1), Real Madrid (1-3 e 1-3), Shakhtar (1-2 e 3-0), Stella Rossa (0-0 e 3-1), Villarreal (2-0 e 2-0).