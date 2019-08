De Laurentiis attacco allo scudetto

di Mimmo Carratelli (da: Guerin Sportivo)

C il nuovo Papa di Paolo Sorrentino, non c ancora il nuovo Napoli. Se la notte dellispettore Tibbs calda, caldissima lestate 2019 di Aurelio De Laurentiis, luomo delle due pistole vestito in tutte le gradazioni di azzurro a Dimaro e con personal-trainer al seguito, una pistola puntata sul calciomercato, laltra su Sarri e la Juventus perch ora di vincere lo scudetto con Carlo Ancelotti, il plurivincitore.Come mai prima dora, Aurelio parla e si espone, maestro concertatore e direttore dorchestra sul palcoscenico della Val di Sole, notoriamente ricca di zolfo e carbonio con effetti diuretici, ematici e linfatici.Aurelio il nuovo torrente della valle, un torrente di parole, propositi, concetti tecnici e valutazioni di mercato. Non sorprende pi la sua capacit di stare nel mondo del calcio in cui entrato quindici anni fa da assoluto neofita.Nellequilibrio sempre centrato fra bilancio sano e squadra competitiva, De Laurentiis un capitano dellazienda-calcio senza macchia, senza paura e senza debiti.Questa estate, la pistola fumante di Aurelio ha puntato 25 obiettivi: Almendra, Arias, Barella, Bennacer, De Paul, Di Lorenzo, Elmas, Fornals, Ilicic, Kouame, Leao, Lobotka, Lozano, Manolas, Mendy, Onyekuru, Pavard, Pp, Rodrigo, James Rodriguez, Todibo, Traor, Trippier, Veretout, Zaha, sei difensori, dieci centrocampisti e nove attaccanti in rigoroso ordine alfabetico.Tre colpi sono andati a segno (Di Lorenzo, Manolas, Elmas), altri sparati a salve (Veretout), altri a vuoto (Barella, Trippier, Leao, Pp), due sono ancora nel mirino (James Rodriguez e lesterno dattacco ivoriano Zaha del Crystal Palace), altri colpi sono intimidatori.James Rodriguez, 28 anni, si sa, un carissimo ragazzo che costa 42 milioni di euro, sei volte lacquisto di Maradona trentacinque anni fa (ma, oggi, Diego varrebbe 345 milioni di euro). Bench in bilico nel Real Madrid, Florentino Perez lo molla solo in contanti, maledetti e subito.Quando Aurelio con la pistola incontra Florentino Perez col fucile, Aurelio con la pistola un uomo morto. Se indeciso, spacciato (prendo James per intero, met, un quarto, lo prendo in prestito, dieci milioni subito e il resto dopo, chiss, cos avrei ancora soldi per comprare lattaccante da trenta gol). Florentino Perez ha nel mirino i 42 milioni sonanti ed pronto a sparare per primo. Aurelio non ha scampo.Ancelotti spasima per James Rodriguez (pensiero stupendo, nato un poco strisciando), suo pupillo al Real e al Bayern, estro e fantasia, colpo a sorpresa per lascesa, diavoletto che inforca gli avversari.Ma James non mi fa vincere lo scudetto geme Aurelio, mentre Ancelotti prova il 4-2-3-1 a Dimaro, in partenza con una suggestione sarriana (Callejon, Mertens e Insigne, restituito alla mattonella preferita, dietro Milik).Quando e se verr, James avr un posto sul centro-destra convergendo al gol col piede mancino. Col 4-2-3-1 Ancelotti ha giocato al Real Madrid (Di Maria-Isco-Cristiano Ronaldo dietro a Benzema) e al Bayern (Robben-Muller-Ribery dietro a Lewandowski). Non sar una novit abbandonando il pi banale 4-4-2.La situazione si fa confusa e i nostri (Pp e James Rodiguez soprattutto) non arrivano. La pistola fumante di Aurelio De Laurentiis nasconde nel caricatore un ventiseiesimo proiettile, tutto doro, sul quale inciso un nome: Icardi.Fregandosene dellammonimento secondo il quale tra Wanda e Maurito non mettere il dito, Aurelio tiene un dito caldo sul grilletto.Perch cos che si pu vincere lo scudetto, mettendo Icardi a fianco di Milik, una coppia da sessanta gol, il solista argentino e il polacco che lavorer per s e per Maurito.Ci vuole un attacco dirompente ora che, con Manolas e Koulibaly, stato eretto in difesa un muro come non ce lha neanche Trump al confine col Messico.A Dimaro, fra sole e temporali, sospiri, sicurezze, allenamenti, sondaggi, trattative e affini, interviste e confidenze, De Laurentiis giunto al sedicesimo anno del suo regno napoletano, tra Castelvolturno e il San Paolo, decide che lora delle decisioni irrevocabili giunta. Vendere e poi comprare.Ma, stavolta, si compra per vincere il campionato. E, se per vincere ci vogliono i leoni, i leoni saranno comprati. Il tempo delle bambole da pettinare scaduto. La meta fissata. Lo dice anche Mertens:unestate rovente. Il golfo azzurro prima si eccita sugli obiettivi di Aurelio, poi si ammoscia mentre gli obiettivi sfumano. Fa male la beffa-Pp.Nella sua ormai famosa pistola fumante di questa estate, De Laurentiis aveva un proiettile dargento, caricato con 60 milioni di euro pi il cartellino di Ounas (20 milioni). Sul proiettile il nome di Pp.Non poteva sbagliare mira sullelettrico esterno offensivo del Lilla. Sarebbe stata la spesa pi pazza di De Laurentiis nei suoi sedici anni di calcio. Il proiettile dargento rimasto in canna.LArsenal del miliardario americano Stan Kroenke (patrimonio 8 miliardi di dollari) si inserito sveltamente su Pp, sganciando 80 milioni di euro al Lilla, soddisfacendo la commissione degli agenti del giocatore (5 milioni) e pagando uno stipendio annuo di 5 milioni allattaccante di 24 anni.La fulminea puntata degli agenti Michael Ncho e Aboubakar Traor, piombati a Dimaro con un elicottero dellElicampiglio, non piaciuta a De Laurentiis, irritato per la commissione richiesta dai due, ma disposto ad andare incontro al giocatore ivoriano sullo stipendio.Bersaglio mancato per il Napoli da scudetto sognato da Aurelio: Pp con Icardi in attacco, snobbando James Rodriguez.La seconda pistola di Aurelio, come si diceva, puntata su Sarri e la Juve. Ma a Torino non sparano, prendono. De Ligt, Ramsey, Rabiot, Traor, Luca Pellegrini, Demiral, aspettando Lukaku e Pogba.Sulla faccia della terra, lavversario pi irraggiungibile. Vuole anche Icardi. LInter, che ha ambizioni alte con Conte, vorr dare Maurito proprio alla Juve?E Marotta, che ha lasciato la Juve, favorirebbe il suo ex club e lamico-nemico Paratici? Il presidente Zhang chiude i dubbi:Maurito spasima per la Juve. AllInter lo lasceranno spasimare fin quando ceder, Napoli piuttosto che Spagna purch se magna.E De Laurentiis, lex, pronto a dissanguarsi per uno stipendio allargentino dei gol e dello scudetto come neanche ne pag uno a Robert De Niro nel terzo manuale damore.Perch questo il primo manuale dello scudetto al secondo anno di Ancelotti sulla panchina azzurra dopo il primo di transizione, prove e riprove.Il ripiego su Lozano, lattaccante messicano ventiquattrenne del Psv Eindhoven, sembrerebbe proprio un ripiego creando anche qualche problema. Esterno sinistro di attacco, invaderebbe la zona di Insigne.Sistemata la difesa a quattro (con la grande attesa del rilancio di Ghoulam), sognato il doppio attaccante e finendo con una sola punta, come sembra pi possibile, con tre assistenti dietro il centravanti, c qualche problema nella mediana a due se Ancelotti insiste col 4-2-3-1.Allan ha lavorato per tre nel centrocampo a tre e per quattro nel centrocampo a quattro. Bisogna dargli un partner che lo faccia respirare. Zielinski (soprattutto) e Fabian Ruiz (un po meno) sembrano inadatti nella diga a due, Rog andato via ed Elmas appena arrivato.Fra i migliori incontristi si segnala il bolognese Pulgar. Ci sarebbe potuta essere una tentazione Nainggolan.Siamo in bilico. De Laurentiis vuole il doppio attaccante (con Milik mette Icardi), Ancelotti prova il 4-2-3-1 sognando James Rodriguez e puntando sullannata decisiva di Milik risollevatosi, nel campionato scorso, dai due crociati anteriori saltati.I polpastrelli picchiano incerti sulla tastiera del computer perch la scena pu mutare da un momento allaltro mentre le rotative del Guerino girano vorticosamente.Siamo fermi a un 4-2-3-1 con Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam, Allan, Fabian Ruiz, Callejon, Mertens, Insigne, Milik.I tifosi del golfo sognano questaltra formazione: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam, James Rodriguez, Callejon, Allan, Insigne, Milik, Icardi.Lo scudetto chiama e il Napoli in qualche modo ci sar. Per ora, al calciomercato, ha fatto faville in uscita. Giuntoli vende magnificamente (Hamsik 20 milioni, Diawara 21, Inglese 22, Rog 15, Albiol 4, Sepe 5, Grassi 5, Vinicius 17, domani Hysaj e Verdi) e Aurelio si trova un tesoretto di 109 milioni, ma ne ha gi spesi 61,5 (Manolas 36, Di Lorenzo 9,5, Elmas 16).Fra entrate e uscite siamo a +47,5 milioni. Per i grandi colpi ne occorrono altri settanta e pi.Ci saranno questi colpi e quali sono i nomi segreti sullagenda di Aurelio che apparso annichilito dalla vicenda Pp ed ora ha da sparare solo un colpo, il proiettile doro sul quale inciso il nome di Icardi?Le pistole di Aurelio restano fumanti, il dito sul grilletto, i bersagli si sottraggono, ce ne saranno di nuovi a sorpresa. Il presidente ha detto:Lattacco allo scudetto in piedi. Il calciomercato ancora lungo. E, in attesa di James Rodriguez, a Napoli suona James Senese.