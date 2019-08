Abellinum

di Franco Polichetti

Riprendo, dopo un forzato intervallo, il mio viaggio storico-archeologico attraverso la Campania, abbandono momentaneamente la fascia costiera che quella pi nota e visitata e mi trasferisco nellentroterra irpino per uninvestigazione di quella parte della regione, poco nota e scarsamente frequentata, ma non meno importante per il valore e la quantit delle testimonianze storiche, archeologiche e museologiche che essa custodisce.Mi trasferisco quindi in Irpinia, iniziando dal suo capoluogo Avellino.Lantica Abellinum o grecamente Abellinon, sorgeva sulla riva sinistra del fiume Sabato, esattamente sulla collinetta denominata Civita, che era, probabilmente concepita, come area sacra, protetta da una cinta muraria di et sannitica (V-IV sec. a.C.).Questa collinetta situata nel centro dellattuale cittadina di Atripalda, a quattro chilometri circa ad Ovest dell Avellino odierna. Sul suo pianoro, allesterno del recinto sacro, si stabil, inizialmente un insediamento sannita, e pi propriamente l'antica trib italica degli Hirpini. Gli Hirpini sono una delle quattro trib in cui si divisero tra il VII-VI sec. a.C. i Sanniti.Con le guerre sannitiche, che coinvolsero le popolazioni del luogo in lotte intestine Abellinum venne definitivamente assoggettata a Roma; successivamente con la guerra civile tra Mario e Silla (in cui gli Irpini si schierarono dalla parte di Mario), Abellinum entr a far parte dellImpero Romano.Molti dei resti oggi conservati nel museo Irpino, rinvenuti sulla collina della Civita sono riconducibili alla presenza sannita, ma la fondazione organica della citt di Abellinum risale allet romana. In et augustea, la citt gi organicamente strutturata, fu sottoposta ad un ulteriore sviluppo, infatti furono costruiti la cinta muraria e gli edifici pubblici pi importanti, come le terme, lanfiteatro e il grande acquedotto alimentato dalle sorgenti del Serino.La Civita ci ha conservato e restituito i resti dell Abellinum romana. portati alla luce dai recenti scavi grazie alla dedizione e allamore per la ricerca di Werner Johannowsky, il Soprintendente ai beni archeologici delle province di Salerno, Avellino, Caserta degli anni 1976-1986.La sua ubicazione, confermata, dagli itinerari, riportati sia sulla Tabula Peutingeriana sia sullAnonimo Ravennate si trova sul raccordo stradale tra lAppia e la via Popilia, (la Capua-Reghium) cio su quel raccordo che partendo da Benevento giungeva a Salerno, dove si congiungeva con la via Appia.Per chi non lo sapesse: - La Tabula Peutingeriana una copia del XII-XIII secolo di un'antica carta romana che mostra le vie militari dellimpero - Lanonimo Ravennate una mappa del VII sec. d. C. redatta a Ravenna da un anonimo, con una metodica elencazione di localit, tratte dalla stessa mappa. Lo storico Mommsen dice che Abellinum dista dodici miglia da una mansio che egli individua in Nuceria.Miller Konrad. - storico della cartografia peutengeriana, nel suo Itineraria Romana (1916); sostiene che le dodici miglia di cui parla Mommsen, indicano la distanza tra Abellinum e una mansio di nome Sarnum che egli identifica con lattuale Mercato Sanseverino.invece mia convinzione che questa mansio (Sarnum) si trovasse proprio in territorio sarnese cosa che secondo il mio convincimento avvalorata dallesistenza proprio allingresso di Sarno di quella stazione di posta (mansio) che fu poi denominata Tabellare.Delloriginario centro sannitico scarse sono le testimonianze pervenute sino a noi; tale origine attestata oggi pi dal nome stesso della citt, osco, che dai rinvenimenti archeologici di et preromana.Torniamo indietro di circa tremila anni, siamo nellottavo secolo avanti Cristo quando i Sanniti si sono insediati in varie trib lungo la dorsale appenninica. Tra il VI ed il IV secolo poi si espansero, dal basso Lazio al Molise, fino alla Campania e alla Basilicata, come ci attesta una mappa in marmo posta sul lato ovest del campanile della Chiesa di Santa Sofia a Benevento.Allepoca quando per carenza di cibo o per pestilenze o per malattie, le popolazioni si spostavano, usavano stabilirsi in sede fissa nei nuovi territori scoperti.Prima della partenza, per, si sacrificavano i primogeniti nati nel periodo invernale, (il sacrificio dei bimbi era solo simbolico mentre reale era quello dellanimale). Dato che queste migrazioni partivano sempre di primavera, tale rito religioso si chiamava Ver Sacrum, ovvero la Primavera Sacra ed era dedicato a Mamerte, il dio Marte, signore della guerra, conosciuto come Ares dai greci.Il gruppo si spostava sempre seguendo il percorso che compiva un animale sacro, che ne diventava la guida e che poteva essere un toro, un bue, un lupo o un cervo. In realt si pensa che tale usanza sia pi dovuta ad esigenze di caccia che riferita ad interpretazioni totemiche. Dove lanimale si fermava (o veniva cacciato) si riteneva che quel luogo fosse stato scelto dal volere divino come adatto al nuovo insediamento.NellVIII secolo avanti Cristo, proprio sulle orme di un lupo (Hirpus) un gruppo di migratori sanniti si stabil nei territori che oggi corrispondono al circondario di Avellino.Avellino doveva far parte della Lega Sannitica e, alla met del III sec. a.C., la sua condizione doveva essere quella di civitas federata e in tale condizione rimase fino alla guerra sociale.Le confische territoriali romane post-annibaliche testimoniate da un limes di ager publicus (confine di terreni dello stato) nel suo territorio, rendono quasi sicura la deduzione di una colonia di et graccana (fine II sec. a.C.) come attestato anche dal Beloch, sulla base della tradizione letteraria.Il circuito delle mura, seguendo il profilo della collina d alla pianta della citt una forma quadrangolare piuttosto irregolare. I recenti scavi 1963, come gi detto condotti dal sovrintendente Johannowsky, hanno portato alla luce una serie di abitazioni che potrebbero far supporre un impianto regolare della citt coevo allinsediamento della colonia romana.Di questultime sono conservati notevoli resti in opus reticulatum (caratteristica muratura romana realizzata con blocchetti di pietra lavica o di tufo disposti in diagonale) databili alla prima met del I sec. a.C., costituite da una cortina pilastrata internamente, chiuse tra torri circolari esterne.La necropoli, individuata verso la fine del XIX sec., con la scoperta di una tomba a camera, si estendeva nella zona extraurbana meridionale.Dalla necropoli provengono degli interessanti rilievi funerari del I sec. d.C. e due coppe aretine delle officine M.Perennius Crescens.(Le officine Perennius che per tutta la loro lunga attivit conservarono sempre ed indicarono in marca il nome di M. Perennius sono le pi importanti e meglio note delle industrie ceramiche non solo di Arezzo, ma di tutto il gruppo della terra sigillata cio di quella ceramica romana con lucidatura rossa sulla quale venivano applicati degli stampi con il nome del vasaio).La storia dellIrpinia la possiamo oggi leggere attraverso i reperti archeologici donati dallavv. G. Zigarelli (1828) al Comune di Avellino e da quelli successivamente venuti alla luce a seguito dei pi recenti scavi.Limportanza della sezione archeologica soprattutto connessa alla possibilit che essa ci offre di attestare una chiara e precisa documentazione dellIrpinia preistorica, sannitica e romana. La sede storica del Museo Irpino situata in un edificio moderno di architettura neo-razionalista, conosciuto come Palazzo della Cultura situato in corso Europa. La struttura fu progettata dallarchitetto Francesco Fariello e inaugurata il 19 dicembre del 1966.La sezione archeologica occupa lintero piano terra di questo edificio, per una superficie complessiva di circa 2000 mq. Al piano superiore ospitata la collezione presepiale e sempre in questa stessa struttura si trovano la prestigiosa Biblioteca Provinciale Scipione e Giulio Capone, lEmeroteca, il Centro Rete e la Mediateca.Il Museo irpino insieme al Complesso Monumentale Carcere Borbonico costituisce un polo museale della citt nonch uno dei pi rilevanti della provincia irpina, si trova in via Dalmazia, un luogo suggestivo che da solo merita una visita.Si tratta di uno dei primi esempi di struttura carceraria di ispirazione illuminista. La costruzione inizi nel 1827, nel 1837 fu ultimato l'edificio centrale, nel 1839 venne montato il ponte levatoio che permetteva l'attraversamento del fossato, negli anni '40, infine, fu iniziata la costruzione dei restanti padiglioni.Il complesso, su pianta esagonale, costituito da cinque bracci distribuiti a raggiera, destinati alla detenzione carceraria; dalla palazzina principale, sede degli uffici del direttore; dalla tholos, corpo centrale di forma circolare utilizzata come cappella e come punto di collegamento tra tutti i padiglioni; dal cortile.La struttura rimase funzionante, come casa di detenzione, fino al 1987, malgrado i danni strutturali causati dal sisma; scampata allirresponsabile proposta dell'abbattimento stata oggetto di un recupero filologico globale, nel pieno rispetto dei criteri sanciti dalle carte del restauro.Oggi ledificio ospita la Pinacoteca, il Lapidario, e un Deposito visitabile, la sezione Risorgimentale, quella degli Strumenti Scientifici, oltre a sale per congressi, spazi per mostre, per attivit didattiche ed uffici.Negli stessi padiglioni si trovano anche il Catalogo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino e il Centro Regionale per i Beni Culturali della Campania, CRBC.Lex palazzina di comando, la tholos, il giardino e il padiglione ad ovest, con ingresso da via Dalmazia, ospitano gli uffici e il laboratorio di restauro della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino.Il padiglione a est, quello prima destinato alla detenzione femminile, con ingresso su via Verdi, invece, la sede dellArchivio di Stato di Avellino.Avrei voluto dettagliatamente soffermarmi sullinteressante documentazione che il Polo Museale Irpino offre al visitatore, ma preoccupato di apparire noioso, preferisco fermarmi qui e se sar da qualche amico richiesto potr in una futura occasione soffermami su di esso con una pi particolareggiata descrizione di tutti i reperti esposti, della loro et, del loro uso e della loro funzione.Un invito in chiusura mi sembra opportuno dare: Cari amici visitate anche questo importante patrimonio, storico-culturale, utile alla conoscenza della nostra negletta Regione e a dispetto dei tanti detrattori endogeni ed estrogeni. Grazie!