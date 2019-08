Un sensuale capolavoro di Luca Giordano

di Achille della Ragione

Continuamente antiquari e collezionisti mi inviano foto di dipinti di scuola napoletana, chiedendomi un parere sullattribuzione e questa circostanza mi permette di visionare una cospicua mole di inediti, alcuni di notevole qualit, ma raramente capita di poter ammirare un vero e proprio capolavoro, come nel caso di questo superbo dipinto di Luca Giordano (fig.1) per anni appartenente ad una famosa collezione straniera e da poco ritornato allombra del Vesuvio.Nel caso in questione si tratta di un evento eccezionale, infatti da decenni, quasi al soffio di unincontenibile tempesta, centinaia di quadri, gi in importanti collezioni napoletane, sono volati via allestero nel patrimonio di musei europei ed americani e di collezionisti stranieri. Una diaspora rovinosa che ha rappresentato inequivocabilmente il triste destino della citt.Ritorniamo al dipinto in esame, dotato di una spettacolare cornice (fig.2), nella quale troneggia uno stemma nobiliare (fig.3), oggetto attualmente di studio e ricerche da parte di un famoso esperto di araldica. Alcuni dettagli sono particolarmente maliziosi, come la zona pubica della fanciulla (fig.4), mentre altri mettono in risalto lelegante inserto di natura morta (fig.5 - 6).Se paragoniamo lesemplare in questione con quello conservato nel Palazzo reale di Napoli (fig.7), notiamo che sono identici, a parte le misure, maggiori per il quadro di propriet pubblica e possiamo fare alcune acute osservazioni, riportando il parere degli studiosi pi importanti che nel tempo si sono espressi sui due dipinti.Premettiamo che nel quadro in esame si tratta di Venere in persona, ma liconografia si rif al racconto della ninfa dormiente, che viene risvegliata al piacere dei sensi da un voglioso satiro, un tema che ha incontrato grande successo in pittura a partire dalla sua redazione xilografica presente nella Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna, che vide la luce a Venezia nel 1499.In seguito numerosi pittori si sono impadroniti delliconografia, che permette di dipingere una giovane donna completamente nuda, senza tenere alcun conto del simbolismo neoplatonico, che ha interpretato lincontro ravvicinato come metafora della rivelazione divina di fronte alla potenza dellamore.La ninfa dormiente un prelievo letterale dalla figura posta sulla destra degli Andrii di Tiziano, Arianna, ebbra di vino, dormiente nella sua nudit spudoratamente offerta allammirazione, che intende trasmettere la eccitante sensazione dellattesa, immagine radiosa alla quale si ispirarono molteplici artisti napoletani da Luca Giordano a Pacecco De Rosa.Riferendosi alle due versioni, Ferrari e Scavizzi, nella loro monumentale monografia, sottolineavano limpasto cromatico chiaro e sgranato e ritenevano che loriginale era quello di cui parliamo in questo articolo, mentre la copia oggi a Palazzo reale fosse una derivazione autografa.Raffaello Causa invece invertiva il rapporto cronologico tra le due versioni, ritenendo quella oggi nel museo pi. Anche un altro studioso, Milkovich, ha rilevato le strette affinit tra i due dipinti, che datava ad un momento immediatamente precedente il soggiorno in Spagna.Concludiamo affermando che, a nostro parere, la modella la stessa utilizzata nel celebre Venere dormiente e satiro (fig.8) che si pu ammirare nel museo di Capodimonte. In tal caso potremmo apprezzare le splendide fattezze della moglie del pittore, Margherita Dardi, che pos pi volte nuda per il marito.La tela, a lungo esposta nella solenne aula di Montecitorio, promana tangibilmente una vigorosa, che scaten le ire della neo presidentessa del sacro consesso Irene Pivetti, la quale fece allontanare il quadro scandaloso, per non turbare le caste menti dei deputati.In seguito lopera del Giordano non piaciuta,ha esclamato stizzita, anche una nostra first Lady, in visita ufficiale col marito a Capodimonte, facendoci intuire quante difficolt poteva incontrare un quadro del genere nel Seicento, unepoca che forse per era meno bacchettona della nostra.