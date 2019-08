Luciano De Crescenzo

di Giovanna D'Arbitrio

Il 18 luglio 2019 morto a Roma,: scrittore di successo, regista, sceneggiatore attore e conduttore, aveva 90 anni, lex ingegnere, nato a Napoli il 18 agosto 1928, che esord come scrittore nel 1977 con. Da allora pubblic oltre 40 libri, tradotti in 21 lingue.Interessante il suo libro", scritto da lui con la collaborazione di Alessandro Siani, un libro particolarmente toccante per i napoletani che provano tale sentimento, poich, come egli afferma,Sulla sua scelta di lasciare il posto di ingegnere dirigente allIBM, in unintervista al Mattino afferm che in realt si annoiava, per cui, spinto dal desiderio di novit, decise di dedicarsi completamente alla scrittura. E per quanto riguarda il suo interesse per la filosofia, dichiar di non definirsi un filosofo vero e proprio, ma undi tale disciplina.Con la sua umilt, il suo arguto, bonario humour di colto napoletano doc, in effetti, De Crescenzo fu capace di introdurre anche le persone pi sprovvedute alla comprensione della filosofia antica, non solo con i suoi scritti, ma anche con trasmissioni televisive come quella degli anni 80 e 90,".Significativa la sua descrizione dei napoletani che secondo luiTra le sue opere ricordiamo:e tante altre.Ecco una delle ultime interviste in cui egli si definisce, come tutti i napoletani:.