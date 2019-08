Elmas, la rivelazione di Marsiglia

di Mimmo Carratelli

Resta in campo solo nel primo tempo, ma il macedone Elmas, 19 anni, tra gli acquisti di questa stagione, la bella notizia del secondo anno di Ancelotti al Napoli. Schierato a sinistra nel centrocampo a due (Fabian Ruiz a destra), il ragazzo del Fenerbahce, costato 16 milioni, ha giocato con la sicurezza di un veterano e grande personalit, ben presente nei contrasti, veloce nellimpostare il gioco (nasce da lui lazione del gol di Mertens), sempre abile nel farsi trovare smarcato.La seconda nota positiva la grande densit difensiva che il Napoli ha opposto al Marsiglia che stato avversario meno dotato ma pi grintoso dello svogliato Liverpool di Edimburgo.Il Marsiglia, dopo le amichevoli fuori casa, debuttava al Velodromo festeggiando i 120 anni della sua fondazione. Il campionato francese inizier sabato. stata perci partita vera, con qualche fallo di troppo dei francesi e uno schiaffo di Payet a Insigne (78). Boghossian, di casa a Marsiglia e nel Napoli nella prima met degli anni Novanta, ha dato il virtuale calcio dinizio.Il Napoli stato nettamente superiore alla squadra francese piazzatasi quinta nel campionato scorso e fuori dai tornei europei. La formazione azzurra ha giocato con grande sicurezza, tenendo in scacco lavversario, irritandolo col palleggio e negandogli il tiro in porta. Meret ha dovuto fare una sola parata, molto semplice e facile sul tiro centrale di Radonijc (34). Le poche conclusioni dei francesi sono finite abbondantemente fuori (4 Payet, 6 e 22 Chabrolle).Al contrario, il Napoli ha aggiunto al gol di Mertens altre opportunit per segnare e due pericolose conclusioni sventate da Mandanda (10 su Insigne, 57 su Younes).Ancelotti pu essere soddisfatto della prestazione azzurra. Il Napoli ha giocato col 4-2-3-1. La difesa ha concesso nulla sia nel primo tempo con Hysaj-Manolas-Luperto-Ghoulam, sia nella ripresa con Hysaj-Maksimovic-Chiriches-Mario Rui.Il Marsiglia col 4-3-3 ha cercato di aggredire il Napoli senza trovare sbocchi vero la porta di Meret. Payet, il giocatore di maggior classe, si concesso qualche numero, ma ha inciso poco.Lex Roma Strootman, spesso davanti alla difesa, pi avanzato nel secondo tempo, stato un regista lento. Lattaccante Radonjic, sulla sinistra, stato il pi pericoloso. Nella ripresa ha fatto scintille Isaac Lihadji, 17 anni, ala destra, mancino, nato a Marsiglia da madre delle Isole Comore, un vero talento in erba gi adocchiato dalla Juventus.Nel Napoli hanno giocato lintera partita Meret, Hysaj, Callejon, Insigne. Nel secondo tempo, Ancelotti (sostituendo Elmas con Gaetano e Fabian Ruiz con Verdi) ha riproposto Callejon nel centrocampo a due (con Gaetano), una invenzione del tecnico emiliano che sembrava un azzardo e si sta rivelando una felice intuizione, proponendo una valida alternativa nella zona centrale.Se difesa e centrocampo sono al completo (Zielinski febbricitante non ha giocato) ci sarebbe bisogno di arricchire lattacco. Milik apparso lento, Mertens ha sofferto a giocare dietro la prima punta, Insigne non era in serata, Younes si esibito nelle sue piroette, Verdi stato pi suggeritore (grandi sventagliate da destra a sinistra) che attaccante.Il Napoli ha bisogno di un centravanti da venti/trenta gol se vorr partecipare alla sfida dello scudetto. Si tornati a parlare di Lozano, c sempre Icardi sotto osservazione, sfumato Pp che avrebbe assicurato il salto di qualit dellazione offensiva.Ancelotti ormai convinto di giocare col 4-2-3-1, ma gli serve un bomber centrale di grande efficacia che Milik ancora non . C stato qualcosa di nuovo, anzi dantico nel Napoli di Ancelotti a Marsiglia: il trio dei titolarissimi dietro Milik. Ma, come s detto, Mertens si perde dietro la prima punta.In fase difensiva, il Napoli passato al 4-4-2 arretrando gli esterni Callejon (e poi Verdi) e Insigne. La squadra gi in buone condizioni ed formazione collaudata (pochi gli innesti) da promettere una buona stagione. Mancavano ancora Koulibaly e Allan.Il gol che ha deciso la partita (1-0) ha concluso una delle migliori azioni del Napoli (39), iniziata da Elmas con palla a Insigne che sventagliava a destra per il solito appuntamento con Callejon, svelto lo spagnolo a mettere la palla in area, Milik non ci arrivava e sopraggiungeva Mertens per batterla a rete.: Meret; Hysaj, Manolas (46 Maksimovic), Luperto (46 Chiriches), Ghoulam (46 Mario Rui); Fabian Ruiz (46 Verdi), Elmas (46 Gaetano); Callejon, Mertens (69 Di Lorenzo), Insigne; Milik (46 Younes).: Mandanda; Sakai (86 Abdullah), Kamara (46 Alvaro), Caleta-Car, Amavi (77 Rocchia); Sanson, Strootman, Chabrolle (60 Sertic); Sarr (46 Germain), Payet, Radonijc (69 Lihadji).: Pignrd (Francia).: 39 Mertens