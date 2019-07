Percorsi divini

di Luigi Castaldi

A grande richiesta sar ripetuta sabato 3 agosto alle ore 10.30 con partenza dalla Basilica di Santa Maria di Loreto, al centro di Forio il percorso culturale tra le opere sacre custodite nelle chiese di Forio.Il Prof. Achille Della Ragione, luminare nel campo della medicina, critico darte, scrittore e maestro di scacchi, ripeter sempre gratuitamente, il percorso iniziato sabato 6 luglio, a beneficio dei tanti instanti che non sono riusciti ad essere presenti la prima volta.Lesplorazione attraverso le tantissime opere darte custodite nelle chiese foriane, tesa ad espandere la conoscenza del prodottonon solo come acque termali, spiagge ecc. ma anche come bene del patrimonio culturale da valorizzare e preservare.Le opere di affermati artisti come Caesar Calensis pingebat,come si firmava Cesare Calise, o di Alfonso Di Spigna sono spesso sconosciute al grande pubblico, o addirittura celate, come ci racconta Achille:Si partir quindi dalla basilica di S. Maria di Loreto, poi l'Arciconfraternita di Visitapoveri, dove si rifletter su una splendida bara intarsiata, adoperata dai soci per l'ultimo viaggio, quindi la chiesa di San Francesco, dove grazie all'intervento della avvocatessa Marianna Verde, si potr finalmente ammirare lo splendido quanto ignoto Mattia Preti, per concludere con la chiesa del Soccorso, dalla quale si pu ammirare uno spettacolare panorama.Il Prof. Achille Della Ragione consiglia inoltre di consultare il suo libro Ischia sacra guida alle chieseanche su Google, oppure seguire la ripresa televisiva della edizione del percorso avvenuto lo scorso 6 luglio al link https://www.ischiareporter.it/?p=18412 Altre notizie alla pagina http://www.iltorrioneforio.it/il-torrione-forio/percorsi-divini/ Per i gentili ospiti delle strutture turistiche e ancora pi caldamente per gli isolani, il consiglio quello di raggiungere Forio centro sabato prossimo, per godere, gratuitamente, una giornata indimenticabile.