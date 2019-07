Antonello Salis torna a Napoli

di Adriano Cisternino

A distanza di circa due mesi Antonello Salis torna a Napoli per iniziativa del Live Tones che lo presenta gioved 1.mo agosto (ore 21,30) nel monumentale cortile del Maschio Angioino.Il fisarmonicista di Villamar salir sul palco nella stessa formazione della sua ultima performance napoletana, e cio in trio con Antonio Jasevoli alla chitarra ed Enrico Del Gaudio alla batteria, ma con unodel calibro di Daniele Sepe:anticipa JasevoliLa scaletta? Inutile chiedere la scaletta ad un jazzista che per definizione un improvvisatore. Ma, considerati i protagonisti, non difficile immaginare un repertorio capace di percorrere traiettorie imprevedibili, spazianti fra rock e jazz con inevitabili incursioni nel pop e nell'etnica. Inutili dunque le attese per un settore specifico, soprattutto quando c' sul palco un musicista come Salisper autodefinizione.Dai Beatles a Hendriks passando per Monk e Mingus, senza ignorare la canzone napoletana, come accadde nell'ultima performance di via Santa Chiara dove il trio non seppe resistere al richiamo delle celeberrime note deldi Galdieri e Barberis:spiega Jasevoli -