Napoli, la ballata del numero 9

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 29.07.2019)

Icardi o non Icardi. Un centravanti per puntare allo scudetto. Nella storia azzurra non sono mancati i grandi bomber col numero 9. Altafini stato il pi geniale, Vinicio una furia, Higuain il centravanti dei record, Careca il pi elegante imbeccato da Maradona, Jeppson il primo colpo milionario.- Arriv al Napoli a 27 anni, dopo sette stagioni nel Milan. Fu un clamoroso colpo di mercato di Roberto Fiore, il presidente-tifoso che, a met degli anni Sessanta, cre il Napoli dei centomila cuori. Con una trattativa durata unora e 40 minuti, Fiore lottenne da Felice Riva, presidente del Milan. Costo: 280 milioni con la clausola che il Napoli non lavrebbe mai ceduto allInter.Duemila tifosi accolsero Jos allaeroporto di Capodichino. In assoluto era il pi forte centravanti che giocasse in Italia e tra i pi forti al mondo. Brasiliano di Piracicaba, nello stato di San Paolo, era stato riserva di Pel ai Mondiali del 1958.Venne a far coppia con Sivori. Pesaola dovette sudare per farli andare daccordo. Nel 1967, a Bologna, inizio partita, palla al centro, scambio con Juliano, fil in gol in 35 secondi correndo per 40 metri, quattro avversari saltati in verticale.Nel 1969, allo stadiodi Palermo, beccato in continuazione dal pubblico, segn su rigore il 2-2 e fece il gesto dellombrello ai tifosi palermitani. Il Napoli vinse poi 3-2 e successe il finimondo.Larbitro Sbardella lasci lo stadio in elicottero. Quaranta palermitani querelarono Altafini. Al processo, il pubblico ministero chiese 20 giorni di reclusione per Jos: atti contrari alla decenza in luogo pubblico.Per liberarlo dalla morsa delle difese, il Napoli compr Orlando. Pesaola faceva giocare il romano da prima punta, a prendere le botte degli stopper, facendo partire da lontano Altafini. Poi, Jos volle comePaolo Barison. Si innamor della moglie di Paolone che poi ha sposato.Lasci il Napoli dopo sette anni, 234 partite fra campionato e coppe e 97 gol.Anno 1955 al Vomero, stadio di sogni, chimere e invasioni di campo, 18 settembre, Napoli-Torino. Fischio dinizio e palla al centro. Vinicio tocca ad Amadei, il fornaretto passa indietro a Castelli, il mediano lancia in avanti, Vinicio parte a razzo ed sulla palla, travolge Grosso e Bearzot e, dal limite dellarea, fionda un missile sotto la traversa del portiere Rigamonti. Gol in soli 40 secondi dallinizio della partita.La prima prodezza del centravanti brasiliano che Lauro compr dal Botafogo per 50 milioni, la met di quanto aveva speso per Jeppson.Poich cerano tre stranieri nel Napoli (Jeppson, Pesaola, Vinyei), e ne erano consentiti due, si tent di trovare un parente italiano a Vinicio. Un parroco di Aversa scov nella cittadina casertana una famiglia che aveva il cognome della madre di Vinicio, Amarante, e sostenne che una donna con quel nome, emigrata in Brasile, era la nonna del giocatore. Senza i documenti necessari, la parola del parroco valse zero. Il Napoli dovette cedere Vinyei.Al suo arrivo a Napoli, Luis Vinicio aveva 23 anni ed era una vera forza della natura. Poco brasiliano, cio senza fronzoli, magie e colpi di tacco, ma centravanti alleuropea. Si conquist lappellativo di. Gi in Brasile era stato definitoVinicio, al primo anno, mise a segno 16 reti. In allenamento piegava le mani a Bugatti. Finita la rivalit con Jeppson, per la cessione dello svedese al Torino, Vinicio, servito a dovere dalle ali Vitali e Brugola, col sostegno di Pesaola diventato mezzala, segn 18 gol nel secondo anno.Divenne lindiscusso idolo del Vomero. Realizz tre doppiette e firm con quattro reti lintera vittoria sul Palermo (4-1). Ilbrasiliano trascin il Napoli alla straordinaria impresa di battere il Milan a San Siro (5-3), due gol a segno. Lanno prima, al Vomero, aveva gi castigato il Milan con unaltra doppietta nella porta di Buffon nonostante giocasse col ginocchio destro fasciato (stiramento dei legamenti) dopo uno scontro con Ganzer, infortunio che lo tenne fermo per un mese.La stagione 56-57 si concluse con un evento memorabile, il matrimonio di Vinicio nella basilica di San Francesco in Piazza Plebiscito, gremita di tifosi, Lauro compare danello dello sposo. Lei era un vecchio amore di Vinicio, Flora Aida Piccaglia, con nonni emiliani di Zocca. Serano conosciuti in Brasile.E venne il campionato-mitraglia 57-58. Arriv Di Giacomo, ma fu Vinicio il trascinatore dellattacco, il secondo migliore attacco del torneo, quarto posto in classifica, 21 reti di Luis.Le due ultime stagioni azzurre di Vinicio (7 gol a campionato) furono contraddistinte dal declino della squadra. Dopo quello con Jeppson, fall un nuovo tandem, tutto brasiliano, Vinicio e Del Vecchio.Amadei insisteva con Lauro perch cedesse Vinicio.diceva lallenatore al Comandante. Il disastro delle quattro giornate iniziali di Frossi e il ritorno di Amadei sulla panchina azzurra, continuando ladi Amadei a Vinicio (e Pesaola), segnarono il campionato 59-60.Lultimo squillo di Luis fu il gol della vittoria (2-1) contro la Juventus nella domenica in cui fu inaugurato il, 6 dicembre 1959, 80mila spettatori, 70 milioni di incasso. A fine stagione, Vinicio fu ceduto al Bologna in una scandalosa trattativa: il Napoli ebbe dal club felsineo Pivatelli e Mihalic e sald il conto versando 122 milioni. Il Napoli precipit in serie B.In cinque stagioni col Napoli, Vinicio gioc 152 partite segnando 69 gol.Argentino nato a Brest, in Francia, dove suo padre giocava, Gonzalo Higuain un attaccante moderno che gioca su tutto il fronte dellattacco, che si defila per ricevere palla e lanciare i compagni, che ha nei piedi la capacit di mettere il pallone dove vuole e una buona prestanza fisica da impegnare duramente i difensori nei contrasti. Maradona ha detto che Higuain un misto fra Batistuta ed Hernan Crespo, non male comedi due celebri centravanti argentini.Il Napoli lo prende dal Real Madrid, dove Gonzalo era chiuso da Benzema, per 40 milioni di euro, cifra che rispecchia il valore del giocatore e il suo principesco ruolino di attaccante. 136 gol prima di trasferirsi al Napoli, 15 reti in 41 partite col River Plate, 121 col Real Madrid in 264 gare considerando tutte le competizioni.stato il trascinatore del Napoli di Sarri, 146 partite azzurre e 91 gol, un bottino mostruoso con pochi precedenti e il record assoluto di 36 reti nel campionato 2015-16, unmai raggiunto, neanche dai pi celebri centravanti nei tornei di serie A, il milanista Gunnar Nordahl si ferm a 35 gol (1949-50), linterista Angelillo a 33, Farfallino Borel della Juve e Peppino Meazza dellAmbrosiana-Inter a 31 e, in tempi meno lontani, Luca Toni (31 gol con la Fiorentina nella stagione 2005-06).Gonzalo il Pipita nato sotto il segno del Sagittario e del gol doveva far dimenticare Cavani. Sollecitato da Sarri, esaltato da un Napoli che giocava a memoria, blindato per 94 milioni, Higuain imbrocc la sua stagione migliore nella maturit dei 28 anni. Ha tempestato di gol tutte le squadre italiane, undici gol ha rifilati alla Lazio, cinque alla Sampdoria, al Genoa e al Frosinone, quattro allInter al Milan e al Verona. Tre gol alla Juventus (unain Supercoppa italiana). Ha punteggiato gli anni in maglia azzurra con 18e quattroA Natale del 1986, in vacanza a Rio de Janeiro, Ferlaino scopr Careca nelle partite brasiliane trasmesse in tv e, tramite il procuratore internazionale Rosellini, contatt il giocatore. Poi invi il vicepresidente Gianni Punzo, in vacanza con lui, a San Paolo per convincere Careca a trasferirsi a Napoli. Due milioni di dollari convinsero il San Paolo e 600 milioni lanno convinsero il giocatore. Careca arriv nella stagione 1987-88. Rimase sei anni (221 partite, 96 gol).Figlio di Antoninho De Oliveira, un brasiliano che aveva giocato con Pel, nacque il 5 ottobre 1960 ad Araraquara, nello Stato di San Paolo, coetaneo di Maradona. Da sua madre, donna Ziza, si prese lappellativo di Carequinha, che era il nome di un clown di successo le cui canzonette rappresentavano lunico sortilegio per tenerlo buono da bambino. Careca divenne il suo nome di battesimo.Arriv nel Napoli a 27 anni, un fisico da indossatore e una passione dichiarata di batterista di samba e di suonatore di cavacchn, uno strumento a quattro corde. Scriveva con la mano sinistra e segnava col piede destro. Fu al centro della MaGiCa (Maradona, Giordano, Careca). Filava a rete sugli assist irresistibili di Diego. Nellanno dello scudetto 1990 fece 10 gol saltando otto partite per infortuni.Nella partita di Ascoli (1988-89), col Napoli sotto 0-2, Bianchi furente lo richiam in panchina a dieci minuti dalla fine impiegando al suo posto il portiere di riserva Di Fusco, ulteriore segnale dei malesseri nella squadra azzurra che non voleva pi Bianchi.Protagonista della conquista della Coppa Uefa 1989 con sei gol, uno al Salonicco, tre al Bayern, due allo Stoccarda. Andava a rete, veloce e dritto, il vento nelle caviglie. Agnelli disse:. Maradona disse:. E Careca concluse: ISegn due gol alla Juve nella Supercoppa italiana (5-1) e, quando Diego se ne and, rimase a tenere a galla il Napoli con la collaborazione di Zola. Giunto ai 32 anni, non si sent pi coccolato. Se ne and e disse:Biondo e occhi azzurri, 1,80 e piede 42, Hans Jeppson, svedese di Kungsbacka, un paese di mare a 40 chilometri da Goteborg, giunse a Napoli con la denominazione di, i milioni che Lauro lo pag nel 1952, prima cifra record del pallone. 75 milioni allAtalanta, dove giocava, e 35 al calciatore su conto svizzero.Pi che un calciatore, era una polisportiva: esperto tennista, saltatore in alto, sfondatore di reti. Si innamor di Napoli durante una trasferta dellAtalanta in Sicilia quando, a Napoli, prese la nave per Palermo. Un giorno disse:. Lauro lo sottrasse allInter.Esaltarono le sue doti di cannoniere due ali velocissime, Giancarlo Vitali e Bruno Pesaola. Il tridente che furoreggi al Vomero. Memorabili i duelli con gli stopper pi duri del tempo, il torinista Nay e il laziale Malacarne. Lo svedese e gli avversari lasciavano il campo con le caviglie insanguinate. Alla terza stagione, cal. Gli attriti con Monzeglio, alcuni infortuni e il desiderio di trasferirsi allInter ne appannarono il rendimento.Una notte, di ritorno da Roma, dove aveva incontrato i dirigenti dellInter, Jeppson sulla sua Alfa 1900 ebbe un incidente sulladi Terracina. Lauto fin contro un albero. Il giovane autista napoletano, che aveva voluto scansare un cane, perse la vita, Jeppson rimase ferito e salt linizio del campionato 1955-56.Spos una napoletana, Emma Di Martino, di nota e benestante famiglia. Al matrimonio, celebrato sul Faito, localit turistica sopra Castellammare di Stabia, non volle intervenire Lauro, deluso dal rendimento dello svedese che, alla fine della stagione, fu ceduto al Torino.Nel Napoli gioc quattro campionati realizzando 52 gol in 112 partite.