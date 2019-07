Tokio 2020, iniziato il conto alla rovescia

di Adriano Cisternino

Dall'Universiade di Napoli 2019 alle Olimpiadi di Tokio 2020, il passo stato brevissimo. Il conto alla rovescia dell'evento in Giappone cominciato. Ci sono atleti che hanno gi prenotato il posto: come quelli della pallanuoto: la squadra di Sandro Campagna ha gi il pass in tasca e nel Settebello Napoli ben rappresentata. Anche la scherma corre verso Tokio 2020, gli sciabolatori sono pi che mai in corsa, con Luca Curatoli in testa.Mercoled 24 luglio, ad un anno esatto dalla cerimonia d'apertura, stato svelato in una conferenza stampa il disegno delle medaglie che cingeranno il collo dei vincitori. Rassomigliano a pietre grezze lucidate, un disegno selezionato fra gli oltre 400 pervenuti per l'apposito concorso.Sar un'olimpiade improntata innanzitutto alla sostenibilit: ecco uno degli argomenti, forse il principale argomento che ha ispirato gli organizzatori giapponesi in tutti gli aspetti della grande rassegna che riporter i Giochi estivi sotto il sol levante dopo 56 anni. Da Tokio 1964 a Tokio 2020 con prospettive e messaggi totalmente diversi, che riflettono i problemi pi attuali del mondo di oggi. E le medaglie ne sono il primo esempio. Pietre grezze lucidate, a simboleggiare il talento e la fatica che portano alla gloria.La sostenibilit scaturisce dal: per due anni sono stati raccolti dispositivi elettronici in disuso dai quali stato estratto oro argento e bronzo a sufficienza per le circa 5000 medaglie in palio fra Giochi Olimpici e quelli Paralimpici. Tutto il Giappone ha partecipato compatto al progetto.Yuriko Koike , governatore di Tokyo, cui stato chiesto di giustificare la spesa di miliardi per le Olimpiadi, ha dichiarato: "". Koike ha fra l'altro descritto le Paralimpiadi (che inizieranno il 25 agosto) come un".Naturalmente non sono mancate polemiche circa i costi sostenuti, polemiche alle quali gli organizzatori hanno replicato che sono stati costruiti solo 8 impianti, mentre ben 35 sono quelli preesistenti che saranno utilizzati.Thomas Bach ritiene che il Giappone far la storia il prossimo anno con i Giochi "ha dichiarato -".Una storia piuttosto diversa da quella appena vissuta qui per le Universiadi napoletane. Ma qui abbiamo una filosofia di vita molto diversa...