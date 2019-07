Volpe, un romanzo di Alice D’Arrigo

di Giovanna D'Arbitrio

, pubblicato da, incluso nella cinquina del Premio Pavoncella, è un bel romanzo che attraverso la storia di una ragazza di 16 anni, ci fa riflettere sui problemi degli adolescenti mettendone in rilievo non solo sogni e primi amori, ma anche paure, insicurezze, diversità e maschere.Nel risvolto di copertina si legge che la protagonista “”.Davvero particolare il personaggio di questa ragazzina taciturna e solitaria con i capelli rosso arancione che cerca di nascondere poiché la fanno sentire sempre a disagio. Vive in un piccolo paese inglese, aiutando i genitori in una fattoria, cantando e suonando, chiusa nella sua stanza per paura di essere presa in giro dai suoi compagni di scuola.Per fortuna all’inizio di un nuovo anno scolastico, nella sua scuola arrivano due persone che l’aiuteranno ad uscire dal suo guscio: Abby, una nuova alunna che diventerà la sua migliore amica e il professor Johnson, uomo sensibile e intelligente che con il suo valido metodo didattico-educativo, assegnerà a lei e a Markus dei compiti da svolgere insieme a casa. E così interagendo con lei, anche Markus, ragazzo bello e corteggiato, ricco e sprezzante, a poco a poco cambierà, lasciando cadere le maschere che nascondevano il suo vero carattere.Leggere “” è un po’ come fare un salto nel passato e tornare ad essere al liceo, rivivere i primi amori, le difficoltà scolastiche e le crisi adolescenziali. Consiglio comunque di leggere il libro non solo ai giovani, ma anche ad insegnanti e genitori, in quanto molti sono gli spunti educativi per i temi trattati: diversità, bullismo, integrazione tra classi sociali, rapporto docente-discente, genitori-figli.Una storia fresca, dolce, romantica, ma anche dura e drammatica a tratti, una storia che racconta la vita di una ragazzina “diversa” in maniera semplice, diretta, vera , stimolando significative riflessioni. Lo stile fluido, emozionante, vivace, fatto di periodi brevi e di numerosi dialoghi, rende il libro adatto ad essere convertito in sceneggiatura per un’opera teatrale o cinematografica.è laureata in Lingue e Letterature straniere e attualmente frequenta Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee all’Università degli Studi di Milano. Dopo la scrittura, le sue più grandi passioni sono la musica e le serie televisive. Questo è il suo primo romanzo, scritto quando aveva sedici anni.