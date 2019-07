I calendari Fip di Serie A2 e Supercoppa

di Mario Triggiani

Ora la stagione 2019/2020 di Serie A2 pu ufficialmente avere inizio. Sono infatti stati pubblicati dalla FIP i calendari dei due pi importanti appuntamenti della prossima stagione sportiva.A settembre andr infatti in scena la Supercoppa di Serie A2, che vedr impegnate tutte le ventotto formazioni dei due giorni del campionato suddivise in sette gironi da quattro squadre ciascuno.La Generazione Vincente stata assegnata al girone Azzurro, insieme con le tre squadre siciliane Trapani, Agrigento e Capo d'Orlando.Il calendario prevede che le formazioni si incontrino in gare di sola andata con una partita a testa in casa nella prima o nella seconda giornata e con un sorteggio per decidere poi quali squadre ospiteranno le due gare della terza giornata.Napoli ospiter dunque Capo d'Orlando nel rinnovato PalaBarbuto il prossimo 8 settembre alle ore 18:00 nella prima giornata del gironcino per poi andare ad Agrigento per disputare al PalaMoncada di Porto Empedocle la gara del secondo turno mercoled 11 alle 20:30.Il sorteggio non stato benevolo con i campani, costretti a giocare in trasferta anche l'ultima gara al PalaIlio di Trapani sabato 14 settembre ancora alle 20:30. La formazione partenopea sar dunque chiamata ad un tour de force notevole con due gare da giocare in Sicilia al termine di una lunga trasferta.Anche Capo d'Orlando, l'unica siciliana chiamata a viaggiare in direzione Napoli, non stata baciata dalla fortuna, mentre Agrigento e Trapani giocheranno solo gare nella propria regione di appartenenza geografica.Accederanno al turno successivo della Supercoppa le prime classificate dei sette gironi e la migliore seconda, che si qualificheranno per i quarti di finale in gara secca in casa delle quattro squadre che hanno raccolto pi punti (e, si suppone, in seconda battuta la migliore differenza canestri) nella fase a gironi.Le quattro vincenti andranno a disputare le Final Four il 21 e 22 dicembre in una sede ancora da stabilirsi, anche se la candidatura del PalaLido di Milano appare la pi probabile.Se l'avventura della Generazione Vincente inizier in casa per la Supercoppa, non pu dirsi altrettanto con riferimento al campionato.Il calendario pubblicato dal sito della Federazione prevede infatti che la prima gara della stagione regolare della formazione partenopea sar il prossimo 6 ottobre al PalaSojourner contro Rieti.Seguiranno due gare casalinghe al PalaBarbuto contro Latina e Casale Monferrato prima del derby con Scafati al PalaMangano.Quattro i turni infrasettimanali della stagione regolare, alla quinta ed alla nona giornata, con avversarie Capo d'Orlando e Torino (gare in casa il 30 ottobre con i siciliani ed il 5 febbraio con i piemontesi e trasferte il 20 novembre sotto la Mole ed il 15 gennaio in Trinacria).La ventiseiesima ed ultima giornata si disputer il 1 marzo, quando Napoli ospiter l'Eurobasket Roma in una giornata in cui previsto che tutte le squadre giochino in contemporanea.Seguir poi la fase ad orologio in cui le squadre incontreranno quelle dell'altro girone disputando sei partite, tre in trasferta contro le squadre che hanno terminato la stagione regolare nelle posizioni immediatamente precedenti e tre in casa contro le squadre posizionate subito dopo (ad esempio, una Napoli giunta quarta nel suo girone Ovest ospiterebbe quinta, sesta e settima del girone Est e giocherebbe in trasferta contro le prime tre di tale girone).Al termine di questa fase ad orologio le prime otto di ogni girone disputeranno i playoff per stabilire le due promozioni, mentre le due quattordicesimo retrocederanno in B con tredicesime e dodicesime a disputare i playout per le altre due retrocessioni.Ora che sono state ufficializzate le date e gli avversari, pu partire il conto alla rovescia all'inizio della stagione agonistica.La data di inizio del ritiro prevista per i giorni immediatamente successivi a Ferragosto e dunque la Generazione Vincente avr poco pi di tre settimane per preparare al meglio l'esordio in Supercoppa prima di dover affrontare, dopo sole tre ulteriori settimane, il ben pi significativo impegno del campionato.