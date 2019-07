Curatoli verso Tokio 2020

di Adriano Cisternino

Doppio bronzo mondiale: individuale e a squadre. Luca Curatoli continua la sua marcia verso Tokio 2020. La sciabola napoletana due volte sul podio iridato, a Budapest, grazie aldi Posillipo, una volta di pi ildell'arma, con la benedizione di Aldo Montano che stato il primo a saltare in pedana in una specie di passaggio del testimone per abbracciarlo quando l'allievo di Leo Caserta ha messo a segno contro la Germania (fresca campione d'Europa) l'ultima stoccata decisiva della vittoria azzurra nella finalina mondiale. Con lui sono saliti sul podio i compagni di squadra Gigi Samele, Enrico Berr e lo stesso Montano.Bronzo individuale e bronzo a squadre. La scherma napoletana insomma continua a ferire di sciabola, urlando con forza la sua storica tradizione di campioni, dai tempi di Dino Meglio fino ai recenti successi di Diego Occhiuzzi e Gigi Tarantino, passando per Gioia Marzocca, Massimo Cavaliere (il figlio Dario gi nel giro azzurro) e Raffi Caserta.Primo bronzo mondiale individuale per ildi Posillipo, sconfitto in semifinale dal coreano Oh, che stava per confermarsie poi avrebbe trascinato la Corea all'oro anche nella gara a squadre nella finale contro i padroni di casa.Italia sul podio nella gara a squadre, battuta in semifinale dall'Ungheria padrona di casa e trascinata dal bicampione olimpico Szilagyi, ma Italia inesorabile nella finale per il bronzo contro la Germania. Tedeschi battuti per 45-38, con ila chiudere trionfalmente nonostante qualche cartellino arbitrale di troppo che ha regalato alla Germania ben due stoccate.Il fatto che Curatoli uno sciabolatore che fa dell'esuberanza atletica e dei riflessi uno dei suoi punti di forza in pedana: lui coglie il tempo di partenza al centesimo di secondo e i giudici non sempre lo percepiscono.Una sinfonia a fil di sciabola quella azzurra, a Budapest, a dispetto del tedesco Wagner che ha cercato inutilmente di far stonare l'orchestra guidata in pedana dal maestro Sirovich. Insomma, Tokio 2020 ancora lontana ma Curatoli e soci, dopo i bronzi europeo e mondiale, sono quasi in pole per centrare la partecipazione.E il successo napoletano alla rassegna iridata di Budapest domenica scorsa si arricchito anche del bronzo della squadra di spada femminile che ha concluso il suo percorso battendo per 45-36 l'Ucraina.Sul podio Mara Navarria, Rossella Flamingo, Federica Isola e Alice Clerici guidate in panchina dal citt Sandro Cuomo, nome che ormai una garanzia, come lo era in pedana e come lo sta diventando anche il figlio Valerio che cresce bene, come attesta il suo medagliere gi ricco in rapporto alla giovane et.