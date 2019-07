Il Napoli al tempo della Luna

di Mimmo Carratelli

Quel luglio di cinquantanni fa. 1969. Armstrong, Aldrin e Collins orbitavano attorno alla Luna, il Napoli orbitava attorno al sesto posto.Armstrong mise il piede sul satellite di cenere quando in Italia era il 21 luglio iniziato, le 4,56. Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per lumanit.Il nostro astronauta era ingegnere al pari dei tre pionieri americani dello spazio e mise piede per la prima volta allHotel Gallia, sede milanese del calciomercato di luglio, un piccolo passo per un uomo in abito azzurro carta da zucchero, una grande confusione per il mondo del calcio.Questa fu la sorprendente discesa di Corrado Ferlaino a 38 anni sul pianeta del pallone, presidente-padrone del Napoli da appena sei mesi.Nellanno della Luna. Collins, Aldrin e Armstrong avevano appena un anno in pi. Esperti piloti da caccia i tre, avventuroso pilota della classe gran turismo lastronauta napoletano.In pi, lastronauta napoletano (giunto dallo spazio dei costruttori di palazzi) allunava pi felicemente sui satelliti femminili delluomo. Il pallone fu la sua Luna, ci sbarc e se lo prese.Se Houston aveva avuto i suoi problemi con i razzi Apollo, non ne ebbe di minori Ferlaino, astronauta temerario alla guida della navicella azzurra che aveva un buco di un miliardo e ottocento milioni di debiti rischiando di perdere quota e inabissarsi.LIngegnere rote la manovella di salvataggio e vendette il promettente apprendista-poeta del gol Claudio Sala al Torino per 400 milioni. La navicella azzurra rimase in quota, per oscillando paurosamente.Per evitare guai spaziali lastronauta del pallone Ferlaino imbarc Dario Angelini, ex responsabile dellUfficio inchieste della Federcalcio. Una manovra difensiva.LIngegnere tenne la rotta senza fare pazzie. Aveva a bordo Zoff, Juliano, Altafini, Bianchi, Montefusco, Barison, Hamrin, Improta, un equipaggio che gli consentiva di orbitare a met classifica.Vi aggiunse il giovane Canzi, cannoniere malinconico della serie B, il minuscolo Manservisi a servizio completo per lattacco, il difensore Monticolo. Comparse cosmiche. Conferm alla testa dellequipaggio Peppone Chiappella che diceva l burdega per dire che era un gran casino.Questo era il Napoli nellanno della Luna e del Cagliari di Gigi Riva. Alzandosi in volo, ondeggi paurosamente raccogliendo il detrito di una sola vittoria, la cenere di tre sconfitte e la polvere di tre pareggi nella prima orbita di sette partite. Ma ebbe un sorprendente impatto quando incontr la Juve e la batt 1-0. Roger, Houston. Roger.Poi la navicella azzurra and gi, and su, si stabilizz, si scosse e si riscosse. Spense i propulsori e rimase a girare attorno al sesto posto.Aveva una buona resistenza agli attacchi dei meteoriti, quarta migliore difesa, ma manc completamente nella manovra ascendente, frenata dallo scarso carburante di Altafini a 31 anni.Achille Lauro, il vecchio astronauta azzurro, aveva 82 anni, sempre gagliardo e sciupafemmine. Con una grande flotta sugli oceani del mondo, non gradiva la vertigine dello spazio.Uomo di mare, non di aria. E un uomo allantica, disturbato dalla conquista della Luna che aveva usato nelle notti sorrentine per prendersi lamore delle guagliuncelle della penisola.Ora che un paio di scarponi spaziali americani gliela calpestavano, cap che la sua epoca stava finendo e un altro mondo si affacciava alla meraviglia dei pi giovani.Si stuf anche del pallone e lo consegn al giovane Corrado Ingegnere Ferlaino, adeguato ai tempi, rifilandogli il Napoli e il bidone del debito mostruoso. Poi dovette ammettere cheLastronauta Ferlaino navig abilmente col suo Napoli e un giorno avrebbe vinto lo scudetto che il Comandante neanche vide perch chiuse gli occhi cinque anni prima che la citt impazzisse di felicit.La Luna aveva perso il suo aplomb romantico e, a Napoli, brillava il sole di Diego Armando Maradona. Diciotto anni dopo la conquista della Luna che fu niente in confronto alla conquista dello scudetto.