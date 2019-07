Mostra sul Vesuvio al museo di San Martino

di Achille della Ragione

Fino a settembre a Napoli, al museo di San Martino, sar possibile visionare, ammirare sarebbe eccessivo, una intrigante mostra, dotata di oltre cento dipinti, sul Vesuvio, il pi famoso vulcano del mondo, per conoscere il quale rinvio il lettore al capitolo, contenuto nel IV tomo del mio libro, consultabile digitando il link:Ritornando alla mostra possiamo affermare trattarsi di un felice connubio tra sacro e profano, tra antico e moderno, anche se al fianco di capolavori di Warhol (fig. 1) e Micco Spadaro (fig. 2), bisogna tollerare la vista di opere di artisti contemporanei, in grado di far mettere le mani tra i capelli anche ad un calvo.Tra i comprimari segnaliamo interessanti quadri di Tommaso Ruiz (fig. 3) e di Paolo De Matteis (fig. 4).La mostra allestita in ambienti chiusi da tempo immemorabile al pubblico ed una vera gioia per il visitatore poter finalmente rivedere alcuni sommi capolavori del Gargiulo, quali la celebredel 1656 (fig. 5) e la non meno nota(fig. 6), oltre ad altri eccezionali dipinti del sommo artista.A questo si aggiungono i continui scorci di panorama mozzafiato, che accompagnano il visitatore lungo tutto il percorso e che giustificano i 6 euro spesi per il biglietto.Poich lesposizione ospitata nel museo di San Martino non possiamo concludere senza sottolineare per lennesima volta lo scandalo di una Certosa visitabile in minima parte, della chiusura sine die della sezione grafica, del Seicento, del Settecento e dellOttocento, della collezione Alisio e dei sotterranei gotici.Una vergogna che grida vendetta e richiederebbe un interessamento del ministro dei Beni culturali, ma in Italia la cultura oramai una parola morta e priva di senso.