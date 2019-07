Luciano De Crescenzo, l’ultima voce di Napoli

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 19.07.2019)

S’è spenta l’ultima voce di Napoli. S’è spento, a Roma, Luciano De Crescenzo, la voce della cultura e dell’ironia di Partenope. Avrebbe compiuto 91 anni il 18 agosto prossimo. Un luciano per nascita, napoletano di Santa Lucia, come Carlo Pedersoli-Bud Spencer.– diceva. –”. Un napoletano sotto le reali spoglie del professore Bellavista che ha raccontato e svelato Napoli con voce lucida, da greco-napoletano, e con voce accattivante, da delizioso conversatore partenopeo.I suoi cinquanta e più libri tradotti in ventuno lingue, ma soprattutto gli aforismi, che dispensava con quella sua voce da elegante malandrino affascinatore, sono stati come Luciano definiva i sorsi del caffè, “”.L’ingegnere-filosofo, dirigente della IBM per vent’anni, dopo essere stato allievo del matematico Renato Caccioppoli, diceva che si può stare comodamente e con soddisfazione in un ufficio, ma bisogna riservarsi sempre una via di fuga.Luciano scappò dai calcolatori elettronici verso la sua fantastica via di fuga, la grande passione per la filosofia greca sino a farne la forma e la sostanza di tutto il suo scrivere.Affabulatore delizioso, negli ultimi anni, perdendo un po’ la memoria, si presentava dicendo “” e consegnava il suo biglietto da visita. Uno scherzo cosciente.Le sue conversazioni mobilitavano dovunque una folla straripante di ammiratori, autentici suoi tifosi. Ha raccontato l’anima di Napoli con una soavità unica, addolcendone ma non negandone i difetti.Di Napoli ha scritto: “”.Seduttore amabile da napoletano biondo di affascinante aspetto, tombeur de femme, di cuori, anime, menti, di lettori e di autentici seguaci.Se i suoi libri catturavano per l’apparente semplicità, mentre erano veri e profondi, le sue conversazioni erano la tela suggestiva con cui incantava e imprigionava l’uditorio, sapientemente padrone delle pause e delle battute ad affetto, trascinando tutti e sempre a un fragoroso applauso, l‘omaggio sonoro alla sua ammaliante vulgata orale.I libri, la sua passione. “”.Il 10 maggio 1987, il giorno del primo scudetto della squadra azzurra, si travestì da fotografo per essere sul campo al San Paolo.Tifoso azzurro di lunga data. Ha raccontato: “”.Aneddoto delizioso, non sostenuto dai reali risultati del Napoli contro l’Ambrosiana in quegli anni.Al tifoso napoletano, accusato d’essere lamentoso e vittimista, ha consigliato: “”.Ha anche scritto: “”.E ai tempi di Diego fece dire a Bellavista: “”.Del pibe ha scritto: “”. Ha raccontato: “”.Luciano De Crescenzo è stato uno dei cronometristi alle Olimpiadi 1960 di Roma fissando il tempo da record mondiale sui 200 metri di Livio Berruti, ventunenne, che correva con gli occhiali da sole.Negli ultimi tempi andava fiero di uno dei suoi libri più recenti, “”, perché i ragazzi erano rimasti affascinati di come gli aveva “” l’amore e la filosofia.Ha “” tutto, Luciano De Crescenzo, nei suoi libri, con la grazia dello scrittore popolare per la chiarezza e la spontaneità, ma profondamente colto. Come sa esserlo un napoletano, capace di auto-ironia.È apparso in film e tv con la leggerezza di un uomo che portava il sorriso come personalissimo e seducente optional.Ci mancherà molto. Mancherà molto a Napoli il cantore ironico dell’anima napoletana.Il sorriso di Luciano è il sorriso stesso di una città, popolo, gente che sa aprire sempre il cuore al mondo, che altro non c’è dopo che, ogni volta, è passata la nottata.