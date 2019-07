Le voci delle betulle, un romanzo di Eloisa Donadelli

di Giovanna D'Arbitrio

(Ed. Sperling&Kupfer), tra i cinque finalisti del, segna lesordio dinella narrativa con una delicata saga familiare ambientata nei luoghi a lei cari: Milano e la Valtellina.Nel risvolto e quarta di copertina il libro viene cos presentato:Il romanzo colpisce per latmosfera magica che riesce a creare e per il forte legame con la natura, pur senza staccarsi mai dai problemi reali: un romanzo profondo e struggente che racconta le storie di donne di diverse generazioni e le loro difficolt nellaffrontare la vita. Attraverso le emozioni della protagonista, Bernadette, riusciamo a percepire quel vuoto emotivo che toglie l'aria nei momenti difficili, quando ci si trova in precario equilibrio, prima di decidere che direzione prendere.Saranno gli eventi a indicare alla protagonista la via giusta. Il richiamo delle origini sar per Bernadette forte e irresistibile: il bosco lattira con le sue benefiche energie e calma i suoi attacchi di panico, tra il vento che mormora tra le foglie e le misteriose betulle, quasi creature viventi. Un romanzo che si legge tutto dun fiato per lo stile fluido e coinvolgente. Ci ricorda l'importanza di famiglia, affetti, ricordi, mettendo in risalto la forza interiore delle donne che resistono anche se scosse dai venti impetuosi della vita, restando ben ancorate alle loro radici.In unintervista lautrice ha affermato che il romanzo trae in parte ispirazione da esperienze personali, come il divorzio dei suoi genitori, lamore per la natura, la baita della sua famiglia. Le betulle le ricordano quelle che suo nonnonata a Morbegno, in provincia di Sondrio. laureata in Lingue e letterature straniere e insegna inglese in un liceo linguistico. Con il Ciliegio ha pubblicato il libro per ragazzi