Tanto jazz al Maschio Angioino

di Adriano Cisternino

Estate in musica al Maschio Angioino. Non una novit perch la location troppo eccitante per restare inutilizzata. Centralissima e suggestiva, viene riproposta puntualmente dal Live Tones per la programmazione di Estate a Napoli, manifestazione indetta dall'assessorato alla cultura.Siamo alla settima edizione e il club diretto da Alberto Bruno ha gi esposto il cartellone 2019. Vernissage gioved 18 luglio con i Camera Soul, gruppo pugliese di respiro internazionale chiamato per l'occasione alla presentazione in prima assoluta del suo ultimo album dal titolo Existence, in uscita proprio in questi giorni. Inizio del concerto alle 21,30 con Maria Enrica Lotesoriere (voce), Pippo Lombardo (tastiere), Beppe Sequestro (basso) e Fabio Delle Foglie (batteria). Apertura biglietteria (15 euro) ore 20 (info 3389941559).La rassegna prosegue mercoled 24 luglio con un doppio appuntamento. Sul palco alle 21 il gruppo dell'affermatissimo batterista Roberto Giaquinto, napoletano ma ormai newyorkese adottivo, col suo progetto multietnico In Motion Beat che coinvolge Daniel Rotem, sassofono, Erin Bentlage (voce), Mike Bono (chitarra), Christian Li (piano) e Rick Rosato (basso).Alle 22 il concertone prosegue con il maxi-gruppo Leonardo De Lorenzo & Vesuvian Jazz Society. Con il vulcanico batterista e compositore napoletano saranno sul palco Beatrice Valente (voce), Raffaele Ranieri (pianoforte), Maria Barbieri (chitarre), Giovanni Crescenzi (basso elettrico), Pasquale Benincasa (percussioni), Daniele Cianci (sax alto), Ciro Marone (sax alto), Angela Caiazza (sax tenore), Manuel Carotenuto (sax tenore/clarinetto basso), Enrico Scarpa (sax baritono), Angelo Cioffi (tromba), Emanuele Marsico (tromba), Francesco Pesaturo (tromba), Giuseppe Basile (trombone).Luned 29 ancora una serata di grande jazz con il trio del pianista non vedente italo-israeliano Yakir Arbib (gi apprezzato sui palchi napoletani) con Francesco Ponticelli (contrabbasso) e Roberto Giaquinto (ancora lui!..) alla batteria.Un quartetto di assoluto prestigio previsto per gioved 1 agosto. Torna al Maschio Angioino il sax di Daniele Sepe con Antonio Jasevoli (chitarra), Antonello Salis (pianoforte e fisarmonica) ed Enrico Del Gaudio (batteria).Chiusura del cartellone sabato 3 agosto con 51, nuovo album di Andrea Molinari, talentuoso chitarrista marchigiano, accompagnato per l'occasione da Enrico Zanisi (rhodes & synth), Matteo Bortone (basso) e Ivan Liuzzo (batteria).Tanto jazz, insomma, sotto le stelle e magari con un po' di luna, senza trascurare i gabbiani che non di rado fanno il contrappunto.