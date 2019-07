Messi che si arrabbia sembra Maradona

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 04.07.2019)

Poich anche le pulci hanno la tosse, laltra sera a Belo Horizonte la pulce pi famosa del mondo ha tossito. Ha protestato. Ha fatto la voce grossa. Ora vero che anche Leo Messi (1,69, quattro centimetri pi alto di Maradona, diciotto centimetri pi basso di Cristiano Ronaldo) nel suo piccolo sincazza. Finalmente.S incazzato nella semifinale di Coppa America persa dallArgentina contro il Brasile, nella partita in cui Messi il buono, linsensibile, il freddo, limpersonale, mai posseduto dalla passione, il viso imbronciato, gli occhi di malinconia, s trasformato in condottiero e in guerriero come non era mai accaduto con lAlbiceleste e, alla fine, sbottato da leader incazzato:Oil, il ragazzino a modo di Rosario, il figlio quieto delloperaio Jorge e di Celia Maria donna delle pulizie, il mancino del calcio pi pagato al mondo, 65 milioni lanno, la pulce, il tranquillo plurivincitore (34 titoli), cinque volte Pallone doro, 698 gol in carriera (603 col Bara), sette gol pi di Ronaldo, che sempre si fatto scivolare addosso la gloria e le poche sconfitte, soprattutto lacon la nazionale argentina, mai un successo, un titolo, unincoronazione, si svegliato a Belo Horizonte.. sembrato finalmente Maradona, di cui non ha mai avuto la forte personalit, quando il pibe tuonava contro Havelange, Blatter, Grondona. Contro il Potere. Messi stampa sul palo di Allison il suo tiro pi pericoloso nella gara pi gagliarda in nazionale e poi sincazza una novit assoluta.Davide che tende la fionda contro il Golia brasiliano. Stavolta per non molla, nessuna ira malinconica e funesta, non si ritirer sotto la tenda come Achille, continuer a giocare con lAlbiceleste.Bruciano i quattro Mondiali falliti, le cinque Coppe America sfumate, quel rigore sbagliato contro il Cile nella finale americana di tre anni fa. Ora la pulce non abbassa la testa. Ora tossisce, protesta. Ora la formica che sincazza. Lionel, improvvisamente piccolo leone. Sorride Diego, lavesse avuto cos al Mondiale in Sudafrica.